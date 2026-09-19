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గచ్చిబౌలిలో ఒరిగిన నాలుగంతస్తుల భవనం కూల్చివేత

గచ్చిబౌలి డివిజన్‌లోని ఎన్టీఆర్‌ నగర్‌లో అధికారులు భవనం కూల్చివేత చేపట్టారు. ప్రమాదకరంగా ఒరిగిన నాలుగంతస్తుల భవనం కూల్చి వేశారు. అక్రమంగా భవనాన్ని నిర్మించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

Building Demolition in Gachibowli Division
Building Demolition in Gachibowli Division (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 4:52 PM IST

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Building Demolition in Gachibowli Division : హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి డివిజన్​ గోపనపల్లి ఎన్టీఆర్​ నగర్​లో నాలుగంతస్తుల భవనం పక్కకు ఒరిగిన ఘటనలో అధికారులు చర్యలకు చేపట్టారు. స్థానికుల ఫిర్యాదుతో భవనం వద్దకు చేరుకున్న సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ - సీఎంసీ అధికారులు భవనాన్ని నేలమట్టం చేసేందుకు ఎన్టీఆర్​ నగర్​కు బాహుబలి క్రేన్​ను తెప్పించి కూల్చివేతను చేపట్టారు. ఏ క్షణంలోనైనా బిల్డింగ్​ కూలిపోయే ప్రమాదం ఉండటంతో భవనం చుట్టుపక్కల ప్రజలను ఖాళీ చేయించి కూల్చివేతను ప్రారంభించారు.

ఇక్కడ భవన యజమాని - అక్కడ పని మనిషిగా

అనుమతులు లేకుండా ఈ భవనాన్ని అక్రమంగా నిర్మించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో తన భవనాన్ని కూల్చడం నిలిపివేయాలని భవన యజమాని లక్ష్మి, కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇంటి యజమానురాలైన లక్ష్మికి అప్పులు ఎక్కువ ఉండటంతో ఇటీవల దుబాయికి వెళ్లినట్లు తెలిపింది. అక్కడ ఇంటి పని మనిషిగా చేస్తూ డబ్బు సంపాదించేది.

అధికారులు ఫోన్​ కాల్​ చేసి రమ్మని చెప్పడంతో తిరిగి తాను భారతదేశానికి వచ్చింది. వచ్చి చూసే సరికి భవనం కూల్చివేత చేపట్టారు. తనకు ఉండటానికి ఏమి లేదని, ఇల్లు కూల్చేస్తే తాను ఎక్కడ ఉండాలంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఆ ఇంట్లో తన తల్లితో పాటు నివాసం ఉంటున్నట్లు తెలిపింది. భవనం కూల్చేస్తే తనకు ఇల్లు లేదని, న్యాయం చేయాలంటూ బోరున విలపించింది.

''భవనం కూల్చేస్తే ఉండటానికి ఏమి లేదు, నేను ఎక్కడ ఉండాలి. ఆ ఇంట్లో తల్లితో పాటు ఉంటున్నాను. అప్పులు ఎక్కువ ఉండటంతో దుబాయ్​ వెళ్లి అక్కడ ఇంట్లో పనులో చేస్తూ డబ్బు సంపాదిస్తున్నాను. నాకు అధికారులు కాల్​ చేసి రమ్మని చెప్పడంతో ఇక్కడికి వచ్చాను. తిరిగి వచ్చే చూసే సరికి ఇల్లు కూల్చేస్తున్నారు'' - లక్ష్మి, భవన యజమాని

భవన కూల్చివేత సందర్భంగా లక్ష్మి బంధువులు అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించడం ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. ఓ దశలో వారు క్రేన్ వద్దకు వెళ్లడంతో హైడ్రా సిబ్బంది అడ్డుకున్నారు. నిబంధనల ప్రకారమే కూల్చివేస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు. భవనానికి అనుమతి లేకపోవడం, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మించడం, అంతేకాకుండా కూలిపోయే పరిస్థితి ఉండటంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.

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GACHIBOWLI DEMOLITION
BUILDING DEMOLITION IN GACHIBOWLI

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