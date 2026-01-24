ETV Bharat / state

ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ కేసు - సుదీర్ఘంగా సాగిన కేటీఆర్ విచారణ

ఫోన్​ ట్యాపింగ్ కేసులో కేటీఆర్​ను విచారించిన సిట్​ అధికారులు - పలు అంశాలపై ప్రశ్నించిన అధికారులు - వ్యాపారులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుకు స్వచ్ఛందంగానే విరాళాలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం

KTR phone tapping case Inquiry
KTR phone tapping case Inquiry (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 24, 2026 at 10:38 AM IST

KTR Phone Tapping Case Inquiry : ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ను సిట్ విచారణ బృందం సుదీర్ఘంగా విచారించింది. శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటల సమయంలో సిట్ కార్యాలయానికి వచ్చిన కేటీఆర్ విచారణ, సాయంత్రం 6.30 గంటల వరకు కొనసాగింది. ప్రధానంగా బీఆర్‌ఎస్‌కు సమకూరిన ఆర్థిక లావాదేవీల గురించి పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడి హోదాలో ఉన్న ఆయనను విచారించినట్లు సమాచారం. విరాళాలు సమకూరడం వెనక ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ వ్యవహారం ముడిపడి ఉందా అనే కోణంలో సిట్ విచారణ సాగినట్లు తెలుస్తోంది.

స్వచ్ఛందంగానే విరాళాలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం : ఫోన్​ ట్యాంపింగ్ వ్యవహారంలో కేటీఆర్​ను ప్రత్యేక విచారణ బృందం లోతుగా విచారించింది. ఆయనను పలు అంశాలపై అధికారులు ప్రశ్నించినట్టు సమాచారం. పార్టీకి ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్లు, విరాళాలు సమకూర్చిన వారిలో పలువురు వ్యాపారుల మొబైల్స్​ నిఘాలో ఉన్నట్లు సిట్​కు ఆధారాలు లభించాయి. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు పలు ప్రశ్నలు అడిగినట్లు తెలిసింది. ఆయా ఫోన్​ నెంబర్లతో ఉన్న జాబితాను కేటీఆర్​ ముందుంచి విచారించినట్లు సమాచారం. అలాగే ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ ద్వారా తమను బెదిరించి బీఆర్​ఎస్​కు ఎలక్ట్రోరల్​ బాండ్లు సమకూర్చేలా చేశారంటూ కొందరు వ్యాపారులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుల గురించి ప్రశ్నించగా, అలాంటిదేమీ లేదని కేటీఆర్​ సమాధానం ఇచ్చారు. వ్యాపారులు తమకు స్వచ్ఛందంగానే విరాళాలను ఇచ్చారని చెప్పినట్లు తెలిసింది.

వారిని ప్రశ్నించకుండా నన్నెందుకు ప్రశ్నిస్తున్నారు? : ఈ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రభాకర్​రావు పునర్ నియామకం జరిగిందని, ఫోన్​ అక్రమ ట్యాపింగ్​ ద్వారా బీఆర్ఎస్​కు లబ్ధి చేకూర్చేందుకే ఆయన్ని నియమించారనే ఆరోపణల గురించి కేటీఆర్​ను విచారించినట్లు సమాచారం. అయితే ప్రభాకర్​రావు నియామకానికి సంబంధించి జీవోలో తప్పులుంటే అందుకు బాధ్యులైన ఉన్నతాధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలి తప్ప, తననెందుకు ప్రశ్నిస్తున్నారని కేటీఆర్​ను అడిగినట్లు తెలిసింది. అయితే ఈ విషయంలో తనను విచారించేందుకు తానేం హోంమంత్రిని కాదని చెప్పినట్లు సమాచారం. తాను నిర్వహించిన శాఖలో ఏమైనా తప్పు జరిగినట్లు తేలితే చర్యలు తీసుకోవచ్చని స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది.

