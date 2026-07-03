డంపింగ్యార్డులా మారిన బుల్కాపూర్ నాలా - ఇలాగైతే వర్షాకాలంలో జలగండమే!
కనుమరుగవుతున్న భాగ్యనగరంలోని ఏకైక అతిపెద్ద 'బుల్కాపూర్ నాలా' - ఆక్రమణలతో దయనీయంగా మారిన నాలా పరిస్థితి - నగరంలోని ఖరీదైన ప్రాంతాల గుండా ప్రవహిస్తున్నా తప్పని దుస్థితి
Published : July 3, 2026 at 8:02 PM IST
Bulkapur Nala Turned into a Dumping Yard : హైదరాబాద్ నగరంలో వానొస్తే వరద ఖాయం. కాలనీలు మునగడం ఖాయం ఇది అందరికీ తెలిసిందే. ఇందుకు కారణాలు మాత్రం అనేకం. నాలాల ఆక్రమణ, ప్రజలు బాధ్యతను మరిచి చెత్తను వేయడం, నిర్వహణ లోపాలు ఇలా పలు కారణాలు ఉన్నాయి. ఇలా వరద ముంపునకు నగరంలో ఏ ప్రాంతం కూడా అతీతం కాదు. అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతాల గుండా పయనించే అతిపెద్ద 'బుల్కాపూర్ నాలా' పరిస్థితి ఇప్పుడు అత్యంత దయనీయంగా మారింది. ఎంతంటే అది చూడగానే డంపింగ్ యార్డ్ అనే అనుమానం వస్తుందనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఈ కారణంగా కొన్నిచోట్ల 50 అడుగుల వెడల్పు ఉండాల్సిన నాలా పదోవంతు కంటే తక్కువకు క్షీణించింది.
వరదనీరు వెళ్లేందుకు ఏకైక మార్గం : హైటెక్ సిటీ పరిసరాలు హైదరాబాద్లో అత్యంత బిజీగా ఉండే ప్రాంతం. గండిపేట, కోకాపేట, మణికొండ, రాయదుర్గం, ఫిల్మ్నగర్, కృష్ణానగర్, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్ ఈ ప్రాంతాల్లో వానపడితే వరద వెళ్లడానికి ఉన్న ఏకైక మార్గం బుల్కాపూర్ నాలా. ఎక్కడో శంకర్పల్లి మండలం బుల్కాపూర్ వద్ద ప్రారంభమయ్యే ఈ నాలా దాదాపు 44కిలోమీటర్లు ప్రవహించి హుస్సేన్ సాగర్లో కలుస్తుంది. బుల్కాపూర్ నాలా ప్రవహించే ప్రాంతాల్లో ఆక్రమణలు పెరిగిపోవడం, చెత్తాచెదారం పేరుకుపోవడం, రిటైనింగ్ వాల్స్ లేనందున చినుకుపడితే ప్రజలకు అష్టకష్టాలు తెచ్చి పెడుతున్నాయి. ప్రధానంగా నాలాల్లో పెరుకుపోయిన వ్యర్థాలు వరద నీటి ప్రవాహానికి అడ్డంకిగా మారాయి. ఫలితంగా వరద నీరు సమీపంలోని నివాస ప్రాంతాలు, రహదారులు నీటమునుగుతున్నాయి.
ఆక్రమణలతో తగ్గిపోయిన నాలా వెడల్పు : బుల్కాపూర్ నుంచి కిందకి ప్రవహించే నాలా మోకిలాకు చేరుకుంటుంది. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు మరుగు నీటి తరలింపునకు ఈ కాలువను వినియోగించుకుంటున్నారు. నార్సింగి సమీపంలో నగరంలోకి ప్రవేశించే నాలా అక్కడి నుంచి ప్రముఖ, ఖరీదైన ప్రాంతాల గుండా ప్రవహిస్తుంది. ఖరీదైన ప్రాంతాలు కావడంతో నాలాకి ఇరువైపులా ఆక్రమణలు భారీగా పెరిగాయి. రాయదుర్గం, మణికొండ ప్రాంతాల్లో 50 అడుగుల వెడల్పు ఉండాల్సిన నాలా 10అడుగులకు తగ్గిపోయింది. బంజారాహిల్స్ సమీపంలోని సయ్యద్ నగర్లో నాలా వెడల్పు 3 అడుగులకు మించి లేదంటే ఆక్రమణలు ఎంతలా సాగాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. సమీపంలో నివాసభవనాలు నిర్మాణాలు జరగడం, వాటి వ్యర్థాలను నాలాలో వేయడం వంటి చర్యలతో కాలువ పూర్తిగా చెత్తతో నిండిపోయింది.
