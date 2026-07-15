ఏవో శ్రీహరి హత్య కేసులో ట్విస్ట్ - భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో సహా రైలు కిందపడి నిందితుడి ఆత్మహత్య
ఆత్మహత్యకు ముందు సెల్ఫీ వీడియో - సింగరాయకొండలో కుటుంబంతో కలిసి హరికృష్ణ ఆత్మహత్య - కేసు నమోదు చేసిన రైల్వే పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 9:16 AM IST
AO Murder Accused Died : నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డిపాళెం మండల వ్యవసాయాధికారి శ్రీహరి హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న హరికృష్ణ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మంగళవారం సింగరాయకొండ రైల్వేస్టేషన్కు భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి వచ్చిన హరికృష్ణ బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. హరికృష్ణ జేబులో ఉన్న ఆధార్ కార్డు ఆధారంగా అతడిని పోలీసులు గుర్తించారు.
గత నెల 15న తన బావ నడవాటి శ్రీహరిని, మరో ఇద్దరితో కలిసి రాపూరు మండలంలోని పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీ పెనుసుల లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయానికి తీసుకెళ్లాడు. అనంతరం తిరుగు ప్రయాణంలో శ్రీహరి గుండెపోటుతో మరణించారని హరికృష్ణ కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పాడు. అతని మాటలు నమ్మిన శ్రీహరి భార్య లావణ్య మిన్నకుండిపోయింది. పోలీసులు సైతం కేసు నమోదు చేయలేదు.
విచారణలో విస్తుపోయే వాస్తవాలు : ఆ తర్వాత ఆస్తి పంపకం విషయంలో హరికృష్ణ తన అక్క లావణ్యపై ఒత్తిడి తేవడం, బెదిరించడంతో తన భర్తను కూడా ఏమైనా చేసి ఉంటారనే అనుమానం ఆమెలో బలపడింది. ఈనెల 6న జిల్లా ఎస్పీ అజిత వాజెండ్లను కలిసిన లావణ్య, తన భర్త శ్రీహరి మృతిపై అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే నెల్లూరు రూరల్ డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావును కేసు విచారణ అధికారిగా ఎస్పీ నియమించారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు, హరికృష్ణతో పాటు గుడికి వెళ్లిన రవీంద్ర, యానాదయ్యను విచారించగా విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
శ్రీహరి తన బావమరిది హరికృష్ణకు గతంలో కొంత డబ్బు అప్పుగా ఇచ్చారు. దాన్ని తిరిగి అడగడంతో పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారం శ్రీహరిని చంపారు. శ్రీహరిది సహజ మరణం కాదని, హత్యని విచారణాధికారి డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు, జిల్లా ఎస్పీ అజితకి నివేదిక అందించారు. కుక్కలను చంపే విషపు ఇంజెక్షన్లు శ్రీహరికి ఎక్కించి చంపినట్లు అందులో పేర్కొన్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేయకుండా ఉండేందుకు పెద్ద మొత్తంలో సీఐ శ్రీనివాసరావుకు హరికృష్ణ నగదు ఇచ్చినట్లు తేలింది.
22 మంది సిబ్బంది బదిలీ : దీంతో శ్రీహరి హత్యకు సహకరించిన రవీంద్ర, యానాదయ్యను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు పంపారు. ప్రధాన ముద్దాయి హరికృష్ణ ఆ రోజు నుంచి పరారీలో ఉన్నాడు. మండల స్థాయి ప్రభుత్వ అధికారి మరణిస్తే అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేయకపోవడం, భారీ స్థాయిలో నగదు చేతులు మారిందని తేలడంతో ఎస్పీ అజిత సాహసోపేత నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సీఐ మాతంగి శ్రీనివాసరావును వీఆర్కు పంపడంతో పాటు స్టేషన్లోని ఎస్సైతో పాటు 22 మంది సిబ్బందిపై బదిలీ వేశారు. ప్రధాన నిందితుడు హరికృష్ణ కోసం గాలిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో మంగళవారం సింగరాయకొండ రైల్వేస్టేషన్ రెండో ప్లాట్ ఫారంపై భార్య, ఇద్దరు చిన్నారులతో సహా గూడ్స్ రైలు కింద పడి హరికృష్ణ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఘటనా స్థలికి వచ్చి మృదేహాలను పోలీసులు పరిశీలించారు. మృతదేహాలు హరికృష్ణ, అతని భార్య ప్రణతి, కుమార్తె మన్వితి, కుమారుడు కృష్ణకిరిటి గుర్తించారు.
"ఈ హరికృష్ణ బుచ్చిరెడ్డిపాలెం కేసులో ముద్దాయిగా ఉన్నాడు. ఇతను కేసులో మనస్తాపం చెంది రైల్వే ట్రాక్ దగ్గరకి వచ్చి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకుని, బంధువులకు సమాచారం ఇచ్చాం."-మురళీధర్, రైల్వే డీఎస్పీ
చేసిన హత్యలో ఎక్కడ శిక్ష పడుతుందోనని భయపడి కుటుంబంతో సహా హరికృష్ణ ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు గ్రామస్థులు తెలిపారు. కానీ అతను మాత్రం ఆత్మహత్యకు ముందే సెల్ఫీ వీడియో రికార్డు చేశారు. తాను చనిపోబోతున్నానని, తన భార్య పిల్లలను మంచిగా చూసుకుంటుందన్న నమ్మకం తనకు ఉందన్నాడు. చనిపోయాక వీడియో బయటకు విడుదల చేయాలని అందులో పేర్కొన్నాడు. కానీ ఆత్మహత్య చేసుకుంటానన్న హరికృష్ణ, కుటుంబంతో కలిసి రైలు కిందపడి చనిపోవడం మరో అనుమానానికి తావిస్తోంది. హరికృష్ణ ఆత్మహత్యపై కేసు నమోదు చేసిన రైల్యే పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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