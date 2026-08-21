బైక్పై వెళ్తున్న యువకులపై గేదెల దాడి - కొమ్ముల్లో ఇరుక్కుని ఒకరి మృతి
మెదక్ జిల్లా కౌడిపల్లి మండలం అంతారం గేటు వద్ద విషాద ఘటన - గేదె కొమ్ముల్లో ఇరుక్కుపోయి దుర్గాప్రసాద్(18) మృతి - మృతదేహాన్ని గేదె కొమ్ముల నుంచి విడదీసేందుకు గంటపాటు శ్రమించిన పోలీసులు
Published : August 21, 2026 at 11:20 AM IST
Young Man Dead in Buffalo Attack : మెదక్ జిల్లా కౌడిపల్లి మండలం అంతారం గేటు వద్ద తీవ్ర విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఊహించని రీతిలో జరిగిన అవాంఛనీయ ఘటన ఒక యువకుడి ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో మరొకరి పరిస్థితి విషమంగా మారింది. బైక్పై వెళ్తున్న యువకుడిని ఓ గేదె కొమ్ములతో పొడిచి చంపేసింది. ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులపై ఒక్కసారిగా గేదెలు దాడి చేయడంతో ఒకరు మృతి చెందగా, మరో వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతి చెందిన యువకుడి(18)ని దుర్గా ప్రసాద్గా పోలీసులు గుర్తించారు.
స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : నర్సాపూర్ నుంచి తన స్వగ్రామమైన కొల్చారం మండలం కిష్టాపూర్కు ద్విచక్ర వాహనంపై దుర్గా ప్రసాద్తో పాటు అతడి స్నేహితుడు వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కౌడిపల్లి మండలం అంతారం గేటు దాటుతుండగా గేదెలు కనిపించాయి. ఈ క్రమంలో అప్రమత్తమయ్యే లోపే గేదెలు బైక్పై వెళ్తున్న వీరిద్దరిపై తీవ్రస్థాయిలో దాడికి దిగాయి. ఈ దాడి ఎంత ఘోరంగా జరిగిందంటే ఒక గేదె తన పదునైన కొమ్ములతో దుర్గాప్రసాద్ను బలంగా పొడిచింది. ఆ దాడి తీవ్రతకు యువకుడు గేదె కొమ్ముల్లోనే ఇరుక్కుపోయాడు. దుర్గా ప్రసాద్ తలలోకి గేదె కొమ్ము చొచ్చుకుపోయింది. దీంతో తీవ్ర రక్తస్రావం అయ్యింది. కొద్ది క్షణాలకే దుర్గా ప్రసాద్ ప్రాణాలు విడిచాడు.
పశువుల సంచారం పట్ల అప్రమత్తత : ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. పోలీసులు గేదె కొమ్ముల్లో ఇరుక్కుపోయిన దుర్గా ప్రసాద్ మృతదేహాన్ని బయటకు తీసేందుకు గంట పాటు విశ్వప్రయత్నం చేశారు. దుర్గా ప్రసాద్ స్నేహితుడికీ ఈ ప్రమాదంలో తీవ్ర గాయాలు కాగా అంబులెన్స్లో నర్సాపూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆటో నడుపుతూ జీవనం కొనసాగిస్తున్న దుర్గాప్రసాద్ మరణించడంతో అతడి కుటుంబంలో తీవ్ర శోకాన్ని నింపింది. స్వగ్రామమైన కిష్టాపూర్లో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. గ్రామీణ రహదారులపై పశువుల సంచారం పట్ల వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.