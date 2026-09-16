హోటల్లోకి దూసుకెళ్లిన కారు - ఇద్దరు మృతి
బుక్కరాయసముద్రంలో కారు అదుపుతప్పి హోటల్లోకి దూసుకెళ్లిన ఘటనలో ఇద్దరు యువతులు మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరు యువకులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 10:34 AM IST
Bukkarayasamudram Car Accident : బుక్కరాయసముద్రంలో కారు అదుపుతప్పి హోటల్లోకి దూసుకెళ్లిన ఘటనలో ఇద్దరు యువతులు మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరు యువకులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయసముద్రం మండలం రోటరీపురం గ్రామంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.
రెండేళ్లుగా స్నేహం : పోలీసుల కథనం ప్రకారం గుత్తి పట్టణానికి చెందిన హరిత(20) అనంతపురంలోని ఓ కళాశాలలో నర్సింగ్ మూడో ఏడాది చదువుతున్నారు. ఆమెకు ఓ ప్రైవేటు ఆసుప్రతిలో నర్సుగా పనిచేస్తున్న తాడిమర్రి మండలవాసి నవనీత(20)తో రెండేళ్లుగా స్నేహం ఉంది. ఇదే ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న సలకంచెరువుకు చెందిన కుమార్, ఆసుపత్రికి తరచూ వచ్చే అనంతపురం వాసి, బీమా సంస్థ ఏజెంట్ శ్రీధర్రెడ్డిలతో యువతులకు పరిచయం ఏర్పడింది.
నలుగురూ కలిసి కారులో : సోమవారం రాత్రి నలుగురూ కలిసి కారులో వెళ్లారు. కొర్రపాడు, ఎస్ఆర్ఐటీ కళాశాల తదితర ప్రాంతాల్లో తిరిగారు. మంగళవారం వేకువజామున 4 గంటల సమయంలో అనంతపురం బయలుదేరారు. శ్రీధర్రెడ్డి కారు నడుపుతున్నారు. రోటరీపురంలో వంతెన నిర్మాణ పనులు సాగుతుండటంతో ఆ మార్గంలో మలుపులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అతి వేగంగా వచ్చిన వీరి కారు మలుపు వద్ద నియంత్రణ కోల్పోయి అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కనున్న హోటల్లోకి దూసుకెళ్లి, పడిపోయింది.
ఆ ధాటికి హోటల్, కారు ధ్వంసమయ్యాయి. వెనుక కూర్చున్న హరిత తీవ్ర గాయాలతో అక్కడికక్కడే చనిపోయారు. తీవ్రంగా గాయపడిన నవనీతను, స్వల్పంగా గాయపడిన శ్రీధర్రెడ్డి, కుమార్లను పోలీసులు 108 వాహనంలో ఆసుపత్రికి తరలించారు. నవనీత చికిత్స పొందుతూ చనిపోయారు.
హత్య చేసి, ప్రమాదంగా చిత్రీకరించారంటూ : ఘటన గురించి తెలుసుకున్న యువతుల తల్లిదండ్రులు, బంధువులు ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. మార్చురీలో ఉన్న మృతదేహాలను చూసి పెద్దపెట్టున రోదించారు. తమ కుమార్తెలను యువకులు మాయమాటలతో కారులో తీసుకెళ్లి హత్య చేసి, ప్రమాదంగా చిత్రీకరించారంటూ ఆరోపించారు. హరిత తల్లి సాలమ్మ మాట్లాడుతూ తన కుమార్తె గతంలోనే యువకుల గురించి చెప్పిందని, ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మవద్దని, జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించినట్లు గుర్తుచేసుకొని కుమిలిపోయారు. నవనీత తల్లి విజయ మాట్లాడుతూ తన కుమార్తెను యువకులే మభ్యపెట్టి తీసుకెళ్లి చంపేశారని, వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని కోరారు.
మృతుల కుటుంబసభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదుచేసి లోతుగా విచారిస్తున్నాం. సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తాం. పోస్టుమార్టం నివేదిక కీలకం కానుంది. యువకులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తాం’ అని బుక్కరాయసముద్రం సీఐ సుబ్బరాయుడు చెప్పారు.
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