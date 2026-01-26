ETV Bharat / state

ఏలూరు జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం - గేదె, ఆవులపై దాడి

నాలుగు రోజులుగా పులి సంచారం - ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు - పులిని బంధించడానికి రెండు బోనులు సిద్ధం - ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారుల సూచన

Tiger Spotted at Eluru District
Tiger Spotted at Eluru District (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tiger Spotted at Eluru District : ఏలూరు జిల్లాలోని పలు గ్రామాల్లో పెద్దపులి సంచారం కలకలం రేపుతోంది. నాలుగు రోజులుగా బుట్టాయిగూడెం మండలం గిరిజన గ్రామాల్లో సంచరిస్తున్న పులి కొయ్యలగూడెం మండలంలో ప్రవేశించింది. బిల్లిమిల్లి గ్రామం పరిసరాల్లో కాకర్ల వివేకానంద అనే రైతుకు చెందిన ఆయిల్‌పామ్‌ తోటలో గేదెపై దాడి చేసి చంపింది. అనంతరం కన్నాపురం సమీపంలో దిప్పకాయలపాడు రెవెన్యూ పరిధిలోని కామినేని ఆనంద రావుకు చెందిన ఆయిల్ పామ్ తోటలోకి ప్రవేశించి అక్కడి ఆవులపై దాడి చేసింది. ఓ ఆవును చంపి మరో ఆవును తీవ్రంగా గాయపరిచింది.

సమాచారం అందుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు సిబ్బందితో ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. డ్రోన్‌ ఎగరవేసి పరిసరాలను గాలించగా, మొక్కజొన్న చేను పక్కన పొదల్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న అధికారులు పులిని గుర్తించారు. డ్రోన్‌ శబ్దానికి, సమీపంలో అలికిడిని గుర్తించిన పులి గాండ్రించింది. అధికారుల హెచ్చరికలతో సమీపంలోని స్థానికులు పరుగులు తీశారు. పులిని బంధించడానికి 2 బోనులు సిద్ధం చేశారు. కొన్ని రోజులుగా పెద్దపులి సంచరిస్తుండడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. గ్రామాల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. రాత్రి వేళల్లో ఒంటరిగా బయట తిరగొద్దని రైతులకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

ఇదిలా ఉండగా ఏలూరు జిల్లా పశ్చిమ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో బుట్టాయిగూడెం మండలం పందిరిమామిడిగూడెం శివారులోని ఇటీవలే గుబ్బల మంగమ్మ తల్లి గుడికి వెళ్లే మార్గంలోని పొగాకు తోటలో పెద్దపులి తిరగటాన్ని స్థానిక యువకుడు గుర్తించాడు. వెంటనే స్థానికులు ఫారెస్ట్ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో ఘటనాస్థలానికి అటవీశాఖ అధికారులు చేరుకున్నారు. పొగాకు తోటలో పెద్దపులి నడిచినట్లు పాదముద్రలను సేకరించి, పెద్దపులివేనని ప్రాథమికంగా నిర్థారించారు.

అదే విధంగా బుట్టాయిగూడెం మండలం అంతర్వేదిగూడెం, నాగులగూడెం గ్రామాల సమీపంలో పెద్దపులి సంచరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అటవీ శాఖ అధికారులు వాటి కదలికలను గుర్తించేందుకు ట్రాప్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. పెద్దపులి సంచరించిన దృశ్యాలు ట్రాప్ కెమెరాలో నమోదయ్యాయి. ఇప్పటి వరకు 5 ఆవులను చంపేసింది. ఆవులపై పెద్దపులి దాడి చేసిన ప్రాంతాల్లోనే అటవీశాఖ అధికారులు ట్రాప్ కెమెరాలను అమర్చారు. దీంతో అటవీ శాఖ అధికారులు తమ సిబ్బందితో కలిసి నాగులగూడెం, అంతర్వేదిగూడెం గ్రామాల్లో పర్యటించి స్థానికులను అప్రమత్తం చేశారు.

పెద్ద పులిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. పులి 15 నుంచి 20 మీటర్లకు పైగా దూరంలో ఉంటే గనక ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. మనిషి ముఖం ఎల్లప్పుడూ పులి వైపే ఉండాలి. వెనకకు ఒక్కో అడుగు వెనక్కి వేస్తూ, ఆ ప్రాంతం నుంచి సురక్షితంగా బయట పడవచ్చు. సాధారణంగా పులులు మనుషులపై దాడి చేయవు.

పులులు కనిపిస్తే ఏం చేయాలి :

  • అడవిలో ఎక్కడైనా జింక లేదా పశువులు చనిపోయి ఉంటే ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో పులి ఉందని సంకేతం.
  • పక్షులు, నెమళ్ల అరుపులు వినిపిస్తే ఆ సమీపంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
  • పెద్ద పులి లేదా చిరుత పులి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నెమళ్లు తమ అరుపులతో హెచ్చరిస్తాయి.
  • అడవిలోని పొదలు, గుహలు వంటి చీకటి ప్రదేశాలు పులులకు ఆవాసాలు.
  • ఒంటరిగా అడవిలోకి వెళ్లవద్దు. మీరు కనీసం ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు వ్యక్తులతో వెళ్లాలి.
  • మీ చేతిలో బలమైన వెదురు కర్ర ఉండాలి. మీరు సమీపంలోని గ్రామస్థులను మీతో తీసుకెళ్లాలి.
  • పులిని చూసినప్పుడు మీరు అసలు భయపడకూడదు. పులిని చూసిన వెంటనే పారిపోకూడదు.

ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో పెద్దపులి సంచారం - పాదముద్రలు గుర్తింపు

నేటి నుంచి 3వ విడత పులుల గణన ప్రారంభం - తొలుత మార్కాపురం డివిజన్‌లోనే!

TAGGED:

TIGER ROAMING IN ELURU DISTRICT
TIGER ATTACK ON BUFFALO
ఏలూరు జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం
TIGER SPOTTED AT ELURU
TIGER SPOTTED AT ELURU DISTRICT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.