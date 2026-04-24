వివాహేతర బంధానికి కుమారుడే అడ్డు - ప్రియుడితో కలిసి చంపిన తల్లి
కామారెడ్డి జిల్లా శ్రీరాంనగర్లో ఐదేళ్ల బాలుడి దారుణ హత్య - తమ వివాహేతర సంబంధానికి బుద్ధిమాంద్యం ఉన్న కుమారుడు అడ్డుగా ఉన్నాడని కక్ష - పథకం ప్రకారం బాలుడిని చంపిన ప్రియుడు
Published : April 24, 2026 at 5:35 PM IST
Brutal Murder Of 5 Year old Boy in Kamareddy District : కామారెడ్డి పట్టణంలోని శ్రీరాంనగర్ కాలనీ అప్పటి వరకు ప్రశాంతంగా ఉన్న ఆ వీధిలో ఒక్కసారిగా ఆర్తనాదాలు. ఐదేళ్ల చిన్నారి శ్రావణ్ విగతజీవిగా పడి ఉన్నాడు. బుద్ధిమాంద్యంతో బాధపడుతున్న ఆ బాలుడికి లోకమే తెలియదు. మరి అలాంటి అభంశుభం తెలియని చిన్నారిపై అంతటి కక్ష ఎవరికి? ఎందుకు ఆ పసివాడి తలపై బలంగా కొట్టారు? ప్రాణం పోయే వరకు ఎందుకు హింసించారు?
భర్తతో విభేదాలతో ఒంటరి జీవితం : రాజంపేట మండలానికి చెందిన లక్ష్మికి భర్తతో గొడవలు ఉన్నాయి. దీంతో తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి కామారెడ్డికి మకాం మార్చింది. బతుకుదెరువు కోసం చిన్న పని చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తోంది. అక్కడే నర్సింహులు అనే వ్యక్తితో లక్ష్మికి పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం కాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది. ఆరు నెలలుగా వీరిద్దరూ సహజీవనం చేస్తున్నారు. అయితే, వీరి ఏకాంతానికి లక్ష్మి పిల్లలు అడ్డుగా మారుతున్నారనే భావన నర్సింహులులో మొదలైంది. కూతురిని ఎలాగోలా పంపించేయొచ్చు కానీ బుద్ధిమాంద్యంతో బాధపడుతున్న శ్రావణ్ బాధ్యత ఎవరు తీసుకుంటారు? అదే ఆ పసివాడి పాలిట మృత్యుపాశమైంది.
బాలుడిని నేలకేసి కొట్టి, గొంతు నులిమి : ఈ నెల 17వ తేదీ సాయంత్రం పథకం ప్రకారం లక్ష్మి బయటకు వెళ్ళింది. ఇంట్లో శ్రావణ్ ఒక్కడే ఉన్నాడు. మద్యం మత్తులో ఉన్న నర్సింహులు ఘోరంగా ఆలోచించాడు. బాలుడ్ని నేలకేసి కొట్టి గొంతు నులిమి చంపేశాడు. ఆ తర్వాత ఏమీ తెలియనట్లు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లి డ్రామా ఆడాడు. కానీ, డాక్టర్ల అనుమానం, పోలీసుల విచారణలో అసలు రంగు బయటపడింది.
రాజంపేటకు చెందిన లక్ష్మి బంధువు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేశారు. బాలుడి తల్లితో పాటు పరారీలో ఉన్న ప్రియుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారించగా బాలుడిని తానే హత్యచేసినట్లు నర్సింహులు ఒప్పుకున్నాడు. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా మారాడనే అభంశుభం తెలియని బాలుడిని హత్య చేశారని పోలీసులు తెలిపారు. క్షణిక సుఖం కోసం కన్నపేగును కాదనుకున్న ఆ తల్లి ఆమెకు సహకరించిన ప్రియుడు ఇప్పుడు కటకటాల పాలయ్యారు.
"నిందితులు లక్ష్మీనర్సింహులు, లక్ష్మి అలియాస్ రజిత అనే ఇద్దరు గత ఆరు నెలలుగా వివాహేతర సంబంధంలో ఉన్నారు. వారు శ్రీరాంనగర్ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నారు. తమ వివాహేతర సంబంధానికి కుమారుడు అడ్డువస్తున్నాడనే ఉద్దేశంతో ఎలాగైనా చంపాలని గత వారం రోజులు క్రితమే నిర్ణయించారు. సాయంత్రం టైంలో ఆమె బయటకు వెళ్లగా లక్ష్మీనర్సింహులు బిడ్డను తీసుకుని నేలకేసి కొట్టి, గొంతునులిమి చంపాడు. ఈ కేసులో నిందితులు ఇద్దరినీ అరెస్టు చేశాం"-నరహరి, కామరెడ్డి పట్టణ సీఐ
చిచ్చురేపుతున్న వివాహేతర సంబంధాలు : పచ్చని సంసారాల్లో వివాహేతర సంబంధాలు చిచ్చురేపుతున్నాయి. క్షణిక సుఖం కోసం హత్యలు చేస్తున్న ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువయ్యాయి. భార్యభర్తలు చేసిన తప్పిదాలకు పిల్లలు శిక్షను అనుభవించాల్సి వస్తోంది. వారు జీవితాంతం అనాథలుగా మిగిలిపోతున్నారు.
