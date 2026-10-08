మార్కెట్లోకి కొత్త డాక్టర్ స్పెషలిస్ట్ - నిమిషాల్లో రోడ్లకు శాశ్వత పరిష్కారం
BT Pothole Doctor : బీటీ పాట్హోల్ డాక్టర్ అనేది గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ద్వారా రోడ్డు గుంతలను వేగంగా శాశ్వతంగా మరమ్మతు చేయడానికి ఉపయోగించే మొబైల్ యంత్రం.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 10:18 AM IST
BT Pothole Doctor : విశాఖపట్నం నగరానికి ఒక కొత్త డాక్టర్ వచ్చింది. నిమిషాల్లో పని పూర్తి చేసి స్థానికులను ఆకట్టుకుంటుంది. అదే బీటీ పాట్హోల్ డాక్టర్. అందరూ రోడ్డు డాక్టర్ అని పిలుస్తారు. ఆయన నగరంలో ఎక్కడైనా తాగునీటి, భూగర్భ మురుగునీటి వ్యవస్థ పైప్లైన్లకు మరమ్మతులు చేయడంతో పాటు, భారీ వర్షాల వల్ల దెబ్బతిన్న రోడ్లకు తక్షణ, శాశ్వత మరమ్మతులు అందిస్తుంది. రోడ్లపై గుంతలను వేగంగా పూడ్చి, వాహనదారులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా నివారిస్తుంది. ఈ యంత్రాన్ని మహా విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రవేశపెట్టింది.
అధునాతన సాంకేతికత: జీవీఎంసీ పరిధిలో 2,345 కిలోమీటర్ల బీటీ (బిటుమినస్) రోడ్లు ఉన్నాయి. గతంలో గుంతలను పూడ్చే పనులను టెండర్ల ద్వారా కాంట్రాక్టర్లకు అప్పగించేవారు. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా పని జరిగే ప్రదేశంలోనే బీటీ మిశ్రమాన్ని తయారుచేసి, గుంతను పూడ్చి, రోలర్తో సమతలం చేసేవారు. దీనివల్ల తరచుగా మరమ్మతు చేసే ప్రదేశంలో రోడ్డు ఎత్తుగా ఉండేది. ఇది ట్రాఫిక్కు అసౌకర్యం కలిగించడంతో పాటు, ద్విచక్ర వాహనదారులకు ప్రమాదాల ముప్పును కూడా కలిగించేది. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మరమ్మతులను వేగవంతం చేయడానికి, అధునాతన సాంకేతికతను ఉపయోగించే "రోడ్ డాక్టర్" వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టారు.
ఇది పనిచేసే విధానం: మొదటగా సంపీడన గాలిని ఉపయోగించి గుంతలోని ఇసుక, ధూళిని పూర్తిగా తొలగిస్తారు. ఆ తర్వాత రోడ్ డాక్టర్ యూనిట్కు జతచేసిన ప్యానెల్ లాంటి పరికరాన్ని గుంతపై ఉంచుతారు. ఆ పరికరంపై ఉన్న గుర్తుల సహాయంతో చుట్టుపక్కల ఉన్న బీటీ ఉపరితలాన్ని వేడి చేస్తారు.
అప్పుడు కార్మికులు గుర్తులు పెట్టిన ప్రాంతం చుట్టూ ఉన్న మెత్తబడిన బీటీ పొరను తొలగిస్తారు. సిద్ధంగా ఉన్న బీటీతో గుంతను పూడ్చి, వేడిని ప్రయోగించడానికి ప్యానెల్ లాంటి పరికరాన్ని దానిపై మళ్లీ ఉంచుతారు. బిటుమెన్ (బీటీ) సమానంగా కుదురుకుని, గుంతను చుట్టుపక్కల రోడ్డు ఉపరితలంతో సమానంగా పూడ్చివేస్తుంది. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ 30 నుంచి 40 నిమిషాలలో పూర్తవుతుంది.
ఇప్పటివరకు 'రోడ్ డాక్టర్' 800 చదరపు మీటర్ల రోడ్డుకు మరమ్మతులు పూర్తి చేసింది. కాంట్రాక్టర్కు చదరపు మీటరుకు రూ.1,200 చొప్పున చెల్లిస్తారు. జీవీఎంసీ 'రోడ్ డాక్టర్' యంత్రాన్ని రూ.1.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసి, దాని నిర్వహణ బాధ్యతను సరఫరా చేసిన కాంట్రాక్టర్కే అప్పగించింది. ఏటా పూర్తి చేసిన పని పరిమాణం ఆధారంగా కాంట్రాక్టర్కు చెల్లింపులు చేస్తారు. అయితే ప్రస్తుతం కాంట్రాక్టర్ల సమ్మె, బిటుమెన్ (బీటీ) ముడిసరుకు లభ్యత లేకపోవడం వల్ల పనులు నిలిచిపోయాయి.
'రోడ్ డాక్టర్'ను ప్రవేశపెట్టినప్పటి నుంచి, మేము రోడ్డు మరమ్మతులను వేగంగా, అధిక నాణ్యతతో పూర్తి చేయగలుగుతున్నాం. మేము జోన్ల వారీగా గుంతలను గుర్తించి మరమ్మతు పనులు చేపడుతున్నాం" అని జీవీఎంసీ చీఫ్ ఇంజనీర్ పీవీవీ సత్యనారాయణ రాజు తెలిపారు.
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