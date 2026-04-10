కత్తి దూసిన ప్రేమోన్మాదం - పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదని యువతి గొంతు కోసి చంపిన కిరాతకుడు
కడప జిల్లాలో దారుణం - యువతి గొంతు కోసి చంపిన కిరాతకుడు - తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని యువతికి బెదిరింపులు - నిరాకరించడంతో కత్తితో గొంతు కోసి పరారీ - రిమ్స్కు తరలిస్తుండగా మృతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 6:46 PM IST
Brutal Killer Slits Young Womans Throat in YSR Kadapa District : ప్రేమిస్తున్నానన్నాడు. తనను ప్రేమించాలంటూ కొంతకాలంగా వెంటపడ్డాడు. ఒప్పుకోని యువతి, తల్లిదండ్రులు చూసిన అబ్బాయిని చేసుకుంటానని తెగేసి చెప్పింది. దీంతో నిందితుడు రెచ్చిపోయాడు. తనకు దక్కని ప్రేమ మరెవరికీ దక్కకూడదని క్రూరంగా ప్రవర్తించాడు. యువతి గొంతుకోసి చంపేశాడు. మరో 4 రోజుల్లో పుట్టినరోజు చేసుకోవాల్సిన యువతి విగతజీవిగా మారడం బాధిత కుటుంబంలో పెను విషాదం నింపింది.
కడప జిల్లా ఖాజీపేటలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పెళ్లి చేసుకోలేదని కారణంతో ప్రేమ ఉన్మాది యువతి గొంతు కోసి హత్య చేశాడు. ఖాజీపేట అగ్రహారం ప్రాంతానికి చెందిన కీర్తన అనే యువతి ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసింది. ఆంజనేయ కొట్టాల గ్రామానికి చెందిన శ్రీనివాసులు అనే వ్యక్తి గత కొంతకాలంగా అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నట్లు వెంటపడేవాడు. ఈ విషయం తెలిసే అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు శ్రీనివాసులును మందలించారు. ఇటీవలే అమ్మాయికి వేరే వివాహ సంబంధాలను చూస్తున్నారు. నిశ్చితార్థం కూడా ఖరారు అయినట్లు తెలుస్తోంది.
అమ్మాయి కేకలు వేయడంతో : ఈ విషయం తెలుసుకున్న నిందితుడు ఇవాళ ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయం చూసి ఒంటరిగా ఉన్న యువతితో వాగ్వాదాన్ని దిగాడు. తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని పట్టు పట్టాడు. అయితే తమ తల్లిదండ్రులు చెప్పిన సంబంధాన్ని చేసుకుంటానని యువతి చెప్పడంతో ఆగ్రహంతో నిందితులు శ్రీనివాసులు తన వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో అమ్మాయి గొంతు కోశాడు. అమ్మాయి కేకలు వేయడంతో నిందితుడు పరారీ అవ్వగా పోలీసులు అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
మార్గమధ్యంలోనే మృతి : అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్న అమ్మాయిని స్థానికులు గమనించి హుటాహుటిన కడప రిమ్స్కు తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలోనే మృతి చెందింది. మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం చేశాక కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించారు. బిడ్డను విగతజీవిగా చూసి రిమ్స్ వద్ద కుటుంబసభ్యులు, బంధువుల రోదనలు మిన్నంటాయి. సెలవుల్లో ఊరికి రమ్మంటే రాలేదని తాతయ్య, నాన్నమ్మ రోదించారు. 14వ తేదీ బర్త్డే చేసుకుని వస్తానని చెప్పి ఇప్పుడిల్లా హత్యకు గురైందంటూ వాపోయారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేస్తున్నారు. పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేస్తున్నారు.
" మా పాప ఇంట్లో ఒక్కటే ఉంది. మేము వ్యాపారం కోసం మైదుకూరు వరుకు వెళ్లాం. ఇంటికి వచ్చి చూసే సరికి గొంతు కోసేశారు. ఏమైంది అమ్మ ఇలా జరిగింది అంటే, వెంకటేష్ వచ్చి గొంతు కోశాడని తెలిపింది. పాపను బతికించుకోవాలని ఎంతో ప్రయత్నించాం చివరికి ప్రాణం వదిలింది." - శ్రీనివాసులు, కీర్తన తండ్రి
ప్రజల్లో కట్టలు తెంచుకున్న ఆగ్రహం : కీర్తన హత్యతో ఖాజీపేట అగ్రహారం ప్రజల్లో ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది. బంధువులు, గ్రామస్థులు పెద్దఎత్తున జాతీయ రహదారిపైకి వచ్చారు. 2గంటల పాటు రాస్తారోకో చేశారు. టైర్లకు నిప్పుపెట్టి నిరసన తెలిపారు. కర్నూలు - కడప జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలు స్తంభించాయి. నిందితుడిని తమకు అప్పగించాలని లేదంటే పోలీసులు ఎన్కౌంటర్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
