Published : November 19, 2025 at 9:56 PM IST
Shelves with Granite at Home : గ్రానైట్ను ఇన్నాళ్లు ఇంట్లో ఫ్లోరింగ్, కిచెన్ ప్లాట్ఫాంల కోసం వినియోగించడం మనం చూశాం. కానీ ఈ మధ్య బిల్డర్లు, ఓనర్లు గదుల్లోని సెల్ఫులకు సైతం గ్రానైట్ వాడుతూ ఇంటికి సరి కొత్తగా అందాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. కొనుగోలుదారులూ గ్రానైట్ సెల్ఫుల వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇవి ఎక్కువ రోజులు మన్నికగా ఉండటంతోపాటు చూడడానికి ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. గ్రానైట్ను సెల్ఫుల సైజును బట్టి ముక్కలుగా కట్ చేసి గోడలకు అతికిస్తారు. తక్కువ సమయంలోనే పని మొత్తం పూర్తి అవుతుంది. స్టీల్ రాడ్లతో సెల్ఫులు పోసి సిమెంట్తో అతికించే ఖర్చులోనే ఈ గ్రానైట్లను కూడా బిగించుకోవచ్చు.
ప్రయోజనాలు : -
- గ్రానైట్ సెల్ఫులు బిగించడానికి చాలా తక్కువ సమయం పడుతుంది. కూలీ ఖర్చులు మరింతగా తగ్గుతాయి.
- ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉండటంతోపాటు తేమను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పీల్చుకోలేవు.
- సెల్ఫుల్లో పెట్టిన దుస్తులకు, పుస్తకాలకు చెదలు పట్టకుండా కాపాడతాయి.
- నిర్వహణ ఖర్చులు చాలా తక్కువ. సులువుగా శుభ్రం చేసుకునే వీలుంటుంది.
- ఎలాంటి పెయింటింగ్ కూడా వేయాల్సిన అవసరం లేదు. గదికి తగ్గట్టుగా మీకు నచ్చిన గ్రానైట్ రంగు ఎంచుకోవచ్చు.
- గ్రానైట్ సెల్ఫులకు ఉడ్ వర్క్, గ్లాస్ వర్క్ కూడా చేయించుకోవచ్చు. ఎలాంటి ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు.
- ఇవి చూడడానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలువడంతో పాటు గదులకు మరింత అందాన్ని తీసుకొస్తాయి.
పరిగణించవలసిన విషయాలు : -
- ఖర్చు : గ్రానైట్ ధర దాని పరిమాణం నాణ్యతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. చదరపు అడుగుకు సుమారు రూ. 50 నుండి రూ. 200 వరకు ఉంటుంది.
- బరువు : గ్రానైట్ కాస్తా బరువుగా ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో సెల్ఫుల కోసం వినియోగించేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
- నిర్వహణ : శుభ్రపరుస్తూ గ్రానైట్ను నిర్వహించడం చాలా సులభం. అయితే, పగుళ్లు లేదా మరకలు వచ్చినప్పుడు సీలింగ్ అవసరం అవుతుంది.
డిజైన్ ఐడియాలు : -
- వంటగది : కిచెన్ కౌంటర్టాప్లు, అల్మారాల కోసం ఎక్కువగా బ్లాక్, బ్రౌన్ గ్రానైట్ను ఉపయోగిస్తున్నారు.
- లివింగ్ రూమ్ : మీ లివింగ్ రూమ్లో అందమైన షోకేస్లు, సెల్ఫ్లను రూపొందించడానికి వివిధ రంగులతో కూడిన గ్రానైట్ను చక్కగా ఉపయోగించవచ్చు.
- బెడ్రూమ్ : బెడ్రూమ్లోని అల్మారాల, షోకేస్ కోసం గ్రానైట్ ఉపయోగించవచ్చు.
- మెట్లు : గ్రానైట్తో అందమైన మెట్లను కూడా చేయవచ్చు. ఈ కాలంలో డూప్లెక్స్ ఇళ్లలో మెట్లకోసం గ్రానైట్ను విరివిగా వాడుతున్నారు.
ఇతర జిల్లాల నుంచి తెప్పించి మరి రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి : దేశవ్యాప్తంగా లభించే గ్రానైట్ బండల్లో ఏపీలోని తాడిపత్రిలోని వాటికి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. 25 ఏళ్లుగా ఇక్కడి పాలిషింగ్ యూనిట్లలో కోస్తున్న రంగు బండలు మన్నిక, నాణ్యతకు పెద్ద ఎత్తున పేరు గాంచాయి. ముడిసరకు ఇక్కడ లభించకపోయినా ఇతర జిల్లాల నుంచి తెప్పించి కటింగ్, పాలిషింగ్, హంగులు అద్ది ఇతర రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. తాడిపత్రి పరివాహక ప్రాంతంలోని పెన్నా నది ఒడ్డున పుష్కలంగా నీరు ఉండటంతో పెద్ద సంఖ్యలో ఈ గ్రానైట్ పరిశ్రమలు వెలిశాయి. ప్రతి నెలా పన్నులు, విద్యుత్తు బిల్లుల రూపంలో ప్రభుత్వానికి భారీగానే ఆదాయం వస్తోంది.
