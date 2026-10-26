అడ్డంకులను దాటి ఆసియా స్పోర్ట్స్ వరకు- అంతర్జాతీయ వేదికపై 'రవి' కిరణం
Para Swimmer Ravi Budigina : పశ్చిమ గోదావరికి చెందిన రవికార్తీక్ స్విమ్మింగ్లో విజయం సాధించారు.ఇతని ప్రతిభ గుర్తించి ప్రధాని,మంత్రి లోకేశ్ ఎక్స్లో ప్రశంసించారు. రానున్న వరల్డ్ ఛాంపియన్ షిప్ పోటీలకు రవికార్తీక్ ఎంపికయ్యారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 2:24 PM IST
Para Swimmer Ravi Budigina :వైకల్యం కేవలం శరీరానికే కానీ ఆత్మవిశ్వాసానికి కాదని నిరూపిస్తూ పశ్చిమ గోదావరి మట్టిలో పుట్టిన ఈతగాడు బుడిగిన రవి కార్తీక్ అంతర్జాతీయ వేదికపై భారత కీర్తి పతాకాన్ని ఎగురవేశాడు. జపాన్లోని నగోయాలో జరిగిన 5వ పారా ఆసియా క్రీడల్లో అసాధారణ ప్రతిభ కనబరిచిన ఏలూరు జిల్లా కుర్రాడు ఏకంగా మూడు పతకాలను (2 రజతాలు, 1 కాంస్యం) కైవసం చేసుకున్నాడు. అంతేకాకుండా, ఈ ఆసియా క్రీడల్లోనే అత్యధిక పతకాలు సాధించిన పిన్న యువ క్రీడాకారుడిగా చారిత్రాత్మక రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ అపూర్వ విజయంతో దేశవ్యాప్తంగా అందరి గుండెలను గర్వంతో నింపిన రవి కార్తీక్కు ప్రముఖుల నుంచి అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
ఏలూరు, జంగారెడ్డిగూడెానికి చెందిన ఈతగాడు బుడిగిన రవి కార్తీక్, ఈ నెల 19నుంచి 23వ తేదీ వరకు జపాన్లోని నగోయాలో జరిగిన 5వ పారా ఆసియా క్రీడల్లో మూడు పతకాలను గెలుచుకున్నాడు. అతను 100 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్, 100 మీటర్ల బ్యాక్స్ట్రోక్ విభాగాల్లో రజత పతకాలను, 50 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్ విభాగంలో కాంస్య పతకాన్ని సాధించాడు. ఈ ఆసియా క్రీడల్లో అత్యధిక పతకాలు సాధించిన యువ క్రీడాకారుడిగా అతను రికార్డు సృష్టించాడు. తన విజయాల ద్వారా దేశానికి కీర్తిని, గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టిన రవి కార్తీక్పై ప్రశంసల జల్లు కురుస్తోంది.
Three medals, endless grit! Heartiest congratulations to Ravi Karthik Budigina on winning two Silver medals and a Bronze in swimming at the Asian Para Games 2026. Your determination in the pool is an inspiration to every young athlete in our state. Andhra Pradesh is proud of you, Ravi. We will stand by you with the coaching, exposure and support you need to go even further. The journey has only just begun!— Lokesh Nara (@naralokesh) October 23, 2026
ఎర్రకాలువ నుంచి: రవి కార్తీక్ తన క్రీడా ప్రస్థానాన్ని జంగారెడ్డిగూడెం మండలంలోని కొంగువారిగూడెంలో ఉన్న 'ఎర్రకాలువ స్పోర్ట్స్ అకాడమీ'లో ఈత నేర్చుకోవడంతో ప్రారంభించాడు. అతను జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో 18 స్వర్ణ పతకాలను గెలుచుకున్నాడు. 2023 నవంబర్లో ఈజిప్టులో జరిగిన పోటీల్లో స్వర్ణ, రజత పతకాలను కైవసం చేసుకున్నాడు. అలాగే, స్పెయిన్లోని బార్సిలోనాలో జరిగిన పోటీలో కాంస్య పతకాన్ని సాధించాడు. అంతేకాకుండా, 2025 డిసెంబర్లో దుబాయ్లో జరిగిన యూత్ ఆసియా క్రీడల్లో రవి కార్తీక్ మూడు స్వర్ణ పతకాలను, మూడు రజత పతకాలను గెలుచుకున్నాడు.
దేశానికి గర్వకారణం: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 'ఎక్స్' వేదికగా రవి కార్తీక్ను ప్రశంసించారు. ఈత క్రీడలో అతని విజయం దేశం మొత్తానికి గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. రవి కార్తీక్ సాధించిన మూడు పతకాల గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ, భవిష్యత్తులో అతను మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. నారా లోకేశ్ కూడా 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందిస్తూ, రవి కార్తీక్ తన దృఢ సంకల్పంతో ఈత క్రీడలో అద్భుత ప్రతిభను కనబరిచారని ప్రశంసించారు. అతను రాష్ట్రంలోని ప్రతి యువ క్రీడాకారుడికి స్ఫూర్తిదాయకమని పేర్కొంటూ, అతని విజయ ప్రస్థానం ఇప్పుడే మొదలైందని, అతనికి అవసరమైన అన్ని రకాల మద్దతును అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి కూడా 'ఎక్స్' వేదికగా తమ అభినందనలను తెలియజేశారు.
2028 పారాలింపిక్స్కు ఎంపిక : అమెరికాలోని లాస్ ఏంజిల్స్లో జరగనున్న 2028 పారాలింపిక్స్కు, అలాగే 2027 జూలైలో మెక్సికోలో జరగనున్న ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లకు రవి కార్తీక్ ఎంపికయ్యారు. పారాలింపిక్స్లోనూ, మెక్సికోలో జరగబోయే పోటీల్లోనూ విజయం సాధించడమే తన కుమారుడి లక్ష్యమని రవి కార్తీక్ తండ్రి నాగేంద్ర కుమార్ పేర్కొన్నారు.
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