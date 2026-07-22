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'ఐయామ్​ సారీ! ఆ కారణంతోనే చనిపోతున్నాను' - బీటెక్​ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య

అధ్యాపకులు అవమానించారంటూ బీటెక్​ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య - గతంలో పరీక్ష హాల్​లోకి సెల్​ఫోన్​ తీసుకెళ్లి పట్టుబడిన విద్యార్థి - కొద్దికాలంగా తనని పర్సనల్​గా టార్గెట్​ చేశారంటూ లేఖ

B.Tech Student Commits Died
B.Tech Student Commits Died (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 2:01 PM IST

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B.Tech Student Commits Died : అధ్యాపకులు అవమానించారంటూ ఓ బీటెక్​ విద్యార్థిని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. మంగళవారం నార్సింగి ఠాణా పరిధి పుప్పాలగూడ సెక్రెటేరియట్​ కాలనీలో ఈ ఘటన కలకలం రేపింది. నార్సింగి పోలీసులు బాలిక తండ్రి, కుటుంబ సభ్యుల వివరాల ప్రకారం పుప్పాలగూడ సెక్రెటేరియట్​ కాలనీలో ఉండే సతీష్​, మాధవి దంపతుల కుమార్తె శ్రేయ(20) ఇబ్రహీంబాగ్​లోని వాసవి ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలలో బీటెక్​ రెండో సంవత్సరం చదువుతోంది.

రాత్రి పక్కనే ఉంది, తెల్లవారుజామున లేదు : సోమవారం రాత్రి కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి శ్రేయ జన్మదిన వేడుకలు నిర్వహించారు. తర్వాత తండ్రి గ్రౌండ్​ ఫోర్​లో తల్లి, పిల్లలు పైఫ్లోర్​లో పడుకున్నారు. తెల్లవారుజామున 2 గంటలకు తల్లి లేచిన సమయంలో కుమార్తె తన పక్కనే పడుకుని ఉంది. ఉదయం 6 గంటలకు చూడగా అమ్మాయి కనిపించలేదు. పైఅంతస్తులోకి వెళ్లి చూడగా ఫ్యాన్​కు ఉరి వేసుకుని వేలాడుతూ కనిపించిందని తండ్రి, కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు.

పరీక్ష హాలులోకి సెల్​ఫోన్​ : గత నెలలో రెండో సెమిస్టర్​ పరీక్షల్లో శ్రేయ హాల్​లోకి సెల్​ఫోన్​ తీసుకెళ్లగా ఇన్విజిలెటర్​కు పట్టుబడింది. హడావుడిగా రావడంతో పొరపాటుగా హాల్​లోకి తీసుకెళ్లానని విద్యార్థిని పేర్కొంది. అయినప్పటికి నిబంధనల ప్రకారం అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. గతవారం రాసిన పరీక్షలలోనూ ఆ అమ్మాయి కదలిక అనుమానంగా ఉందని మందలించినట్లు తెలిసింది. అయితే ఆ అమ్మాయి రాసిన సూసైడ్​ నోట్​లో 'తాను 2వ పరీక్ష రాస్తుండగా, కళాశాల ఫ్యాకల్టీ ఇప్పటికే ఒకసారి పట్టుబడిన తర్వాత కూడా కొన్ని జీవితాలకి ఎప్పటికీ మార్పురాదు. ఛీ' అని వ్యాఖ్యానించినట్లు పేర్కొంది.

కావాలనే నన్ను టార్గెట్​ చేశారు : పరీక్ష అనంతరం 'నువ్వు దొరుకుతావనుకుంటే మరొక అబ్బాయి పట్టుబడ్డాడు పాపం అంటూ మరొకరు పేర్కొన్నారని, వీరంతా కావాలని తననే ఎందుకు టార్గెట్​ చేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదని" లేఖలో పేర్కొంది. మొదటి పరీక్ష తర్వాత తన కాలిక్యులేటర్​ తీసుకోవడానికి వెళితే ఆ సర్​ వెంటనే ముఖం తిప్పుకొని రూడ్​గా సమాధానం చెప్పారని, అలా స్పందించాల్సిన అవసరం ఏంటో అని పేర్కొంది. ఈసారి పరీక్షలకు మంచిగా సన్నద్ధం అయ్యానని, 9 ప్లస్​ స్కోరు చేయగలనని తెలిపింది. కానీ నన్ను పర్సనల్​గా టార్గెట్​ చేయడంతో నేను ఏమీ చేయలేకపోతున్నానని లేఖలో రాసింది. మరో సర్​ నేను మరో విద్యార్థిని వద్ద చూసి రాశానన్నారని, ఆమె పరీక్ష ఉదయం రాయగా, తాను మధ్యాహ్నం రాశానని, నేను ఎలా కాపీ కొట్టగలనని శ్రేయ ప్రశ్నించింది.

ఐయామ్​ సారీ! : చాలామంది నుంచి నెగెటివ్​ మాటలు వింటున్నానని, దీనివల్ల తన క్లాస్​మేట్లు కూడా దూరమయ్యారని తెలిపింది. మమ్మీ, డాడీని మంచిగా చూసుకోమని సోదరుడిని కోరింది. మంచిగా చదువుకొని మంచి స్థాయికి వెళ్లమని తెలిపింది. ఐయామ్​ సారీ పర్సనల్​గా టార్గెట్​ చేస్తున్న దానికి ఇదే కరెక్టు అనిపిస్తోందని రాసింది. తండ్రి సతీష్​ నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

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TAGGED:

BTECH STUDENT DIES IN HYDERABAD
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VAAGDEVI ENGINEERING COLLEGE
బీటెక్​ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య
BTECH STUDENT COMMITS DIED

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