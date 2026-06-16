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మహబూబాబాద్ జిల్లాలో దారుణం - అల్లుడిని రాడ్‌తో కొట్టి చంపిన మామ

మద్యం తాగి కుమార్తెను వేధిస్తున్నాడని అల్లుడిని హత్య చేసిన మామ - రాడ్‌తో కొట్టి హత్య చేసిన మామ - ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని విచారణ చేపట్టిన కేసముద్రం పోలీసులు

MURDER IN MAHABUBABAD
మృతుడు నరేశ్(35) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 16, 2026 at 10:46 AM IST

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Murder Case in Kesamudram : మహబూబాబాద్ జిల్లా కేసముద్రం మండలం ఉప్పరపల్లి గ్రామంలో ఓ యువకుడు దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. ఉప్పరపల్లి గ్రామానికి చెందిన నరేశ్​(35), గత కొంత కాలంగా మద్యానికి బానిసై తన భార్యను తీవ్రంగా వేధిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో భార్య పుట్టింటికి వెళ్లి నరేశ్​పై కేసముద్రం పోలీస్ స్టేషన్​లో కేసు పెట్టింది.

వివాదంలో రాడ్​తో కొట్టిన మామ : నరేశ్​ది తన అత్తగారి ఊరు ఒకటే కావడంతో అక్కడికి వెళ్లి భార్య, అత్త, మామలతో ఘర్షణకు దిగాడు. దీంతో ఆగ్రహవేశాలతో నరేశ్​ మామ ఇనుప రాడ్​తో దాడి చేశాడు. దీంతో నరేశ్​ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. స్థానికుల సమాచారంతో విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మహబూబాబాద్ జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. బంధుమిత్రుల రోదనలతో గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.

TAGGED:

HARASSMENT CASE
MURDER IN MAHABUBABAD
KESAMUDRAM MANDAL UPPARAPALLI
KUNDE NARESH WAS BRUTALLY MURDERED
MURDER IN MAHABUBABAD

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