అప్పుడు మామూళ్లు - ఇప్పుడు కూల్చివేతలు - తలలు పట్టుకుంటున్న యజమానులు

అక్రమ భవనాల విషయంలో తీసుకుంటున్న చర్యలు సరైనవే అయినా పునాదుల దశలో గుర్తించకుండా పూర్తయ్యాక రంగంలోకి అధికారులు - పలు అనుమానాలు వ్యక్తం - 10 శాతం సొమ్ము ఇస్తే వదిలేశారప్పుడు

Tirupati Municipal Corporation Officials Irregularities
Tirupati Municipal Corporation Officials Irregularities (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 5:07 PM IST

Building Owners Fire on Tirupati Municipal Corporation Officials : భవన నిర్మాణం చేపడుతున్నప్పుడు ప్రాంతానికి అనుగుణంగా కొన్ని రూల్స్​ ప్రకారం కట్టడం చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వ నిబంధనలకు లోబడి పన్నులు చెల్లించాలి. తిరుపతిలోని న్యూ మారుతీనగర్‌లో ఇటీవల నిర్మిస్తున్న ఆరు అంతస్తుల భవనానికి ఇంకా పనులు పూర్తి కాకముందే సున్నం వేసి మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్​ రెవెన్యూ విభాగాన్ని సంప్రదించి పన్ను కూడా వేసుకున్నారు. ఇప్పుడు ప్రణాళిక విభాగం అధికారులు వచ్చి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా భవనం నిర్మించారని గోడలపై బీపీఎస్‌ (బిల్డింగ్‌ పీనలైజేషన్‌ స్కీం) అని రాశారని ఇంటి యజమాని తెలుపతున్నారు. ఇలా ఈ ఒక్క భవనమే కాదు నగరంలో సుమారు 3 వేల ఇళ్లను గుర్తించిన అధికారులు బీపీఎస్‌ అని రాస్తున్నట్లు పలువురు తెలిపారు.

ఇటీవల ప్రణాళిక విభాగపు అధికారులు నగరంలో ఎన్జీవో కాలనీలో ఓ భవనంపై అదనపు అంతస్తు నిర్మించారని గుర్తించారు. సెలవు రోజున సిబ్బందితో వెళ్లి పై అంతస్తును కూల్చి వేశారు. యజమాని బీపీఎస్‌ కోసం దరఖాస్తు చేసినా ఖాతరు చేయకుండా కూల్చేయడంతో ఆయన రూ. 15లక్షల నష్టపోవాల్సి వచ్చిందని వాపోయారు.

చర్యలు సరైనవే అయినా వాటికి సమయమిది కాదు : ఈ రెండు ఉదాహరణలే తిరుపతి మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్​ పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం పని తీరుకు అద్దం పడుతున్నాయి. అక్రమ భవనాల విషయంలో తీసుకుంటున్న చర్యలు సరైనవే అయినా పునాదుల దశలో గుర్తించకుండా పూర్తయ్యాక రంగంలోకి దిగడంపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దీంతో అక్రమ భవనాలు పుట్టగొడుగుల్లా వెలిశాయని, ప్రభుత్వం వీటి విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరిస్తుండటంతో ఇప్పుడు కూల్చివేతలు, బీపీఎస్‌ కోసం పరుగులు పెడుతున్నారని తెలుస్తుంది.

అప్పుడు మామూళ్లు తీసుకొని ఇప్పుడు కూల్చివేతలు చేపట్టడంతో యజమానులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. పునాదుల దశలో భవన నిర్మాణదారులను తప్పుదోవ పట్టించి ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన సొమ్ములో 10 శాతం తమకు ఇస్తే నిరభ్యంతరంగా ఇళ్లు కట్టుకోవచ్చని ఏమార్చుతున్నట్లు ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి.

అప్పటి నేతలు, కార్పొరేటర్ల కనుసన్నల్లోనే : తిరుపతి నగర పాలక సంస్థ పరిధిలో పని చేసే పట్టణ ప్రణాళిక విభాగపు అధికారులు, ఉద్యోగులు ఒక మాఫియాగా మారి దందాలు చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నగరంలో దశాబ్దాల కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న భవనాలు, నిర్మాణ అనుమతులకు దరఖాస్తు చేయకుండానే అపార్ట్‌మెంట్‌లు, వాణిజ్య భవనాల నిర్మాణాలు శరవేగంగా జరిగిపోయాయి. అప్పటి నేతలు, కార్పొరేటర్ల అనుమతితో వేల సంఖ్యలో అనధికారిక భవనాలు వెలిశాయి.

ఈ వ్యవహారంలో అప్పట్లో పని చేసిన ఓ పట్టణ ప్రణాళికాధికారి మాఫియాకు సారథ్యం వహించినట్లు చెబుతున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఆయనపై విచారణకు ఆదేశించి బదిలీ చేశారు. అయినా తన కంచుకోటను కాపాడుకోవడానికి తనకు అనుకూలంగా ఉన్న అధికారుల్ని నగరపాలికకు రప్పించుకుని దందాలు సాగిస్తున్నట్లు పలువురు చెబుతున్నారు.

వీటికి బీపీఎస్‌ వర్తించదు

  • ప్రభుత్వ భూముల్లో చేపట్టిన నిర్మాణాలకు
  • వివాదాస్పద, యాజమాన్య హక్కు లేని భూముల్లోని నిర్మాణాలు
  • అర్బన్‌ ల్యాండ్‌ సీలింగ్, చెరువులు, వాగులు, కాలువలు ఆక్రమించి కట్టినవి.
  • తీర ప్రాంత నియంత్రణ మండలి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా చేపట్టినవి.
  • అనుమతి పొందిన లేఔట్లలోని పార్కింగ్, ఓపెన్‌ స్పేస్, వినోద ప్రదేశాల్లో చేపట్టిన నిర్మాణాలు.
  • 2025 ఆగస్టు 13 తర్వాత నిర్మించిన భవనాలకు బీపీఎస్‌ వర్తించదు.

అ'ధనం'గా అంతస్తుల నిర్మాణం - వారు చెప్పారని కన్నెత్తి చూడని అధికారులు

పాత బిల్డింగ్ మెయింటనెన్స్​లో కేర్​ ఫుల్​గా ఉండాలి - ఐదేళ్లకోసారి నిర్వహణ తప్పనిసరిగా!

BPS GUIDELINES
TIRUPATI MUNICIPAL CORPORATIONSTAFF
IRREGULARITIES IN MUNICIPALITY
TIRUPATI MUNICIPAL CORPORATION
