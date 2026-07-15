రైతుల ప్రయోజనాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది - ఏపీ ప్రభుత్వ పనితీరును కొనియాడిన కేటీఆర్
ఎల్నినో పరిస్థితుల్లోనూ నీటి సమస్య రాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టిందన్న కేటీఆర్ - నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులను ఏపీ ప్రభుత్వం పూర్తి చేస్తోందని కితాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 7:36 PM IST
BRS Working President KTR Praises AP Government: ఏపీ ప్రభుత్వ పనితీరును బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, తెలంగాణ మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కొనియాడారు. దిల్లీలో మీడియాతో ఆయన చిట్చాట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎల్నినో పరిస్థితుల్లోనూ నీటి సమస్య రాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టిందన్నారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలోనూ పట్టిసీమ నుంచి నీటిని ఎత్తిపోస్తూ రైతుల ప్రయోజనాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని కేటీఆర్ అన్నారు.
నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులను ఏపీ ప్రభుత్వం పూర్తి చేస్తోందని చెప్పారు. ఈ విషయంలో ఏపీ ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇవ్వట్లేదని కేటీఆర్ తెలిపారు. సముద్రంలోకి పోయే నీటి వినియోగానికి ఏపీ ప్రభుత్వం అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తోందని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.
ఎన్డీఎస్ కాదు, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం: రాష్ట్రంలోని నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేస్తోందని కేటీఆర్ అభినందించారు. గతంలో పోలవరం డయాఫ్రమ్ వాల్ దెబ్బతింటే నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ - ఎన్డీఎస్ఏ (NDSA) పట్టించకోలేదని, కానీ మేడిగడ్డ పిల్లర్ కుంగితే మాత్రం ఆ అంశంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టిందన్నారు. మేడిగడ్డ బ్యారేజీపై నివేదిక ఇచ్చింది ఎన్డీఎస్ కాదని, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వమని కేటీఆర్ విమర్శించారు.