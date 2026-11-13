పుల్లేటికుర్రులో వృద్ధుడి హత్య - పోలీసులకు చిక్కిన నిందితుడు
A Man Brutally Killed Old Man: పుల్లేటికుర్రులో దారుణం చోటు చేసుకుంది. గుడికి వెళ్తున్న వృద్ధుడిని ఉన్మాది కత్తితో నరికి చంపాడు. పాత కక్షలు ఉన్నాయా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 3:59 PM IST
ఆలయ సేవ కోసం ఉదయాన్నే ఇంటి నుంచి బయలుదేరిన ఓ వృద్ధుడిని మద్యం మత్తులో ఉన్న వ్యక్తి కత్తితో నరికి దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఈ విషాద ఘటన అంబాజీపేట మండలం పుల్లేటికుర్రులో శుక్రవారం ఉదయం చోటుచేసుకుంది.
స్థానిక మార్కెట్ పాలానికి చెందిన మామిడిశెట్టి సత్యనారాయణ (71) రోజువారీ ఆచారం ప్రకారం శుక్రవారం ఉదయం గ్రామంలోని ఆలయంలో సేవ చేసేందుకు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అదే సమయంలో కొబ్బరి దింపులు తీసే పనిచేసే పిట్ల ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి మద్యం మత్తులో అటుగా వచ్చాడు. ఒక్కసారిగా సత్యనారాయణపై విచక్షణారహితంగా దాడికి దిగిన ప్రసాద్, తన వద్ద ఉన్న కొబ్బరికాయలు వలిచే కత్తితో ఆయన మెడపై (పీకపై) బలంగా నరికాడు.
ఈ ఆకస్మిక దాడితో తీవ్ర రక్తస్రావమైన సత్యనారాయణ అక్కడికక్కడే కుప్పకూలి ప్రాణాలు విడిచారు. స్థానికులు వెంటనే స్పందించి నిందితుడు ప్రసాద్ను పట్టుకుని పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న పి. గన్నవరం సీఐ రుద్రరాజు భీమరాజు, ఎస్సై సుభాని సిబ్బందితో కలిసి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. మద్యం మత్తులో ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడా లేదా దీని వెనుక ఏవైనా పాత కక్షలు ఉన్నాయా అనే కోణంలో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.