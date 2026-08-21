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బైక్​పై వెళ్తున్న యువకులపై గేదెల దాడి - కొమ్ముల్లో ఇరుక్కుని ఒకరి మృతి

మెదక్ జిల్లా కౌడిపల్లి మండలం అంతారం గేటు వద్ద విషాద ఘటన - గేదె కొమ్ముల్లో ఇరుక్కుపోయి దుర్గాప్రసాద్​(18) మృతి - మృతదేహాన్ని గేదె కొమ్ముల నుంచి విడదీసేందుకు గంటపాటు శ్రమించిన పోలీసులు

Buffaloe attack and kill young man
మృతుడు దుర్గా ప్రసాద్(18) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2026 at 11:20 AM IST

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Young Man Dead in Buffalo Attack : మెదక్ జిల్లా కౌడిపల్లి మండలం అంతారం గేటు వద్ద తీవ్ర విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఊహించని రీతిలో జరిగిన అవాంఛనీయ ఘటన ఒక యువకుడి ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో మరొకరి పరిస్థితి విషమంగా మారింది. బైక్​పై వెళ్తున్న యువకుడిని ఓ గేదె కొమ్ములతో పొడిచి చంపేసింది. ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులపై ఒక్కసారిగా గేదెలు దాడి చేయడంతో ఒకరు మృతి చెందగా, మరో వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతి చెందిన యువకుడి(18)ని దుర్గా ప్రసాద్​గా పోలీసులు గుర్తించారు.

స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : నర్సాపూర్‌ నుంచి తన స్వగ్రామమైన కొల్చారం మండలం కిష్టాపూర్​కు ద్విచక్ర వాహనంపై దుర్గా ప్రసాద్​తో పాటు అతడి స్నేహితుడు వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కౌడిపల్లి మండలం అంతారం గేటు దాటుతుండగా గేదెలు కనిపించాయి. ఈ క్రమంలో అప్రమత్తమయ్యే లోపే గేదెలు బైక్‌పై వెళ్తున్న వీరిద్దరిపై తీవ్రస్థాయిలో దాడికి దిగాయి. ఈ దాడి ఎంత ఘోరంగా జరిగిందంటే ఒక గేదె తన పదునైన కొమ్ములతో దుర్గాప్రసాద్‌ను బలంగా పొడిచింది. ఆ దాడి తీవ్రతకు యువకుడు గేదె కొమ్ముల్లోనే ఇరుక్కుపోయాడు. దుర్గా ప్రసాద్ తలలోకి గేదె కొమ్ము చొచ్చుకుపోయింది. దీంతో తీవ్ర రక్తస్రావం అయ్యింది. కొద్ది క్షణాలకే దుర్గా ప్రసాద్ ప్రాణాలు విడిచాడు.

పశువుల సంచారం పట్ల అప్రమత్తత : ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. పోలీసులు గేదె కొమ్ముల్లో ఇరుక్కుపోయిన దుర్గా ప్రసాద్ మృతదేహాన్ని బయటకు తీసేందుకు గంట పాటు విశ్వప్రయత్నం చేశారు. దుర్గా ప్రసాద్ స్నేహితుడికీ ఈ ప్రమాదంలో తీవ్ర గాయాలు కాగా అంబులెన్స్​లో నర్సాపూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆటో నడుపుతూ జీవనం కొనసాగిస్తున్న దుర్గాప్రసాద్ మరణించడంతో అతడి కుటుంబంలో తీవ్ర శోకాన్ని నింపింది. స్వగ్రామమైన కిష్టాపూర్​లో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. గ్రామీణ రహదారులపై పశువుల సంచారం పట్ల వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

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BUFFALOE ATTACK AND KILL YOUNG MAN
గేదె దాడిలో యువకుడు మృతి
BUFFALOE ATTACK AND KILL YOUNG MAN

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