వేరుశెనగ పొట్టుతో మట్టి వినాయకుడు - ఎకో ఫ్రెండ్లీ గణేశుడిని తయారు చేసిన బీటెక్ విద్యార్థిని
వేరు శనగ పల్లీల పొట్టుతో బీటెక్ విద్యార్థిని వినాయకులను తయారు చేసింది. ఈ విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేసిన ఒక్కరోజులోనే పూర్తిగా నీటిలో కరిగిపోతాయి. అవే జలరాశులకు ఆహారంగా మారుతాయి.
Published : September 13, 2026 at 5:25 PM IST
Lord Vinayaka Made From Peanut Shells : పర్యావరణహిత మట్టి గణపయ్యను పూజిద్దామంటూ ప్రకృతి ప్రేమికులు ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తుంటారు. ఇదే తరహాలో తనకొచ్చిన ఆలోచనతో బొజ్జ గణపయ్యను ఆవిష్కరించింది ఓ బీటెక్ విద్యార్థిని. ఆ విగ్రహాన్ని చూస్తే ఇలా కూడా తయారు చేయొచ్చా అని అన్పించకమానదు.
పల్లీల పొట్టుతో మట్టి వినాయకుడు
గద్వాల జిల్లా గట్టు మండలం చింతలకుంటకు చెందిన శ్రీజ బీటెక్ మూడో సంవత్సరం చదువుతోంది. 9వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడు నర్సరీలలో ప్లాస్టిక్ కవర్లను ఉపయోగించి మొక్కలు పెంచడం వల్ల పర్యావరణానికి హాని కలుగుతుందని గమనించిన శ్రీజ ఇందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా వేరుశనగ పొట్టు, వ్యవసాయ వ్యర్థాలతో బయోపార్ట్స్ను తయారు చేసి నర్సరీలను పెంచింది. అదేవిధంగా వినాయకచవితి వచ్చిందంటే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ ద్వారా తయారు చేసిన వినాయకుడి విగ్రహాల వల్ల పర్యావరణానికి హాని కలుగుతుందన్న ఉద్దేశ్యంతో వేరుశనగపొట్టుతో విగ్రహాలను తయారు చేయాలన్న ఆలోచన చేసింది. గత రెండు సంవత్సరాలుగా వినాయకులను తయారు చేస్తూ అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంటుంది.
మట్టితో తయారుచేసిన విగ్రహాలు పర్యావరణానికి మేలు చేసినప్పటికీ నీటిలో వేసిన తర్వాత చెరువులు, నదుల్లో పూడిక పేరుకుపోవడానికి కారణమవుతాయి. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కోసం వేరుశనగ పొట్టుతో తయారుచేసిన విగ్రహాలను తయారుచేస్తున్నాం. నీటిలో నిమజ్జనం చేసినప్పుడు అవి నీటిలో పూర్తిగా కరిగిపోయి చేపలకు ఆహారంగా మారుతుంది - శ్రీజ, విద్యార్థిని
శ్రీజ గ్రీన్ గెలాక్సీ పేరుతో స్టార్టప్
పర్యావరణ పరిరక్షణపై ఉన్న ఆసక్తితో 'శ్రీజ గ్రీన్ గెలాక్సీ' పేరుతో అంకుర సంస్థను స్థాపించింది. రూ.20 లక్షల వ్యయంతో మూడు యంత్రాలను సమకూర్చుకుని ఈ వినూత్న ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టింది. యంత్రాల ద్వారా ప్రతి 10 నిమిషాలకు రెండు విగ్రహాలు తయారవుతాయి. ఈ వినాయక చవితికి 2,000 విగ్రహాలను అందుబాటులోకి తేవడమే లక్ష్యంగా శ్రీజ పెట్టుకుంది. వేరుశనగ పొట్టుతో మొక్కలు నాటుకునే కుండీలు, టీ కప్పులూ చేస్తోంది. వేరుశెనగ పొట్టుతో గణేశ్ ప్రతిమలు తయారు చేస్తున్న శ్రీజ పట్ల తనకు విద్యాబోధన చేసిన ఉపాధ్యాయుడు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు.
శ్రీజ స్థాపించిన శ్రీజ గ్రీన్ గెలాక్సీ సంస్థలో ప్రతిరోజు 60 విగ్రహాలను తయారు చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ప్రతినెలా 2,000 విగ్రహాలను తయారు చేసే ఆస్కారం ఉంది. విగ్రహాలను ఎక్కువ మొత్తంలో, భారీగా తయారు చేసి ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా అందించాలనుకుంటున్నాం - ఆగస్టీన్, ఉపాధ్యాయుడు
ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం అందిస్తే మరిన్ని వినూత్న పర్యావరణ ఉత్పత్తులను తీసుకొస్తానంటోంది శ్రీజ. మరిన్ని విగ్రహాలు చేసి పర్యావరణాన్ని కాపాడేందుకు తనవంతు ప్రయత్నం చేస్తానని విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తుంది.
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