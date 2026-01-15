జల్లికట్టు తరహాలో పశువుల పండగ - 70 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం
సంబరాల్లో భాగంగా సంక్రాంతి పండుగకు కొద్ది రోజుల ముందు నుంచి పలు గ్రామాల్లో పశువుల పండుగ పోటీలు - వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన యువకులు పశువులను అదిమి పట్టుకునేందుకు పోటీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 1:22 PM IST
Bull Fest In AP : క్యాలెండర్ మారిన తర్వాత వచ్చే మొదటి పండగ సంక్రాంతి. అందుకే సంక్రాంతి అంటేనే తెలుగు రాష్ట్రాలో ప్రత్యేక శోభ సంతరించుకుంటుంది. గాలి పటాలు, రంగవళ్లులు, పిండివంటలతో పాటు ఏపీలో కోడి పందెలు, పడవ పోటీలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. ముఖ్యంగా గోదావరి జిల్లాల్లో పండగ వాతావరణం తారస్థాయికి చేరుతుంది. ఐతే, సంక్రాంతి సందర్భంగా చిత్తూరు జిల్లాలో జరిగే పశువులు పండగకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.
ఆంధ్రాజల్లికట్టుగా పిలుచుకునే ఈ వేడుక పందేలు, బెట్టింగులకు తావులేకుండా పశు సంపదను గౌరవించుకునేలా సాగుతుంది. తరతరాల సంప్రదాయంగా సాగే ఈ సంబరం చూసేందుకు తెలుగురాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటక, తమిళనాడు నుంచి జనం తరలివస్తారు. ఉరకలెత్తుతున్న పశువులను అదిమి పట్టుకునేందుకు యువకులు పోటీ పడతారు. అలాంటి పశువుల పండగ ప్రత్యేకత గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పశువుల పండగ : జల్లికట్టు అనగానే అందరికీ గుర్తుకు వచ్చేది తమిళనాడు. ఐతే, సంక్రాంతి సందర్భంగా ఏపీలోని చిత్తూరు జిల్లా రంగంపేటలో జల్లికట్టు తరహాలో జరిగే పశువుల పండగ అంతకు మించిన ఉత్సాహం పంచుతుంది. ఆంధ్రాజల్లికట్టుగా పిలుచుకునే ఈ పండుగలో యువకులు పోటాపోటీగా పాల్గొంటారు. గోదావరి జిల్లాల్లో జరిగే కోడిపందేలు, పడవ పోటీలు ఎంత ఆకర్షణగా నిలుస్తాయో రంగంపేటలో జరిగే పశువుల పండగ కూడా అంతే శోభను సంతరించుకుంటుంది.
70 ఏళ్లుగా పశువుల పండుగ : ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లావ్యాప్తంగా పశువుల పండుగ వైభవంగా సాగుతుంది. దాదాపు 70 ఏళ్లుగా సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ పశువుల పండుగ అట్టహాసంగా నిర్వహిస్తారు. అది జిల్లాకు ప్రత్యేక గుర్తింపునూ తెచ్చింది. ఈ పశువుల పండగ పోటీలు ఎలా నిర్వహిస్తారంటే, సంబరాల్లో భాగంగా సంక్రాంతి పండుగకు కొద్ది రోజుల ముందు నుంచి పలు గ్రామాల్లో పశువుల పండుగ పోటీలు నిర్వహిస్తారు. అక్కడ ఆకట్టుకున్న పశువులను కనుమ రోజున చంద్రగిరి నియోజకవర్గ పరిధి రంగంపేటలో జరిగే సంబరానికి తీసుకొస్తారు. రంగంపేట వేదికగా కనుమ రోజు పశువుల పండగ పోటీలు ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుగుతాయి. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన యువకులు పశువులను అదిమి పట్టుకునేందుకు పోటీపడతారు.
పొరుగు రాష్ట్రలా సంస్కృతి ప్రభావం : చిత్తూరు జిల్లా కర్ణాటక, తమిళనాడు సరిహద్దుల్లో ఉండడంతో ఆ రాష్ట్రాల సంస్కృతి ప్రభావం ఇక్కడ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. అందుకే, జల్లికట్టు తరహాలో పశువుల పండగ జరపడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. ఉమ్మడి జిల్లా ప్రజలతో పాటు ఆయా రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రజలు పశువుల పండగ చూడటానికి వస్తారు. తమిళనాడులో జరిగే జల్లికట్టు అంటే బెట్టింగ్లు, పందేలు వంటివి గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ, రంగంపేటలో జరిగే పశువుల పండగ అందుకు విరుద్ధం. ఎటువంటి బెట్టింగ్లు, పందెలకు తావులేకుండా కేవలం వినోదం కోసం ఈ పండుగను నిర్వహించడం ఇక్కడి ప్రత్యేకత. జనాల మధ్య పశువులు పోతుంటే చూసి ఆనందపడతారు అంతే. ఒకవిధంగా చెప్పాలంటే ఇది నా ఆవు లేదా ఈ పశువుని నేను అదిమి పట్టుకున్నా అని చూపించు కోవడానికి సరదాగా జరుపుకునే వేడుక ఈ పశువుల పండుగ.