నాలాలో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలు : బంజారాహిల్స్, అహ్మద్నగర్ ఫస్ట్ లాన్సర్ వద్ద దాదాపు 200అడుగుల మేర చెత్తాచెదారం విపరీతంగా పేరుకుపోయింది. పైభాగం నుంచి వచ్చే నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకొచ్చిన ప్రతివస్తువు ఇక్కడ ఆగిపోయి నీటి ప్రవాహనికి అడ్డంకి మారాయి. చెత్తచెదారంతో నిండిపోయిన నాలా డంపింగ్ యార్డ్లా కనిపిస్తుంది. ప్లాస్టిక్ వస్తువులు, బాటిళ్లు, గ్లాసులు, వైర్లు, చీపుర్లు,మాస్కులు, పరుపులు, దిండ్లు, దుప్పట్లు, హెల్మెట్లు, మద్యం బాటిళ్లు ద్విచక్ర వాహనాల విడిభాగాలు సహా ఎన్నో రకాల వ్యర్థాలు నాలాలో పేరుకుపోయాయి.
ఖైరతాబాద్ కూడలిని ఆనుకొని ఉన్న నాలా పైవంతెన వద్ద టన్నుల కొద్ది వ్యర్థాలు పేరుకుపోయాయి. దీన్ని గమనించిన హైడ్రా నెల రోజుల కిందే పేరుకుపోయిన చెత్తాచెదారాన్ని జేసీబీ సాయంతో తొలగించి తరలించింది. ఐనా మళ్లీ వ్యర్థాలు వచ్చి చేరాయి. ఈ చెత్తను ఇలాగే వదిలేస్తే వర్షకాలం నేపథ్యంలో వాహన రాకపోకలకు అవాంతరం కలుగుతుందని భావించిన హైడ్రా మళ్లీ తొలగింపు ప్రక్రియ చేపట్టింది. 3రోజుల పాటు జరిగిన తొలగింపులో10 ట్రాక్టర్ల మేర వ్యర్థాలు తరలించినట్లు జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది చెబుతున్నారు.
"ఖైరతాబాద్ నాలాలో చింతల్ బస్తీ, మాసాబ్ ట్యాంక్ పరిసరాల నుంచి చెత్త వచ్చి చేరుతోంది. ఈ చెత్తలో సోఫాలు, చాపలు, థర్మాకోల్, సీసాలు వంటివి ఉన్నాయి. ఇక్కడ రెండు రోజులుగా చెత్త తొలగించే పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికైతే కొంచెం కొంచెం క్లియర్ అవుతోంది. మొత్తం 9 ట్రాక్టర్ల చెత్తను తొలగించాం. ముందస్తు జాగ్రత్తగా అధికారులు ఇనుప జాలీలు ఏర్పాటు చేశారు. అయినా కొంతమంది ఇళ్లలో ఉండే చెత్తను నాలాలో వేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వర్షాకాలం వస్తున్నందున మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది"-జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది
చెత్త పేరుకుపోవడం, వెడల్పు తగ్గడం, భవన వ్యర్థాలు కలవడం రిటైనింగ్ వాల్ లేకపోవడం వంటి సమస్యలతో నాలా ప్రవాహం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ముఖ్యంగా నాలాల్లో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాల తొలగింపునకు కోట్లాది రూపాయల నిధులు వెచ్చిస్తున్నా ఫలితం లేకుండా పోతుంది.
ముందుంది వర్షాకాలం - ముందే ముంచెత్తుతోన్న మురుగు జలం - నగరంలో భయపెడుతోన్న నాలాలు -
మింగేస్తున్న నాలాలు.. చలించని అధికారులు!