నా ప్రశ్నలకు సిట్ అధికారులే నీళ్లు నమిలారు : మాజీ మంత్రి కేటీఆర్
ఎందుకు లీకులు ఇస్తున్నారని సిట్ అధికారులను ప్రశ్నించాను - హీరోయిన్ల పేరుతో దుష్ప్రచారం చేశారు, అది నిజమేనా?అని సిట్ను అడిగాను - సిట్ విచారణ అనంతరం ప్రెస్మీట్లో కేటీఆర్
Published : January 23, 2026 at 7:30 PM IST
KTR on Phone Tapping Case Investigation : ఎందుకు లీకులు ఇస్తున్నారని సిట్ అధికారులను ప్రశ్నించినట్లు బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ చెప్పారు. హీరోయిన్ల పేరుతో దుష్ప్రచారం చేశారు కదా? అది నిజమేనా అని సిట్ను అడిగానని ఆయన తెలిపారు. తాము అలాంటి వార్తలు మీడియాకు చెప్పలేదని సిట్ అధికారులు చెప్పారని వివరించారన్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ విచారణ అనంతరం కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో పాల్గొని మాట్లాడారు. తప్పుడు వార్తలు ఇవ్వొద్దని మీడియా సంస్థలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు, తమకు కూడా కుటుంబాలు ఉన్నాయని కేటీఆర్ తెలిపారు. రెండేళ్ల అసమర్థ పాలన నుంచి దృష్టి మళ్లించేందుకే ప్రభుత్వం కాలక్షేప కథాచిత్రాలు నడుపుతోందని ఎద్దేవా చేశారు. సిట్ విచారణకు పూర్తిగా సహకరించినట్లు తెలిపారు.
అడిగిందే అడిగి, చిరాకు పెట్టారు : ఇప్పుడు తమ ఫోన్లు ట్యాప్ కావటం లేదా? అని సిట్ను అడిగానన్న కేటీఆర్ తన ప్రశ్నలకు అధికారులు నీళ్లు నమిలారని చెప్పారు. ఏవో కొన్ని పేర్లు చెప్పి వాళ్లు తెలుసా అని అడిగిందే అడిగారని అన్నారు. సింగరేణి టెండర్లలో దొంగలు దొరికినా, వాటిపై హరీశ్రావు ఆధారాలు ఇచ్చినా చర్యలు ఎందుకు లేవని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. స్వయంగా మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి కుమారుడు గుండాగిరి చేస్తున్నా చర్యలెందుకు లేవు, సిట్ ఎందుకు లేదు? అని ప్రశ్నించారు.
"నేను వారిని సూటిగా అడిగాను. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో గత రెండేళ్లుగా ఈ విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మా పార్టీ లీడర్ల వ్యక్తిత్వ హననం చేస్తూ లీకుల మీద లీకులు ఇస్తున్నారు. దీనికి బాధ్యులెవరు అని అడిగిన. వారు మాకు సంబంధం లేదండి. మీడియా ఏం రాస్తే మాకేం సంబంధం అని చేతులు దులుపుకునే ప్రయత్నం చేసినారు. ఒక బాధ్యతగల, ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఏ విచారణకు పిలిచినా మేం సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, అవినీతి, అక్రమాలను పూర్తిగా ఎత్తిచూపే ప్రయత్నం చేస్తాం. సింగరేణి టెండర్లలో దొంగలు దొరికారని హరీశ్ రావు బయటపెడితే కూడా ఇప్పటి వరకు ఉలుకు లేదు పలుకు లేదు"-కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు
ఖాకీబుక్ అందరికీ ఒకేలా ఉండాలి : సీఎం బావమరిది సృజన్ రెడ్డి కింగ్ పిన్ అని ఆధారాలు ఇచ్చినా సిట్ ఎందుకు ఉండదు? అని కేటీఆర్ అన్నారు. న్యాయం, ధర్మం, ఖాకీబుక్ అందరికీ ఒకేరకంగా ఉండాలని కోరారు. అడిగిందే అడిగారని, తిప్పితిప్పి అడిగి చిరాకు పెట్టారని ఆక్షేపించారు. తమ విచారణ పట్ల లీకులు వండి మీడియాకు ఇస్తున్నారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. ఈరోజు తనను ఎవరితోనూ కలిపి విచారించలేదని స్పష్టం చేశారు. ఇవాళ విచారణలో తన పక్కన ఎవరూ లేరని అన్నారు. ఇవాళ్టి విచారణలో తాను తప్ప ఏ రావు లేరన్నారు. మళ్లీ విచారణకు పిలుస్తామని సిట్ అధికారులు చెబితే వస్తానని చెప్పానన్నారు.
రెండేళ్లుగా కొనసాగుతున్న దర్యాప్తు : బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎస్ఐబీ కేంద్రంగా ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ జరిగిందంటూ 2024 మార్చిలో పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన కేసును ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ నేతృత్వంలోని సిట్(ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం) దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఈకేసు దర్యాప్తులో భాగంగానే తాజాగా మాజీమంత్రి కేటీఆర్ను విచారణకు పిలిచారు. వాస్తవానికి కేసు నమోదై దాదాపు రెండేళ్లు కావస్తున్నా దర్యాప్తు మాత్రం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇందులో పోలీసు అధికారులే నిందులుగా ఉన్నారు. మాజీ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ ప్రభాకర్ రావు, మాజీ డీసీపీ రాధాకిషన్ రావు, తిరుపతన్న, డీఎస్పీ ప్రణీత్ రావులు అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు - 7 గంటల పాటు కేటీఆర్ విచారణ
కార్తీకదీపం సీరియల్లా ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు విచారణ : మాజీ మంత్రి కేటీఆర్