సర్కారుకు వివరణ : దశాబ్దాల నుంచి వస్తున్న సంప్రాదాయమే అయినా పశువుల పండగ పేరుతో మూగ జీవాలను హింసించడం సరికాదని ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించింది. ఈ విషయంపై అక్కడి రైతులు పశువుల పండగ ఉద్దేశం ఎంటో సర్కారుకు వివరించడంతో ఆంక్షలను సడలించింది. దీంతో ఏటా సంక్రాంతి సందర్భంగా పశువులను అందగా ముస్తాబు చేసి వేడుకలు నిర్వహిస్తారు.
జల్లికట్టు, పశువుల పండగ మధ్య వ్యత్యాసం : మధ్యలో కొంతకాలం పశువుల పండుగను జల్లికట్టు తరహా క్రీడగా భావించి ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించింది. దీంతో దశాబ్దాలుగా సాగుతున్న సంప్రదాయం గురించి స్థానికంగా ఉన్న రైతులు పశువుల పండగ ప్రత్యేకతను అధికారులకు వివరించారు. తమిళనాడులో జరిగే జల్లికట్టు, చిత్తూరులో జరిగే పశువుల పండగ మధ్య వ్యత్యాసం గురించి తెలియజెప్పారు. పశువుల పండుగ తమ ఆచారమని పశువులను తమ ఇంట్లో బిడ్డల్లా సాకుతూ, ఏడాదికి ఒక రోజు వాటిని రంగులతో, పూలతో అందంగా అలంకరించి పూజలు చేస్తామని పేర్కొన్నారు. అంతేకానీ, పశువుల పండగ పేరుతో వాటిని హింసించే రీతిలో ఈ ఉత్సవం సాగదని చెప్పారు. వ్యవసాయంలో తోడుగా నిలిచిన మూగజీవాలకు కృతజ్ఞతగా ఒక రోజును కేటాయించి, వాటిని స్వేచ్ఛగా వదలడమే ఉత్సవం ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు. దీంతో ప్రభుత్వం పశువుల పండగపై ఉన్న ఆంక్షలు సడలించింది.
సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ : ఆంక్షలు తొలగిన తర్వాత తరాల నాటి సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ పశువుల పండుగను అట్టహాసంగా జరుపుతున్నారు. ఏడాదంతా వ్యవసాయంలో తమకు చేదోడువాదోడుగా ఉన్న పశువులకు ఆ ఒక్కరోజు విరామం ఇస్తున్నారు. వాటిని అందంగా అలంకరించి వీధుల్లోకి వదలడం ద్వారా రైతులు కూడా ఆటవిడుపు పొందుతున్నారు. పశువుల కొమ్ములకు ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన రంగురంగుల చెక్క పలకలను కట్టి బరిలోకి వదులుతారు. పశువుల కొమ్ములకు కట్టిన పలకలను దక్కించుకునేందుకు యువకులు పోటీపడటం, జనాల మధ్య పశువులు పరుగులు తీయడం ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుంది. పశువుల పండగ చూసేందుకు వీధుల పొడవునా జనాలు గుమి గూడుతారు. కొందరు భవనాల పైకి ఎక్కుతారు. ఆ పశువులను అదుపు చేసేందుకు యువత తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తారు. కొమ్ములకు కట్టిన పలకలు దక్కించుకోవడానికి పోటీ పడతారు. రంగురంగుల కొమ్ములు, అలకరించిన పలకలు, గిట్టల సవ్వడితో ఎద్దులు పరుగెత్తుతుంటే యువత కేరింతలు వేస్తూ పశువుల పండగలో పాల్గొంటారు. దీంతో చిత్తూరు జిల్లా రంగంపేటలో జరిగే ఆంధ్రాజల్లికట్టు సంక్రాంతి పండగ ఉత్సాహం రెట్టింపు చేస్తుందని రైతులు చెబుతున్నారు.
"పశువులతో మాకున్న అవినాభావ సంబంధానికి ప్రతీకగా జిల్లావ్యాప్తంగా పశువుల పండగను జరుపుకుంటాం. వేడుక చూసేందుకు వచ్చిన సందర్శకులకు అన్నపానీయాలు, మజ్జిగ అందిస్తూ ఆతిథ్యమిస్తాం. మా జీవనంలో భాగమైన పశువులను పూజిస్తూ వాటికి తగిన గుర్తింపు ఇవ్వడమే పశువుల పండగ ప్రధాన ఉద్దేశం" - రైతులు
