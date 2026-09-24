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YUVA : అన్నదాతల కష్టాలు తీర్చేలా 'రైతు వాయిస్​' యాప్ - బీటెక్ విద్యార్థుల స్టార్టప్

రైతులందరికీ అన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడేలా ముగ్గురు బీటెక్ విద్యార్థులు అన్నదాతల సమస్యలను పరిష్కరించేలా 'రైతు​ వాయిస్​ యాప్'​ను రూపొందించారు. సాగు నుంచి మార్కెట్​ వరకు అన్నదాతలకు ఈ యాప్​ ఉపయోగపడుతోంది.

Rythu voice app created students
రైతు వాయిస్​ యాప్​ను రూపొందించిన విద్యార్థులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2026 at 5:24 PM IST

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Students Created Rythu Voice App : బీటెక్ పూర్తయిందంటే చాలు చేతిలో రూ.లక్షల ప్యాకేజీ, ఏసీ ఆఫీస్, సాఫ్ట్‌వేర్ కొలువు. ఇదే యువత కల. కానీ ముగ్గురు విద్యార్థులు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఆలోచించారు. క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్స్‌లో వచ్చిన ఉద్యోగాలనూ కాదని అన్నదాతల సమస్యలకు పరిష్కారం చూపేందుకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్నే ఆయుధంగా మార్చుకున్నారు. ఏఐ సాయంతో రైతుల కోసం ఏకంగా 35 ఫీచర్లతో 'రైతు వాయిస్' యాప్‌ రూపొందించారు. మరి ఈ యాప్‌ ఎలా పనిచేస్తుంది? ప్రత్యేకతలేంటో తెలుసుకుందాం.


అనూష, మధు, శివారెడ్డిలకు బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్‌లోనే మంచి ప్యాకేజీలతో ఉద్యోగావకాశాలు వచ్చాయి. కానీ వారి ఆలోచనలు మాత్రం వేరుగా సాగాయి. రైతులకు ఉపయోగపడే ఓ సాంకేతిక పరిష్కారాన్ని అందించాలనే లక్ష్యంతో యాప్ తయారీకి శ్రీకారం చుట్టారు. పగలు కాలేజీలో చదువు, రాత్రి కోడింగ్ ఇలా దాదాపు తొమ్మిది నెలలు శ్రమించి 'రైతు వాయిస్'కు రూపమిచ్చారు.

రైతుల కోసం ప్రత్యేక యాప్​ను రూపొందించిన బీటెక్ విద్యార్థులు (ETV Bharat)

బీటెక్ ఫైనల్​ ఇయర్ చదువుతూనే
విజయనగరానికి చెందిన అనూష, ఏలూరుకు చెందిన మధు, కడపకు చెందిన శివారెడ్డి ముగ్గురూ వ్యవసాయ కుటుంబాల నుంచే వచ్చిన యువత. ప్రస్తుతం గుజరాత్‌లోని పారుల్ యూనివర్సిటీలో బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి రైతుల కష్టాలు చూసిన వీరికి సాంకేతికతతో అన్నదాతల సమస్యలకు పరిష్కారం చూపాలన్న ఆలోచన కలిగింది. ఆ ఆలోచనకు రూపమే ఈ రైతు వాయిస్ మొబైల్ యాప్.

ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గలేదు
ఈ యాప్‌ రూపకల్పన అనుకున్నంత సులభంగా సాగలేదు. ఒకవైపు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, మరోవైపు తోటివారి విమర్శలు, ఇంకోవైపు కుటుంబ సభ్యుల ఒత్తిడి. ఇంటర్న్‌షిప్ ద్వారా వచ్చిన కొద్దిపాటి మొత్తాన్నే డెవలప్‌మెంట్, క్లౌడ్ సర్వీసులు, ఏఐ టూల్స్ కోసం ఖర్చు చేశారు. మంచి ఉద్యోగం వదిలేసి యాప్ వెంట ఎందుకు పడుతున్నారంటూ తల్లిదండ్రుల నుంచీ ప్రశ్నలు ఎదురయ్యాయి. అయినా వెనక్కి తగ్గకుండా తమ ఆలోచనను ఆచరణలో పెట్టారు.

