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దిల్లీలో జరిగిన పరిణామాలు చూస్తే ఎవరూ చలించకుండా ఉండరు : కేటీఆర్

ఇందిరాపార్కు వద్ద బీఆర్ఎస్ నిరసన కార్యక్రమం - దిల్లీ ఘటనలకు నిరసనగా విద్యార్థులకు సంఘీభావంగా నిరసన - పాల్గొని విద్యార్థులకు సంఘీభావం తెలిపిన కేటీఆర్

BRS Student Wing Protest At Indira Park
BRS Student Wing Protest At Indira Park (ETV Bhrat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 12:54 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 1:51 PM IST

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BRS Student Wing Protest At Indira Park : దిల్లీలో విద్యార్థులు, యువతపై లాఠీఛార్జ్​కు నిరసనగా వారి పోరాటానికి సంఘీభావంగా బీఆర్ఎస్​ పార్టీ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టింది. ఆ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం- బీఆర్ఎస్​వీ ఆధ్వర్యంలో ఇందిరాపార్క్ వద్ద ఉన్న ధర్నా చౌక్​లో చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరికి వ్యతిరేకంగా, దిల్లీలో పోరాటం చేస్తున్న విద్యార్థులు, యువతకు సంఘీభావంగా కార్యక్రమానికి పెద్ద ఎత్తున పార్టీ శ్రేణులు తరలివచ్చారు. బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్​ ధర్నాలో పాల్గొని విద్యార్థులకు మద్దతుగా సంఘీభావం తెలిపారు.

బీఆర్ఎస్​ నిరసన అడ్డుకుంటామన్న యూత్​కాంగ్రెస్ : బీఆర్ఎస్​ నిరసన కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకుంటామని యూత్​ కాంగ్రెస్ నేతలు ఆదర్శ్​నగర్ నుంచి ఇందిరాపార్కుకు ర్యాలీగా బయలుదేరడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. అంజన్​కుమార్ నేతృత్వంలో ఇందిరాపార్కు వద్దకు చేరుకునేందుకు యత్నంచారు. దీంతో పోలీసులు అంజన్​కుమార్​ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్​ వద్ద యువజన కాంగ్రెస్ నేతలను అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు, యూత్​ కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య తోపులాట చోటుచేసుకుంది. ఈ క్రమంలో పలువురు ఆందోళనకారులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్​ స్టేషన్​కు తరలిస్తున్నారు.

Last Updated : July 24, 2026 at 1:51 PM IST

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BRSV PROTEST AT INDIRAPARK
ఇందిరాపార్క్​ వద్ద బీఆర్ఎస్​ ధర్నా
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BRS DHARNA AT INDIRAPARK
BRSV DHARNA AT INDIRAPARK

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