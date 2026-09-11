ఆ జిల్లాల్లో విభిన్న సంప్రదాయం - 'ఎడ్ల పండుగ'ను మీరెప్పుడైనా చూశారా?
అన్నదాతలు ఘనంగా పొలాల అమావాస్యను నిర్వహించారు. ప్రధానంగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, మెదక్, నిజామాబాద్లో ఎడ్లను పూజిస్తూ వైభవంగా పండుగ జరుపుకుంటారు. వేడుకలకు ఆదిలాబాద్ ఎస్పీ సైతం హాజరై రైతుల్లో ఉత్సాహం నింపారు.
Published : September 11, 2026 at 8:43 AM IST
Bull Festival Celebrations In Telangana : పొలాల అమావాస్య సందర్భంగా రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల్లో ఎడ్ల పండుగ ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఏటా సెప్టెంబర్ నెలలో వచ్చే మొదటి అమావాస్య రోజున ఈ పర్వదినాన్ని పవిత్రంగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. ఈ సంప్రదాయం కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలో మాత్రమే ఉంటుంది. రాష్ట్ర సరిహద్దు జిల్లాలు అయిన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, మెదక్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లోనూ కొన్ని గ్రామాల్లో తమ బతుకు నేస్తాలైన బసవన్నలను ఏడాదికోసారి పూజించి, నైవేద్యం వేయడం తరతరాలుగా ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
బసవన్నల వేడుకను ఇలా నిర్వహిస్తారు
మూడు పక్కల మహారాష్ట్ర సరిహద్దులను ఆనుకొని ఉన్న ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పొలాల అమావాస్య వేడుకను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. వ్యవసాయానికి చేదోడువాదోడుగా ఉండే బసవన్నలను ప్రత్యేకంగా అలంకరించి, ఇంటిల్లిపాదీ వాటికి నైవేద్యం సమర్పిస్తూ ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తారు. శివపార్వతుల తనయులుగా పేరొందిన ఎద్దులను పొలాల పండుగ రోజు ఎలాంటి పని చేయించరు. కడుపు నిండా మేత వేస్తారు. శుభ్రంగా స్నానం చేయిస్తారు. అందంగా అలంకరిస్తారు. కుటుంబ పెద్ద వాటిని వెంటబెట్టుకొని గ్రామ దేవతలు, హనుమాన్ ఆలయాల చుట్టూ తిప్పుతారు.
ఆ తర్వాత ఊర్లోని ఎద్దులన్నింటినీ ఒకే చోట చేర్చి బాజాభజంత్రీలు, డబ్బు వాయిద్యాల మధ్య గ్రామ పెద్దచేత ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం ఎవరింటికి వారి ఎద్దులను తీసుకెళ్లి పుట్టింటి ఆడబిడ్డల చేతుల మీదుగా మంగళహారతులు ఇచ్చి నైవేద్యం వితరణ చేస్తారు. ఇందులో భాగంగా బసవన్నలకు తమలపాకులు తినిపించి కుటుంబమంతా కలిసి ఎద్దుల కాళ్లు మొక్కి దీవెనలు అందుకుంటారు.
"పశువుల కష్టాన్ని గుర్తించి, వాటికి కృతజ్ఞత తెలిపేందుకు పొలాల అమావాస్యను జరుపుకుంటాం. ఈ వేడుకలను శివపార్వతులు ప్రత్యక్షంగా చూస్తారని మేము ప్రగాఢంగా నమ్ముతాం" - ఓ రైతన్న
అన్నదాతల్లో మరింత జోష్ నింపిన ఎస్పీ
దసరా, దీపావళి పండుగల కంటే ఎక్కువ భక్తిశ్రద్ధలతో ఎద్దులే కేంద్ర బిందువుగా పొలాల వేడుక సాగుతుంది. అత్యంత నియమ నిష్టలతో చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. పిల్లాపాపలు, పుట్టింటి బిడ్డల మధ్య ప్రతి కుటుంబం మురిసిపోతుంది. నిర్మల్ జిల్లా ముథోల్ నియోజకవర్గంలో వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా జైనథ్లో జరిగిన సంబురాలకు జిల్లా ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై రైతుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపారు.
"ఉత్తర భారతదేశమైన జమ్మూకశ్మీర్లో పుట్టిన నేను, ఇక్కడికి వచ్చాక ఈ వేడుకలను మొదటిసారి చూశాను. ఈ పండుగ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. కానీ ఏటా బసవన్నల సంఖ్య తగ్గుతోంది. మనం మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను కాపాడుకోవాలి. మా ఇంటి దగ్గర కూడా రెండు చిన్న ఎడ్లు ఉన్నాయి. ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత నేను కూడా ఇలాగే పండుగ చేస్తాను." - అఖిల్ మహాజన్, ఆదిలాబాద్ ఎస్పీ
బసవన్నలు భుజించాకే భోజనం
కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్ నియోజకవర్గంలోని రైతు కుటుంబాలు పొలాల అమావాస్య పండుగను వైభవంగా జరుపుకున్నారు. కాడెద్దులను, ఆవులను, దూడలను ముస్తాబు చేసి బాసింగాలతో అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ అమావాస్యను ఎడ్ల పండుగగా జరుపుకుంటారు. ఔదతాపూర్, ఏస్గీ, కారస్గుత్తి, బంచిగి, కారుమూగి తదితర గ్రామాల్లో వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు.
సాయంత్రం పోలెలు, ఒలికి అనే విభిన్న రకాల పిండి పదార్థాలను తయారు చేసి పశువులకు నైవేద్యంగా అందించారు. బెల్లం పాకాన్ని వాటికి తాగించారు. ఉదయం నుంచి ఉపవాసం ఉండే ఇక్కడి ప్రజలు పశువులకు ఆ నైవేద్యాన్ని సమర్పించిన తర్వాతే వారు సైతం భోజనాన్ని తీసుకుంటారు.
పంటకు ముందు లేదా పంట కోత తర్వాత ఇలాంటి పూజలు మనం చూసి ఉంటాం. కానీ ఇక్కడ పంట వేసిన తర్వాత మధ్యస్థ దశలో ఈ పండుగను జరుపుతారు. పంటలు సుభిక్షంగా ఉండాలని, పాడి పశువులు చక్కగా ఫరిడవిల్లాలని ఈ పర్వదినాన రైతులు కోరుకుంటారు.
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