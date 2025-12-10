అమీన్పూర్లో బీటెక్ విద్యార్థి దారుణ హత్య - క్రికెట్ బ్యాట్తో దాడి చేసి మరీ!
అమీన్పూర్లో ప్రేమ వ్యవహారంలో బీటెక్ విద్యార్థి సాయిపై దాడి - ఓ యువతిని ప్రేమిస్తున్న బీటెక్ విద్యార్థి శ్రవణ్సాయి - నిన్న హాస్టల్ నుంచి శ్రవణ్సాయిని తీసుకెళ్లిన యువతి బంధువులు
Published : December 10, 2025 at 9:56 PM IST
BTech Student Murder in Aminpur : సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్పూర్లో ప్రేమ వ్యవహారంలో ఓ యువకుడి ప్రాణం క్షణాల్లో బలైపోయింది. యువతి కుటుంబ సభ్యులు క్రికెట్ బ్యాట్తో దాడి చేయడంతో ఆ యువకుడు ప్రాణాలు విడిచాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
అసలు ఏమైందంటే? : సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధికి చెందిన ఓ యువతి శ్రవణ్ సాయి(19) అనే బీటెక్ విద్యార్థి కొంత కాలం క్రితం నుంచి ప్రేమించుకుంటున్నారు. శ్రవణ్ సాయి చిన్నతనంలోనే తన తల్లిదండ్రులు చనిపోవడంతో నానమ్మ వద్ద పెరిగాడు. మైసమ్మగూడలోని ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో బీటెక్ చదువుతూ వసతి గృహంలో ఉంటున్నాడు.
మృతి చెందినట్లు ధృవీకరించిన వైద్యులు : ఈ క్రమంలో యువతి తరఫు బంధువులు మంగళవారం హాస్టల్కి వచ్చి అక్కడి నుంచి శ్రవణ్ సాయిని తమ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. ప్రేమ వ్యవహారంపై ప్రశ్నలు అడిగి అనంతరం దాడి చేశారు. దీంతో తీవ్ర గాయాలపాలైన సాయి కూకట్పల్లిలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే శ్రవణ్ సాయి మృతి చెందినట్టు ఆస్పత్రి వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.
క్రికెట్ బ్యాట్తో కొట్టాం : ఇంట్లో ప్రేమ వ్యవహారంపై ప్రశ్నించగా ఏడాదిగా ఆమెను కలవలేదని శ్రవణ్ సాయి ఎదురు తిరగడంతోనే కోపంతో క్రికెట్ బ్యాట్తో కొట్టామని యువతి తల్లి అంగీకరించారు. దీంతో అతను అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నాడని, అనంతరం ఆసుపత్రికి తరలించామని యువతి కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారు.
"ఒక ఇంట్లో శ్రవణ్ సాయి(19) అనే వ్యక్తిని తన క్లాస్మేట్ అయిన యువతి ఇంటికి పిలిపించిన నేపథ్యంలో అక్కడ జరిగిన గొడవలో వాళ్ల తల్లి అతడిపై క్రికెట్ బ్యాట్తో దాడి చేయడం వల్ల అతడు గాయాలపాలయ్యాడు. అనంతరం కూకట్పల్లిలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. వైద్యులు పరీశిలించి బ్రాడ్ డెడ్గా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఘటనపై యువకుడి పెద్దనాన్న నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకుని మర్డర్ కేసు రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. గతంలో కూడా వీరిద్దరూ ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటున్నారని ఈ విషయంలో ఇరుకుటుంబాలు కూడా చర్చించడం జరిగింది. ఇద్దరు మేజర్స్ అయిన తర్వాత అలాగే చదువులు పూర్తి చేసిన అనంతరం ఆలోచిద్దామని చెప్పి ఇరుకుటుంబాల మధ్య చర్చలు కూడా జరిగాయి. ఈ క్రమంలోనే అతను ఆ అమ్మాయి వాళ్ల ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. అప్పుడు జరిగిన గొడవలో వాల్ల తల్లి దాడి చేయడం వల్ల అతను తీవ్రంగా గాయపడి చనిపోయినట్లుగా భావిస్తున్నాం. తదుపరి పూర్తి వివరాలపై విచారణ చేస్తున్నాం " -నరేశ్, సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ అమీన్పూర్
ప్రేమించిన యువతి పెళ్లి చేసుకోవాలని సాయిపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చిందని, ఈ విషయంపై మాట్లాడుదామని ఇంటికి పిలిచి దాడి చేసి హత్య చేశారని మృతుడి స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. వీరి నుంచి కూడా పోలీసులు సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి అన్ని కోణాల్లో విచారణ జరుపుతున్నామని సీఐ నరేశ్ తెలిపారు.