చదువుకోని వారూ యాప్ వినియోగించవచ్చు
మార్కెట్లో ఉన్న సాధారణ వ్యవసాయ యాప్స్‌కు భిన్నంగా రైతు వాయిస్‌లో 35 ఫీచర్లు అందించారు. చదువుకోని రైతులు సైతం సులభంగా ఉపయోగించుకునేలా వాయిస్ కమాండ్‌ను ప్రధాన ఫీచర్‌గా తీర్చిదిద్దారు. మాట్లాడితే చాలు రైతుకు అవసరమైన సమాచారం అందేలా ఏఐ టెక్నాలజీని అనుసంధానించారు. అంటే చదువు లేకపోయినా, స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై పెద్దగా అవగాహన లేకపోయినా మాటతోనే ఉపయోగించుకునేలా ఈ యాప్‌ రూపొందించారు.

"మేమందరం రైతు కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్లమే. చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మానాన్నల కష్టాలు చూశాం. మా చదువు, పనిని కార్పొరేట్ కంపెనీల లాభాలకు ఉపయోగించడం కన్నా మా జ్ఞానాన్ని అన్నదాతల కష్టాలు తీర్చడానికి చేసిన ఆలోచనకు రూపమే రైతు వాయిస్ యాప్. దీన్ని చదువుకోని వారు సైతం సులభంగా వినియోగించేలా ఏఐతో పనిచేసే వాయిస్ కమాండ్​ను అమర్చాం. ఇందులో ప్రధానంగా రైతులు వారి ఉత్పత్తులను దళారీల దగ్గర అమ్ముకోకుండా మార్కెటింగ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇందులో పంట ఉత్పత్తి అప్​లోడ్ చేస్తే ఇతరులు వచ్చి కొనుగోలు చేయొచ్చు" - అనూష, రైతు వాయిస్ యాప్ సృష్టికర్త

అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడేలా ఫీచర్లు
పంటకు తెగులు సోకినట్లయితే మొక్కల ఆకులను ఫొటో తీసి యాప్‌లో అప్‌లోడ్ చేస్తే సమస్య గుర్తించి మందులపై సూచనలు ఇస్తుంది. పంటను అమ్మాలంటే దళారుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా నేరుగా వినియోగదారులకు విక్రయించేందుకు మార్కెట్‌ స్థలం, తోటి రైతులతో సమాచారం పంచుకునేందుకు కమ్యూనిటీ ఫోరమ్, పాడి రైతుల కోసం ప్రత్యేకంగా డైరీ కేర్​. ఇలా సాగు మొదటి దశ నుంచి మార్కెటింగ్ వరకు రైతుకు అన్ని విధాలా ఉపయోగపడేలా అనేక ఫీచర్లను ఇందులో పొందుపరిచారు.

టీ-హబ్ ప్రతినిధుల ప్రశంసలు
యాప్‌ను తయారు చేయడమే కాదు దాన్ని రైతులు నిజంగా ఉపయోగించుకునేలా తీర్చిదిద్దడంపైనా ప్రత్యేకంగా దృష్టిపెట్టారు. దాదాపు ఆరు నెలల పాటు రైతుల వద్దే కూర్చుని వారి అవసరాలను తెలుసుకున్నారు. రైతుల కోసం రూపొందించిన ఈ వినూత్న ఆలోచనకు టీ-హబ్ ప్రతినిధుల ప్రశంసలు దక్కాయి. అక్టోబర్‌లో జరగనున్న అగ్రి ఇన్వెస్టర్స్ మీట్ ద్వారా రూ.కోటి వరకు ఫండింగ్ పొందగలమనే ఆశాభావంతో ఉన్నారు. భవిష్యత్తులో ఐవోటీ ఆధారిత సాయిల్ టెస్టింగ్ డ్రోన్ సేవలను సైతం రైతుల ముందుకు తీసుకెళ్లాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు చెబుతున్నారు.

"చాలా మంది రైతులు చదువుకోని వారుంటారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని వాయిస్​తో పనిచేసేలా యాప్​ను రూపొందించాం. పంట తెగుళ్ల నివారణకు మొక్కల ఆకులను ఫొటో తీసి యాప్​లో అప్​లోడ్ చేస్తే ఏ మందులు పిచికారీ చేయాలో వివరిస్తుంది. ఆసక్తికరమేంటంటే రైతులు తమ పంటను ఇందులో వేలం వేసుకోవచ్చు. భవిష్యత్తులో భూసార పరీక్షలు కూడా యాప్​ ద్వారా చేసుకునే వెసలుబాటు తీసుకొస్తాం. దీనికోసం డ్రోన్లను వినియోగించాలని ఆలోచిస్తున్నాం" - శివారెడ్డి, రైతు వాయిస్ యాప్ సృష్టికర్త

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