దిల్లీలో జరిగిన పరిణామాలు చూస్తే ఎవరూ చలించకుండా ఉండరు : కేటీఆర్
ఇందిరాపార్కు వద్ద బీఆర్ఎస్ నిరసన కార్యక్రమం - దిల్లీ ఘటనలకు నిరసనగా విద్యార్థులకు సంఘీభావంగా నిరసన - పాల్గొని విద్యార్థులకు సంఘీభావం తెలిపిన కేటీఆర్
Published : July 24, 2026 at 12:54 PM IST|
Updated : July 24, 2026 at 1:51 PM IST
BRS Student Wing Protest At Indira Park : దిల్లీలో విద్యార్థులు, యువతపై లాఠీఛార్జ్కు నిరసనగా వారి పోరాటానికి సంఘీభావంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టింది. ఆ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం- బీఆర్ఎస్వీ ఆధ్వర్యంలో ఇందిరాపార్క్ వద్ద ఉన్న ధర్నా చౌక్లో చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరికి వ్యతిరేకంగా, దిల్లీలో పోరాటం చేస్తున్న విద్యార్థులు, యువతకు సంఘీభావంగా కార్యక్రమానికి పెద్ద ఎత్తున పార్టీ శ్రేణులు తరలివచ్చారు. బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ధర్నాలో పాల్గొని విద్యార్థులకు మద్దతుగా సంఘీభావం తెలిపారు.
బీఆర్ఎస్ నిరసన అడ్డుకుంటామన్న యూత్కాంగ్రెస్ : బీఆర్ఎస్ నిరసన కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకుంటామని యూత్ కాంగ్రెస్ నేతలు ఆదర్శ్నగర్ నుంచి ఇందిరాపార్కుకు ర్యాలీగా బయలుదేరడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. అంజన్కుమార్ నేతృత్వంలో ఇందిరాపార్కు వద్దకు చేరుకునేందుకు యత్నంచారు. దీంతో పోలీసులు అంజన్కుమార్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ వద్ద యువజన కాంగ్రెస్ నేతలను అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు, యూత్ కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య తోపులాట చోటుచేసుకుంది. ఈ క్రమంలో పలువురు ఆందోళనకారులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్కు తరలిస్తున్నారు.