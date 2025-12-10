ETV Bharat / state

అమీన్​పూర్​లో బీటెక్​ విద్యార్థి దారుణ హత్య - క్రికెట్​ బ్యాట్​తో దాడి చేసి మరీ!

అమీన్‌పూర్‌లో ప్రేమ వ్యవహారంలో బీటెక్‌ విద్యార్థి సాయిపై దాడి - ఓ యువతిని ప్రేమిస్తున్న బీటెక్‌ విద్యార్థి శ్రవణ్‌సాయి - నిన్న హాస్టల్‌ నుంచి శ్రవణ్‌సాయిని తీసుకెళ్లిన యువతి బంధువులు

BTECH STUDENT MURDERED
మృతుడు శ్రవణ్​ సాయి(19) (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 10, 2025 at 9:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BTech Student Murder in Aminpur : సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్‌పూర్‌లో ప్రేమ వ్యవహారంలో ఓ యువకుడి ప్రాణం క్షణాల్లో బలైపోయింది. యువతి కుటుంబ సభ్యులు క్రికెట్​ బ్యాట్​తో దాడి చేయడంతో ఆ యువకుడు ప్రాణాలు విడిచాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

అసలు ఏమైందంటే? : సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్​పూర్‌ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధికి చెందిన ఓ యువతి శ్రవణ్​ సాయి(19) అనే బీటెక్​ విద్యార్థి కొంత కాలం క్రితం నుంచి ప్రేమించుకుంటున్నారు. శ్రవణ్​ సాయి చిన్నతనంలోనే తన తల్లిదండ్రులు చనిపోవడంతో నానమ్మ వద్ద పెరిగాడు. మైసమ్మగూడలోని ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో బీటెక్ చదువుతూ వసతి గృహంలో ఉంటున్నాడు.

అమీన్​పూర్​లో బీటెక్​ విద్యార్థి దారుణ హత్య - క్రికెట్​ బ్యాట్​తో దాడి చేసి మరీ! (ETV)

మృతి చెందినట్లు ధృవీకరించిన వైద్యులు : ఈ క్రమంలో యువతి తరఫు బంధువులు మంగళవారం హాస్టల్‌కి వచ్చి అక్కడి నుంచి శ్రవణ్ సాయిని తమ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. ప్రేమ వ్యవహారంపై ప్రశ్నలు అడిగి అనంతరం దాడి చేశారు. దీంతో తీవ్ర గాయాలపాలైన సాయి కూకట్​పల్లిలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే శ్రవణ్ సాయి మృతి చెందినట్టు ఆస్పత్రి వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.

క్రికెట్​ బ్యాట్​తో కొట్టాం : ఇంట్లో ప్రేమ వ్యవహారంపై ప్రశ్నించగా ఏడాదిగా ఆమెను కలవలేదని శ్రవణ్​ సాయి ఎదురు తిరగడంతోనే కోపంతో క్రికెట్‌ బ్యాట్‌తో కొట్టామని యువతి తల్లి అంగీకరించారు. దీంతో అతను అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నాడని, అనంతరం ఆసుపత్రికి తరలించామని యువతి కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారు.

"ఒక ఇంట్లో శ్రవణ్​ సాయి(19) అనే వ్యక్తిని తన క్లాస్​మేట్​ అయిన యువతి ఇంటికి పిలిపించిన నేపథ్యంలో అక్కడ జరిగిన గొడవలో వాళ్ల తల్లి అతడిపై క్రికెట్​ బ్యాట్​తో దాడి చేయడం వల్ల అతడు గాయాలపాలయ్యాడు. అనంతరం కూకట్​పల్లిలోని ఓ ప్రైవేట్​ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. వైద్యులు పరీశిలించి బ్రాడ్​ డెడ్​గా డిక్లేర్​ చేయడం జరిగింది. ఈ ఘటనపై యువకుడి పెద్దనాన్న నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకుని మర్డర్​ కేసు రిజిస్టర్​ చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. గతంలో కూడా వీరిద్దరూ ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటున్నారని ఈ విషయంలో ఇరుకుటుంబాలు కూడా చర్చించడం జరిగింది. ఇద్దరు మేజర్స్​ అయిన తర్వాత అలాగే చదువులు పూర్తి చేసిన అనంతరం ఆలోచిద్దామని చెప్పి ఇరుకుటుంబాల మధ్య చర్చలు కూడా జరిగాయి. ఈ క్రమంలోనే అతను ఆ అమ్మాయి వాళ్ల ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. అప్పుడు జరిగిన గొడవలో వాల్ల తల్లి దాడి చేయడం వల్ల అతను తీవ్రంగా గాయపడి చనిపోయినట్లుగా భావిస్తున్నాం. తదుపరి పూర్తి వివరాలపై విచారణ చేస్తున్నాం " -నరేశ్​, సర్కిల్ ఇన్స్​పెక్టర్ అమీన్​పూర్​

ప్రేమించిన యువతి పెళ్లి చేసుకోవాలని సాయిపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చిందని, ఈ విషయంపై మాట్లాడుదామని ఇంటికి పిలిచి దాడి చేసి హత్య చేశారని మృతుడి స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. వీరి నుంచి కూడా పోలీసులు సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి అన్ని కోణాల్లో విచారణ జరుపుతున్నామని సీఐ నరేశ్​ తెలిపారు.

నీ తండ్రినే ఎన్‌కౌంటర్‌ చేయించా నువ్వెంత? - రియల్టర్ హత్య కేసులో సంచలన విషయాలు

తల్లి ముందే కుమార్తె గొంతు కోసి దారుణ హత్య - వారాసిగూడలో ఘటన

TAGGED:

BTECH STUDENT MURDERED
MURDER CASES IN TELANGANA
AMEENPUR IN SANGAREDDY
YOUNG MAN MURDER IN AMINPUR
MURDER IN AMEENPUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.