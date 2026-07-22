'ఐయామ్ సారీ! ఆ కారణంతోనే చనిపోతున్నాను' - బీటెక్ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య
అధ్యాపకులు అవమానించారంటూ బీటెక్ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య - గతంలో పరీక్ష హాల్లోకి సెల్ఫోన్ తీసుకెళ్లి పట్టుబడిన విద్యార్థి - కొద్దికాలంగా తనని పర్సనల్గా టార్గెట్ చేశారంటూ లేఖ
Published : July 22, 2026 at 2:01 PM IST
B.Tech Student Commits Died : అధ్యాపకులు అవమానించారంటూ ఓ బీటెక్ విద్యార్థిని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. మంగళవారం నార్సింగి ఠాణా పరిధి పుప్పాలగూడ సెక్రెటేరియట్ కాలనీలో ఈ ఘటన కలకలం రేపింది. నార్సింగి పోలీసులు బాలిక తండ్రి, కుటుంబ సభ్యుల వివరాల ప్రకారం పుప్పాలగూడ సెక్రెటేరియట్ కాలనీలో ఉండే సతీష్, మాధవి దంపతుల కుమార్తె శ్రేయ(20) ఇబ్రహీంబాగ్లోని వాసవి ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో బీటెక్ రెండో సంవత్సరం చదువుతోంది.
రాత్రి పక్కనే ఉంది, తెల్లవారుజామున లేదు : సోమవారం రాత్రి కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి శ్రేయ జన్మదిన వేడుకలు నిర్వహించారు. తర్వాత తండ్రి గ్రౌండ్ ఫోర్లో తల్లి, పిల్లలు పైఫ్లోర్లో పడుకున్నారు. తెల్లవారుజామున 2 గంటలకు తల్లి లేచిన సమయంలో కుమార్తె తన పక్కనే పడుకుని ఉంది. ఉదయం 6 గంటలకు చూడగా అమ్మాయి కనిపించలేదు. పైఅంతస్తులోకి వెళ్లి చూడగా ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకుని వేలాడుతూ కనిపించిందని తండ్రి, కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు.
పరీక్ష హాలులోకి సెల్ఫోన్ : గత నెలలో రెండో సెమిస్టర్ పరీక్షల్లో శ్రేయ హాల్లోకి సెల్ఫోన్ తీసుకెళ్లగా ఇన్విజిలెటర్కు పట్టుబడింది. హడావుడిగా రావడంతో పొరపాటుగా హాల్లోకి తీసుకెళ్లానని విద్యార్థిని పేర్కొంది. అయినప్పటికి నిబంధనల ప్రకారం అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. గతవారం రాసిన పరీక్షలలోనూ ఆ అమ్మాయి కదలిక అనుమానంగా ఉందని మందలించినట్లు తెలిసింది. అయితే ఆ అమ్మాయి రాసిన సూసైడ్ నోట్లో 'తాను 2వ పరీక్ష రాస్తుండగా, కళాశాల ఫ్యాకల్టీ ఇప్పటికే ఒకసారి పట్టుబడిన తర్వాత కూడా కొన్ని జీవితాలకి ఎప్పటికీ మార్పురాదు. ఛీ' అని వ్యాఖ్యానించినట్లు పేర్కొంది.
కావాలనే నన్ను టార్గెట్ చేశారు : పరీక్ష అనంతరం 'నువ్వు దొరుకుతావనుకుంటే మరొక అబ్బాయి పట్టుబడ్డాడు పాపం అంటూ మరొకరు పేర్కొన్నారని, వీరంతా కావాలని తననే ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదని" లేఖలో పేర్కొంది. మొదటి పరీక్ష తర్వాత తన కాలిక్యులేటర్ తీసుకోవడానికి వెళితే ఆ సర్ వెంటనే ముఖం తిప్పుకొని రూడ్గా సమాధానం చెప్పారని, అలా స్పందించాల్సిన అవసరం ఏంటో అని పేర్కొంది. ఈసారి పరీక్షలకు మంచిగా సన్నద్ధం అయ్యానని, 9 ప్లస్ స్కోరు చేయగలనని తెలిపింది. కానీ నన్ను పర్సనల్గా టార్గెట్ చేయడంతో నేను ఏమీ చేయలేకపోతున్నానని లేఖలో రాసింది. మరో సర్ నేను మరో విద్యార్థిని వద్ద చూసి రాశానన్నారని, ఆమె పరీక్ష ఉదయం రాయగా, తాను మధ్యాహ్నం రాశానని, నేను ఎలా కాపీ కొట్టగలనని శ్రేయ ప్రశ్నించింది.
ఐయామ్ సారీ! : చాలామంది నుంచి నెగెటివ్ మాటలు వింటున్నానని, దీనివల్ల తన క్లాస్మేట్లు కూడా దూరమయ్యారని తెలిపింది. మమ్మీ, డాడీని మంచిగా చూసుకోమని సోదరుడిని కోరింది. మంచిగా చదువుకొని మంచి స్థాయికి వెళ్లమని తెలిపింది. ఐయామ్ సారీ పర్సనల్గా టార్గెట్ చేస్తున్న దానికి ఇదే కరెక్టు అనిపిస్తోందని రాసింది. తండ్రి సతీష్ నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
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