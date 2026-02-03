ETV Bharat / state

బీఎస్​ఎన్​ఎల్ నెట్‌వర్క్‌ విస్తరణ - ప్రతి పల్లెకూ బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ 4జీ సేవలు

స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారైన సామగ్రి వినియోగం - ఏపీ టెలికాం సర్కిల్‌ అంతటికీ విస్తరణ - నేటికీ 2జీ నెట్‌వర్క్‌ను కొసాగిస్తున్న బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ - 5జీ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చేలా ప్రణాళిక

BSNL 4G Services to Every Village with Indigenous Knowledge
BSNL 4G Services to Every Village with Indigenous Knowledge (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BSNL 4G Services to Every Village with Indigenous Knowledge : డిజిటల్ యుగంలోనూ పల్లెల్లో నేటికీ ఇంటర్నెట్ సేవల అంతరాయం ప్రధాన సమస్యగా ఉంది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇకపై బీఎస్​ఎన్​ఎల్ 4జీ సేవలనూ ప్రతి పల్లెకూ విస్తరిస్తోంది. బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ (భారత్‌ సంచార్‌ నిగమ్‌ లిమిటెడ్‌) ప్రైవేటుతో పోటీకి సన్నద్ధం అవుతుంది. దేశ వ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు అందుబాటులో ఉన్న 3జీ సేవలను నిలిపేసింది. ప్రస్తుతం 4జీ సేవలను పూర్తిగా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఇందుకోసం స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన యంత్ర పరికరాలను వినియోగించడం గమనార్హం.

బీఎస్​ఎన్​ఎల్ నెట్‌వర్క్‌ విస్తరణను పెంచనుంది. దీనిలో భాగంగా సెల్‌ టవర్లను పెంచడం, వినియోగదారులను ఆకర్షించే పనిలో ఉంది. 2015 తరువాత ప్రైవేట్‌ ఆపరేటర్లు విదేశాల నుంచి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం దిగుమతి చేసుకొన్న యంత్ర పరికరాలను మాత్రమే వినియోగించారు. తద్వారా 4జీ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు.

దాదాపు 16 వేల చోట్ల 4జీ నెట్‌వర్క్‌ : బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారైన వాటినే వినియోగించాలన్న ఉద్దేశంతో 2019లో ప్రయోగాలు మొదలు పెట్టింది. స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో బీటీఎస్​, మిమో యాంటెన్నాలను 2 ఏళ్ల పాటు శ్రమించి రూపొందించారు. అదేవిధంగా 2021లో ప్రయోగాత్మకంగా పంజాబ్‌లో సేవలు ప్రారంభించారు. ఏపీ టెలికాం సర్కిల్‌ పరిధిలో 2023 జూన్‌ నుంచి మొదలుపెట్టి గతేడాది మార్చి నాటికి పరికరాలు అమర్చారు. ఏడాది చివరికల్లా సాంకేతిక సమస్యలు దాదాపు అధిగమించారు. ఏపీ టెలికాం సర్కిల్‌ పరిధిలో సుమరుగా 16 వేల చోట్ల 4జీ నెట్‌వర్క్‌కు బీటీఎస్‌ (బేస్‌ ట్రాన్సివర్‌ సిస్టం)లు అమర్చారు.

5జీ సేవలకై ప్రణాళిక రూపకల్పన : ఇప్పటికీ బీఎస్​ఎన్​ఎల్ కీప్యాడ్ ఫోన్లు పని చేసేందుకు ఉపయోగించే 2జీ నెట్‌వర్క్‌ను కొనసాగిస్తోంది. ఇంటర్నెట్‌ అవసరాలు పెరగడంతో మారుమూల పల్లెల్లోనూ 4జీ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. తర్వాత దశలో 5జీ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చేలా ప్రణాళిక రూపొందించింది.

4జీ సేవలు అందించడంలో భాగంగా ఒక సెల్‌టవర్‌ పరిధిలో 3 బ్యాండ్లలో రేడియో తరంగాలను విడుదల చేస్తారు. దీనిలో 700 మెగా హెర్ట్జ్‌ (MH) బ్యాండ్‌లో తక్కువ సిగ్నల్స్‌తోనే దాదాపు మూడున్నర కిలోమీటరు దూరం కవరేజీ ఉంటుంది. 2100 ఎంహెచ్‌లో కాస్త తక్కువ దూరం కవరేజీతో సిగ్నల్స్‌ ఎక్కువగా ఉంటాయి.

మరో 1000 టవర్లను అమర్చేలా : పట్టణాలు, రద్దీగా ఉండే నగరాల్లో కిలోమీటరు పరిధిలో ఎక్కువ సిగ్నల్స్‌ ఉండే 2,500 ఎంహెచ్‌ బ్యాండ్‌ వినియోగిస్తారు. ఇప్పుడు 3జీ, 4జీ నెట్‌వర్క్‌లో 2,100 ఎంహెచ్‌ బ్యాండ్‌ రెండింటికి వినియోగించడంతో సిగ్నల్స్‌కు అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో 3జీ సేవలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు. సెల్​టవర్ల విస్తరణ లేకపోవడం వల్ల కవరేజీ సమస్య ఎదురవుతోంది. దీంతో రాష్ట్రంలో మరో 1000 టవర్లను అమర్చేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు.

రానున్న రోజుల్లో మరింత పెరగనున్నారు : ప్రస్తుతం బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌కు వినియోగదారులు మళ్లుతున్నారని, రానున్న రోజుల్లో మరింత పెరగనున్నారని బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ ఒంగోలు డివిజనల్‌ మేనేజర్‌ వీరాంజనేయులు పేర్కొన్నారు. ప్రైవేటు ఆపరేటర్ల మాదిరిగానే తామూ రోజుకు 2 జీబీ డేటా, ఉచిత కాల్స్‌తో కూడిన సిమ్‌ కనెక్షన్‌ రూపాయికే అందించడం వంటివి చేస్తున్నామని ఆయన వివరించారు.

BSNL 'సమ్మాన్ ప్లాన్' గురించి విన్నారా?- సీనియర్ సిటిజన్లకు బంపర్ ఆఫర్లు!

BSNL 'WiFi కాలింగ్' సర్వీస్ ప్రారంభం- దేశంలో ఎక్కడైనా స్పష్టమైన కాల్స్!

TAGGED:

BSNL MOBILE NETWORK
BSNL 4G INDIGENOUS TECHNOLOGY
BSNL 4G SERVICES TO EVERY VILLAGE
బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ 4జీ సేవలు
BSNL 4G SERVICES TO EVERY VILLAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.