లీకులపై ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు : విచారణ క్రమంలోనే సినీతారలతో తనకు సంబంధముందని లీకులెందుకు ఇచ్చారని సిట్‌ను కేటీఆర్ అడిగినట్లు తెలిసింది. అలా దుష్ప్రచారం జరిగినందుకు కొంతకాలంపాటు తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యానని చెప్పినట్లు సమాచారం. అయితే అలాంటి లీకులేమీ తాము ఇవ్వలేదని, కేసు దర్యాప్తులో అందుకు సంబంధించిన ఆధారాలేమీ ఇప్పటి వరకు తమకు లభించలేదని సిట్ అధికారులు చెప్పినట్లు సమాచారం. ఇదే విషయాన్ని తాను బయట చెప్పుకోవచ్చా అని కేటీఆర్ అడిగితే, అందుకు తమకెలాంటి అభ్యంతరం లేదని అధికారులు అన్నట్లు తెలిసింది.

పక్క గదిలో మాజీ డీసీపీ రాధాకిషన్​రావు విచారణ : ఫోన్ ఆక్రమ ట్యాపింగ్ కేసు నిందితుడు, టాస్క్‌ఫోర్స్‌ మాజీ డీసీపీ రాధాకిషన్‌ రావును సిట్ బృందం విచారించింది. కేసుకు సంబంధించి ఓ సాక్షితో ముఖాముఖి జరిగింది. సాక్షి ఇచ్చిన వాంగ్మూలం గురించి రాధాకిషన్ రావును విచారించారు. అందులో వాస్తవాన్ని నిర్ధారించుకునేందుకు ఇద్దరిని ముందుంచి విచారణ జరిపారు. అయితే సిట్ కార్యాలయంలో విచారణ జరుగుతున్న సమయంలోనే వేరే గదిలో ఈ ముఖాముఖి జరగడంతో కేటీఆర్​తోనే రాధాకిషన్‌రావు ముఖాముఖి జరిగిందనే ప్రచారమైంది.

ఈ కేసులో సాక్షుల్ని ప్రభావితం చేయొద్దు : రాజకీయ నేతలు, వ్యాపారవేత్తలు, జర్నలిస్టులు, న్యాయవ్యవస్థతో సహా సమాజంలోని వివిధ వర్గాలకు చెందిన వేలాది మంది పౌరులపై చట్టవిరుద్ధమైన నిఘా కొనసాగిందన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించి పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్‌లో నమోదైన కేసు దర్యాప్తులో భాగంగానే మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ను సుదీర్ఘంగా విచారించినట్టు సీపీ సజ్జనార్‌ తెలిపారు. ఆయన నుంచి వచ్చిన సమాచారాన్ని వారి రికార్డుల్లోని సాక్ష్యాధారాలతో విశ్లేషిస్తున్నామన్నారు. ఈ కేసులో సాక్షుల్ని సంప్రదించవద్దని, ప్రభావితం చేయొద్దని కేటీఆర్‌ను ఆదేశించామన్నారు. అవసరమైతే మళ్లీ విచారణకు పిలుస్తామన్నారు.

నిష్పక్షపాతంగా సిట్​ విచారణ : భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా మాత్రమే ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగిందని, అందులో ఎలాంటి చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలు లేవని కొన్ని మీడియా సంస్థలు నిరాధార కథనాలు ప్రచారం చేస్తున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందని సజ్జనార్​ పేర్కొన్నారు. అలాంటి తప్పుడు కథనాలతో దర్యాప్తు సంస్థకు ఎలాంటి సంబంధాలు లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సిట్ దర్యాప్తు చట్టాలకు అనుగుణంగా, నిష్పక్షపాతంగా జరుగుతుందన్నారు. ఇలా ధ్రువీకరించని సమాచారాన్ని ప్రచారం చేయవద్దని, అధికారిక మార్గాల ద్వారా రికార్డుల్లో ఉంచిన వాస్తవాలను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ప్రజలకు సజ్జనార్‌ విజ్ఞప్తి చేశారు.

