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రైతుల ప్రయోజనాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది - ఏపీ ప్రభుత్వ పనితీరును కొనియాడిన కేటీఆర్‌

ఎల్‌నినో పరిస్థితుల్లోనూ నీటి సమస్య రాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టిందన్న కేటీఆర్​ - నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులను ఏపీ ప్రభుత్వం పూర్తి చేస్తోందని కితాబు

BRS Working President KTR Praises AP Government
BRS Working President KTR Praises AP Government (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 7:36 PM IST

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BRS Working President KTR Praises AP Government: ఏపీ ప్రభుత్వ పనితీరును బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, తెలంగాణ మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ కొనియాడారు. దిల్లీలో మీడియాతో ఆయన చిట్‌చాట్‌ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎల్‌నినో పరిస్థితుల్లోనూ నీటి సమస్య రాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టిందన్నారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలోనూ పట్టిసీమ నుంచి నీటిని ఎత్తిపోస్తూ రైతుల ప్రయోజనాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని కేటీఆర్​ అన్నారు.

నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులను ఏపీ ప్రభుత్వం పూర్తి చేస్తోందని చెప్పారు. ఈ విషయంలో ఏపీ ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇవ్వట్లేదని కేటీఆర్​ తెలిపారు. సముద్రంలోకి పోయే నీటి వినియోగానికి ఏపీ ప్రభుత్వం అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తోందని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

ఎన్​డీఎస్​ కాదు, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం: రాష్ట్రంలోని నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేస్తోందని కేటీఆర్​ అభినందించారు. గతంలో పోలవరం డయాఫ్రమ్ వాల్‌ దెబ్బతింటే నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ - ఎన్​డీఎస్​ఏ (NDSA) పట్టించకోలేదని, కానీ మేడిగడ్డ పిల్లర్‌ కుంగితే మాత్రం ఆ అంశంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టిందన్నారు. మేడిగడ్డ బ్యారేజీపై నివేదిక ఇచ్చింది ఎన్​డీఎస్​ కాదని, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వమని కేటీఆర్​ విమర్శించారు.

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