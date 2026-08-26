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తిరుపతిలో కుప్పకూలిన నాలుగు అంతస్తుల భవనం - ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలు

తిరుపతి వాణీనగర్​లో కూలిన నాలుగు అంతస్తుల భవనం - పక్క స్థలంలో నిర్మాణం కోసం గుంతలు తీయడంతో కూలిన భవనం - పక్క స్థలంలో గుంతలు తవ్వడం ప్రారంభించగానే భవనానికి బీటలు

Building Collapses in Tirupati
తిరుపతి కూలిన నాలుగు అంతస్తుల భవనం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 2:11 PM IST

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Updated : August 26, 2026 at 2:45 PM IST

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Building Collapses in Tirupati : తిరుపతిలో నాలుగు అంతస్తుల భవనం కుప్పకూలింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. నగరంలోని ఎమ్మార్​పల్లి కూడలి సమీపంలో వాణినగర్​లో నూతన భవన నిర్మాణానికి పునాదులు తవ్వుతుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మరోవైపు పునాదులు తవ్వుతున్న సమయంలో నాలుగు అంతస్తుల భవనానికి బీటలు రావడంతో అందులో నివసిస్తున్నవారు అప్రత్తమై ఖాళీ చేశారు. దీంతో పెను ప్రాణనష్టం తప్పింది.

దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ అధికారులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. బాధితులను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ సిబ్బంది శిథిలాలను తొలగించారు . శిథిలాల మధ్య ఎవరు లేకపోవడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

Last Updated : August 26, 2026 at 2:45 PM IST

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BUILDING COLLAPSES IN TIRUPATI

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