ఒత్తిడి తగ్గిస్తూ సృజనాత్మకత పెంచుతూ - విద్యార్థుల భవిష్యత్కు రంగులద్దుతున్న టీచర్
చిత్రలేఖనంలో రాణిస్తున్న స్కూల్ టీచర్ - విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకత వెలికితీస్తున్న మాస్టారు - చిన్ననాటి నుంచే చిత్రకళలో ప్రతిభ - విద్యార్థులను చిత్రకారులుగా తీర్చిదిద్దుతున్న రవికుమార్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 4:50 PM IST
Government Teacher Uses Drawing to Reduce Student Stress: నిత్యజీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలతో చాలామంది మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు. ఆ టెన్షన్ నుంచి బయటపడేందుకు యోగా, ధ్యానం చేయాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తుంటారు. కానీ విద్యార్థుల్లో పెరుగుతున్న స్టడీ స్ట్రెస్కు ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు చిత్రలేఖనాన్నే ఓ ఔషధంగా మార్చారు. డ్రాయింగ్ ద్వారా పిల్లల్లో సృజనాత్మకతను పెంచుతూ ఒత్తిడిని దూరం చేస్తున్న ఆ గురువు పేరు రవికుమార్. శ్రీకాకుళం జిల్లా బుడితిలో విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు రంగులు అద్దుతున్న ఆ డ్రాయింగ్ టీచర్ గురించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
మొబైల్ ఫోన్తో రోజును ప్రారంభించే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఎమోజీలతో భావాలను వ్యక్తపరచడం ఇప్పుడు సాధారణమైపోయింది. కానీ ఆ క్రమంలో ఊహాశక్తికి రూపం ఇచ్చే చిత్రలేఖన కళను క్రమంగా మరచిపోతోంది. కానీ ఇందుకు భిన్నంగా తనలోని కళాకారుడిని నిరంతరం ప్రోత్సహించుకుంటూ ఎదుగుతున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన రవికుమార్. తన ప్రతిభతో విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికి తీస్తూ చిత్రలేఖనంలో ఆదర్శ గురువుగా నిలుస్తున్నారు.
హైస్కూల్ దశ నుంచే చిత్రకళ: శ్రీకాకుళం జిల్లా పాతపట్నం బాలాజీనగర్కు చెందిన గొట్టిపల్లి రవికుమార్ రంగురంగుల హరివిల్లులా ఆకట్టుకునే చిత్రాలు వేస్తూ అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. హైస్కూల్ దశ నుంచే చిత్రకళలో పలు బహుమతులు సాధించిన రవికుమార్ ఎలాంటి గురువు లేకుండానే స్వయంకృషితో ఈ కళను అభ్యసించారు. డిగ్రీ అనంతరం టీటీసీ చేసి లోయర్, హయ్యర్ డ్రాయింగ్ పరీక్షల్లో అర్హత సాధించారు. బుడితిలోని జెడ్పీ హైస్కూల్లో 12 ఏళ్లుగా డ్రాయింగ్ టీచర్గా పనిచేస్తూ విద్యార్థులను చిత్రకారులుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. విశాఖపట్నంలో ప్రభుత్వం ఏటా నిర్వహించే టెక్నికల్ టీచర్స్ కోర్సులో కూడా రవికుమార్ శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఆయన వద్ద శిక్షణ పొందిన అనేక మంది ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చిత్రలేఖన ఉపాధ్యాయులుగా సేవలందిస్తున్నారు.
బుడితిలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో 6వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థుల్లో చిత్రలేఖనంపై ఆసక్తి పెంచేందుకు రవికుమార్ ప్రత్యేక కృషి చేస్తున్నారు. ఆయన వద్ద శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో విజేతలుగా నిలుస్తున్నారు. డ్రాయింగ్ వల్ల మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి ఏకాగ్రత, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతున్నాయని విద్యార్థులే చెబుతున్నారు.
'బుడితి పాఠశాల విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో పాటు డ్రాయింగ్లోనూ రాణించడానికి ప్రధాన కారణం రవికుమార్ టీచరే. విద్యార్థుల ప్రతిభను గుర్తించి వారిని సరైన దిశలో నడిపిస్తున్నారు. డ్రాయింగ్ వల్ల పిల్లల్లో సృజనాత్మకత మెరుగుపడుతుంది.' -రాము, పాఠశాల ప్రిన్సిపల్
చదువుతో పాటు చిత్రలేఖనంపై అవగాహన పెంచుతూ ఆ రంగంలోనూ ఉన్నత స్థాయికి చేరుకునేలా విద్యార్థులకు మార్గదర్శనం చేస్తున్నారు రవికుమార్. కళను కేవలం హాబీగా కాకుండా భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసే సాధనంగా మార్చుతున్నారు ఈ డ్రాయింగ్ టీచర్.
మహిళల భద్రత కోసం - 'ట్రాక్ హర్ షూ' రూపొందించిన బెజవాడ యువకులు
తక్కువ ఖర్చుతో గుండెపోటు తెలుసుకునేలా - 'సియోట్రాక్' పోర్టబుల్ పరికరం