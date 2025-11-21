రూ.500 కోసం స్నేహితుడి హత్య - నలుగురు అరెస్ట్
డబ్బు కోసం స్నేహితుడి దారుణ హత్య- షాజహాన్ మిస్టరీ హత్య కేసును ఎట్టకేలకు చేధించిన పోలీసు యంత్రాంగం
November 21, 2025
November 21, 2025
Friend Murder Case Crack By Police In Nellore District: స్నేహమంటే ఇదేరా! స్నేహం కోసం! లాంటి చిత్రాలు మిత్రుల ఔన్నత్యాన్ని ప్రతిబింబించి వారి విలువని తెలియజేసే అపురూపమైన మరపురాని చిత్రాలు. కానీ ఈరోజుల్లో ఆ తరహా దోస్తీకి నూకలు చెల్లాయని చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పటి మిత్రుల సావాసాలు అవసరం, అవకాశం, డబ్బు కోసం మాత్రమేనని ఇటీవల కాలంలో చోటు చేసుకున్న ఎన్నో ఉదంతాలు నిరూపించాయి.
డబ్బు కోసం అవసరమైతే తమ తోటి మిత్రులను కడతేర్చేందుకు సైతం ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించడం లేదు. సరిగ్గా ఈ తరహా ఘటనే నెల్లూరు జిల్లాలో వెలుగు చూసింది. కేవలం రూ.500 కోసం ఏళ్ల నాటి స్నేహానికి నీళ్లొదిలేశాడు దుర్మార్గుడు.
అసలేం జరిగిదంటే: నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు మండలంలో జరిగిన ఈ అమానవీయ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. గత నెల 25వ తేదీన అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందిన షాజహాన్ కేసును పోలీసులు ఎట్టకేలకు ఛేదించారు. మృతుడు షాజహాన్, నిందితుడు రాజా ఇరువురూ స్నేహితులు. వీరిద్దరి మధ్య రూ.500 బాకీ విషయంలో వాగ్వాదం జరిగింది. దానికితోడు ఇరువురూ మద్యం మత్తులో ఉండటంతో ఇద్దరి మధ్య మాట మాట పెరిగింది. ఈ క్రమంలో స్నేహితుడు రాజా (నిందితుడు)కి కోపం వచ్చింది. వెంటనే తన మిత్రులైన మస్తాన్, సుబ్బయ్య, పెంచలయ్యను అక్కడికి పిలిపించాడు.
అనంతరం స్నేహితులతో కలిసి రాజా షాజహాన్పై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. ఆ తర్వాత ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా వెంటనే అతడిని (షాజహాన్) ని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి చికిత్స చేయించారు. అంతా బాగానే ఉందనుకునేలోపే ఆసుపత్రి నుంచి తిరిగి వస్తూ మళ్లీ మద్యం సేవించారు.
బాధితుల ఫిర్యాదుతో: దాంతో మళ్లీ పాత గోడవే చినికి చినికి గాలి వానగా మారింది. చివరకు విచక్షణ కోల్పోయిన ఆ నలుగురూ షాజహాన్పై ముప్పేట దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో షాజహాన్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఆ తర్వాత ఈ విషయం బయటపడకుండా ఉండేందుకు మృతదేహాన్ని మాయం చేయాలని పథకం పన్నారు. అనుకున్నదే తడవుగా వెంటనే మృతదేహాన్ని తీసుకెెళ్లి వేగూరు కాలువలో పడవేసి ఏమీ ఎరుగని సుద్దపూసల్లా ఎవరి ఇళ్లకు వారు వెళ్లిపోయారు.
కానీ షాజహాన్ (మృతుడు) ఇంటికి రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందారు. అనుమానంతో కోవూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆపై పోలీసుల గాలింపులో భాగంగా నిందితులు పారేసిన కాలువలోనే మృతదేహాం లభ్యం కావడంతో అనుమానస్పద స్థితిగా కేసు నమోదు చేశారు. తదనంతరం అనుమానిత వ్యక్తులను ఒక్కొక్కరిగా విచారించే క్రమంలో నిందితుడు రాజా అతనికి సహకరించిన వారే ఈ హత్య చేసినట్లు పోలీసులు నిర్ధరించారు.
నలుగురు నిందితుల అరెస్టు: స్నేహితుడు షాజహాన్ను తామే చంపేశామని నిందితులు రాజా అండ్ కో పోలీసుల విచారణలో అంగీకరించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి నిందితులు రాజా, మస్తాన్, సుబ్బయ్య, పెంచలయ్య అనే నలుగురిని అరెస్ట్ చేసినట్లు కోవూరు సీఐ సుధాకర్ రెడ్డి వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా మిస్టరీ హత్య కేసును తమ చాకచక్యంతో ఛేదించిన పోలీసులను ఎస్పీ అజిత వెజండ్ల, డీఎస్పీ ఘట్టమనేని శ్రీనివాసరావులు అభినందించారు.
"బాధితులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో దీన్ని అనుమానిత కేసుగా నమోదు చేసి విచారణ ప్రారంభించాం. గాలింపు చర్యల్లో భాగంగా నిందితులు పారేసిన కాలువలోనే మృతదేహాం లభ్యం అయింది. ఆ తర్వాత అనుమానిత వ్యక్తులను ఒక్కొక్కరుగా విచారించే క్రమంలో నిందితుడు రాజా అతనికి సహకరించిన వారే ఈ హత్య చేసినట్లు మా విచారణలో తేలింది". -సుధాకర్రెడ్డి,కోవూరు సీఐ
