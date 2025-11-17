ETV Bharat / state

పర్యాటక ఆకర్షణగా 'పాండవుల మెట్ట' - బౌద్ధుల అవశేషాలను చూసేందుకు తరలివస్తున్న పర్యాటకులు

పురాతన అవశేషాలు దెబ్బతినకుండా ఆరామాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని వినతి - రూ.21కోట్లతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ప్రజాప్రతినిధుల ప్రతిపాదనలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 12:17 PM IST

Buddhist Heritage Shines at Kapavaram of East Godavari District : తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాపవరంలోని పాండవుల మెట్ట బౌద్ధ వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది. ఇక్కడ ఎన్నో బౌద్ధ అవశేషాలకు చారిత్రక ఆధారాలు ఉన్నందున పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. బౌద్ధుల అవశేషాలను చూసేందుకు నిత్యం పర్యాటకులు తరలివస్తున్నారు. అలాగే పురాతన అవశేషాలు దెబ్బతినకుండా ఈ ఆరామాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ప్రజాప్రతినిధులు ప్రతిపాదనలు పంపారు.

బౌద్ధ వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్న కాపవరం పాండవుల మెట్ట- అభివృద్దికి రూ.21కోట్లతో ప్రతిపాదనలు (ETV)

బౌద్ధ ఆచార వ్యవహారాలకు నిలయం : తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ మండలం కాపవరంలోని పాండవుల మెట్ట వేల ఏళ్ల నాటి బౌద్ధ ఆచార వ్యవహారాలకు నిలయం. రాజమహేంద్రవరానికి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో బౌద్ధ సన్యాసులు తమ స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని కట్టడాలు నిర్మించారు. ఈ మెట్టను క్రీస్తు పూర్వం ఒకటవ శతాబ్దం నాటి బౌద్ధ క్షేత్రంగా కేంద్ర పురావస్తు శాఖ గుర్తించింది. బౌద్ధ సన్యాసులు నివసించిన గదులు, అర్థచంద్రాకార ఇటుకలతో నిర్మించిన 24 చిన్న స్థూపాలు, చైత్యం, పూజగది, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, పెద్ద హాలు, కల్లంతో పాటు కొండపైకి చేరేందుకు 27 మెట్ల మార్గం పురావస్తు శాఖ తవ్వకాల్లో బయటపడ్డాయి. జాతీయ ప్రాధాన్యత కలిగిన స్మారక ప్రాచీన కట్టడంగా 1958లోనే దీనిని గుర్తించారు.

ఒకప్పుడు బౌద్ధారామంగా పేరుగాంచిన ఈ కొండ కాలక్రమేణా పాండవుల మెట్టగా మారింది. అయితే ఈ కొండ ఇప్పుడు బౌద్ధ ధ్యాన గీతాలకు సమాహారంగా నిలుస్తోంది. ఈ స్మారక క్షేత్రం చారిత్రక వారసత్వ సంపద అని దీన్ని కాపాడాలని పర్యాటకులు కోరుతున్నారు.

'కాపవరంలోని మెట్టపై పాండవులు అడుగు పెట్టారని మేము విశ్వసిస్తాం. అందుకే దీన్ని పాండవుల మెట్టగా పిలుచుకుంటాం. ఎంతో ప్రాధాన్యమున్న ఈ మెట్టను పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేస్తాం. రూ. 21 కోట్లతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ప్రతిపాదనలు సైతం పంపాం.' -బత్తుల బలరామకృష్ణ, రాజానగరం ఎమ్మెల్యే

ఆ ఆనవాళ్లే చరిత్రకు నిదర్శనాలు: రాజులు పోయినా, రాజ్యాలు పోయినా వారి పాలనకు గుర్తుగా చారిత్రక ఆధారాలు మాత్రం ఇంకా మిగిలే ఉన్నాయి. వారి కీర్తిప్రతిష్ఠలు, పాలనా దక్షతకు సజీవ సాక్ష్యాలు ఈ ఆనవాళ్లే అంటున్నారు స్థానికులు. ఎంతో విలువైన ఈ చారిత్రక సంపదను కాపాడాలని, అభివృద్ది చెయ్యాలని వారు కోరుతున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో చారిత్రక ఆనవాళ్లు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కేవలం చారిత్రక సంపదగానే కాకుండా మన వారసత్వ ఉనికికి ప్రతీక అని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. వేల ఏళ్ల నాటి జీవన విధానాలు, వారి అలవాట్లు ముందు తరాల వారికి చేరవెయ్యడానికి ఇవి వారధిగా ఉంటున్నాయని వారు వివరిస్తున్నారు.

