అధికార లాంఛనాలతో BSF జవాన్ అంత్యక్రియలు - అశ్రునయనాల మధ్య వీడ్కోలు
Jawan died at bangladesh border : దేశ రక్షణలో ప్రాణాలు అర్పించిన జవాన్ కడిమి వేణుకు స్వగ్రామంలో ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. పశువుల స్మగ్లర్లను పట్టుకునే క్రమంలో నదిలో గల్లంతై మృతి చెందారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 5:32 PM IST
దేశ సరిహద్దుల రక్షణలో ప్రాణాలు అర్పించిన బీఎస్ఎఫ్ జవాన్ కడిమి వేణుకు స్వగ్రామంలో ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. పశువుల స్మగ్లర్లను పట్టుకునే క్రమంలో బరాక్ నదిలో గల్లంతై మృతి చెందారు. ఆయన భౌతికకాయానికి తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోకవరం మండలం కొత్తపల్లిలో అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. విధుల్లో ఉన్నప్పుడు స్మగ్లర్లను వెంబడిస్తూ నదిలో గల్లంతై మృతి చెందిన బీఎస్ఎఫ్ జవాన్ కడిమి వేణు భౌతికకాయానికి స్వగ్రామంలో గ్రామస్థులు అశ్రునయనాల మధ్య వీడ్కోలు పలికారు.
ఘటన ఎలా జరిగిందంటే: తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోకవరం మండలం కొత్తపల్లి గ్రామానికి చెందిన కడిమి వేణు బీఎస్ఎఫ్లో జవాన్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అసోం రాష్ట్రంలోని కాచర్ జిల్లా పరిధిలో భారత్–బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దు వద్ద ఆయన సేవలందిస్తున్నారు. ఈ నెల 22న పశువులను అక్రమంగా తరలిస్తున్న స్మగ్లర్లను వెంబడించే క్రమంలో వేణు బరాక్ నదిలోకి దూకారు. ఆ క్రమంలో నీటి ప్రవాహంలో ఆయన గల్లంతయ్యారు. అధికారులు ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఘటన జరిగిన మూడు రోజుల తర్వాత ఘటనాస్థలానికి సుమారు 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో అదే నదిలో వేణు మృతదేహం లభ్యమైంది.
స్వగ్రామంలో విషాదం: వేణు భౌతికకాయం శనివారం స్వగ్రామమైన కొత్తపల్లికి చేరుకుంది. అనంతరం గ్రామస్థులు మృతదేహాన్ని ర్యాలీగా తీసుకువచ్చారు. జవాన్ భౌతికకాయం గ్రామానికి చేరుకోవడంతో విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి. వేణును చివరిసారిగా చూసేందుకు బంధువులు, స్నేహితులు, గ్రామస్థులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.
అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు: అంతిమయాత్ర సందర్భంగా గ్రామస్థులు మానవహారంగా ఏర్పడి "వేణు అమర్ రహే", "కొత్తపల్లి ముద్దుబిడ్డ అమర్ రహే", "జోహార్ వేణు" అంటూ నినాదాలు చేశారు. చిన్న, పెద్ద తేడా లేకుండా అందరూ వేణు చిత్రపటానికి సెల్యూట్ చేసి మౌనం పాటించారు. అనంతరం బీఎస్ఎఫ్ ఉన్నతాధికారుల ఆధ్వర్యంలో అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. తోటి జవాన్లు గౌరవ వందనం సమర్పించి గాల్లోకి మూడు రౌండ్ల గన్ సెల్యూట్ చేశారు. సరిహద్దు రక్షణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వీర జవాన్కు గ్రామస్థులు కన్నీటి నివాళులర్పించారు.
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