'ఇన్నాళ్లు ఆ విషయం దాచిపెట్టా' - సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారిన కేటీఆర్ ట్వీట్
కేటీఆర్ ఎక్స్ వేదికగా తన ఫిట్నెస్పై ఆసక్తికర పోస్టు - జులై నాటికి బాడీ ఫిట్ అవ్వాలంటూ లక్ష్యం పెట్టుకున్న కీటీఆర్ - సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారిన కేటీఆర్ ట్వీట్
Published : March 11, 2026 at 1:57 PM IST
KTR Fitness Post Viral in "X" : బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఎక్స్ వేదికగా తన ఫిట్నెస్పై ఆసక్తికర పోస్టు పెట్టారు. ఇన్ని రోజులుగా తన పొట్టను దాచలేక విసిగిపోయానని ఓ ఫన్నీ కామెంట్ చేశారు. దాదాపు ''ఆరు నెలల విరామం తర్వాత మళ్లీ జిమ్లో ప్రాక్టిస్ ప్రారంభించాను. జులై నాటికి నాకు 50 ఏళ్లు వస్తాయి. అప్పటిలోగా నా బాడీని ఫిట్గా చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను'' అంటూ కీటీఆర్ ఎక్స్ వేదికగా పంచుకున్నారు. కేటీఆర్ గతంలో జిమ్కు వెళ్లినప్పుడు కాలికి దెబ్బ తగిలిన విషయం అందరికి తెలిసిందే.
ఇన్నాళ్లు రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉండి ఇప్పుడు ఫోకస్! : ఈ మధ్యకాలంలో ఎవరూ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తీసుకోవడం బాగా తగ్గింది. కాని ఇప్పుడు మారుతున్న జీవన శైలి మార్పుల వల్ల ప్రతి ఒక్కరు వారు తీసుకునే ఆహారంలో పలు మార్పులు చేసుకుంటున్నారు. అలాగే ప్రత్యేకంగా వ్యాయామంపై ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పెడుతున్నారు. రోజుంతా పని చేసి అలిసిపోయి రాత్రి ఇంటికి వచ్చి తిని పడుకుంటున్నారు. కాని అలా చేయడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాల పాటు అయినా వర్కౌట్స్ చేస్తే ఆరోగ్యం మెరుగపడే ఛాన్స్ ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెప్పడంతో చాలా మంది జిమ్కి వెళ్తున్నారు. అలానే కేటీఆర్ కూడా గత కొంతకాలంగా రాజకీయలో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. ఈయన ప్రజలకోసం నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు. నిత్యం రాజకీయ పర్యాటనలు, ప్రజలకోసం పలు కార్యక్రమాల్లో, పార్టీ సమావేశాల్లో పాల్గొనడం వల్ల ఆయనకు ఖాళీ లేకుండా పోయింది. దీంతో ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టలేకపోయారు.
Tired of hiding my paunch 😁— KTR (@KTRBRS) March 11, 2026
Started training again after a gap of 6 months. Hoping to be in better shape by July when I turn 50#FitnessGoals pic.twitter.com/o99hm3tEj4
పుకార్లపై చెక్ పెట్టిన కేటీఆర్ : గత కొంతకాలంగా కేటీఆర్ ఆరోగ్యంపై కొన్ని పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఈ ఫిట్నెస్ పోస్టుతో అన్నింటికి సమాధానం ఇచ్చేశారు. ఒకవైపు ఫిట్నెస్పై శ్రద్ధ పెడుతూనే మరోవైపు రాజకీయాలో అత్యంత కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇటీవల రష్మిక- విజయ దేవరకొండ రిసెప్షన్కి వెళ్లినప్పుడు కూడా పొట్టపై సెటైర్స్ వేసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఇటీవల పార్టీ శ్రేణులతో, ముఖ్యంగా కేసీఆర్తో భేటీ అయ్యారు. మార్చి 16న జరగనున్న అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు, పార్టీ బలోపేతంపై దృష్టి సారించారు. మార్చి 2026లో ఎర్రవెల్లిలో కేసీఆర్తో ప్రత్యేకంగా కలిసి తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, రాజ్యసభ ఎన్నికలపై చర్చించారు.
🫶🩷#Viroshreception pic.twitter.com/zUZSxPcSVQ— KTR News (@KTR_News) March 4, 2026
ప్రజల కోసం - ప్రజల మధ్య : రైతు బంధు, రుణమాఫీ ఇలా పలు అంశాలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తూ ప్రజల మధ్యనే ఉంటున్నారు. ఇటీవల దిల్లీ మద్యం కేసులో గెలవడంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు, కేటీఆర్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాగే జరగనున్న బడ్జెట్ అసెంబ్లీ సమావేశాలపై కేటీఆర్తో పాటు పార్టీ నాయకులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
గతంలో షుగర్ కూడా ఉన్నట్లు వెల్లడి : గతంలో కూడా కేటీఆర్ వేములవాడలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆరోగ్య తెలంగాణ హెల్త్ ప్రొఫైల్ గురించి మాట్లాడుతూ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. 20 ఏళ్ల కిందట పరీక్షలు చేయించుకుంటే తనకు షుగర్ ఉందని తెలిసిందన్నారు. అప్పటి నుంచి తన ఆరోగ్యంపై మరింత శ్రద్ధ చూపుతున్నానని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ' నేను అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తింటుంటాను. ఇంట్లో పెట్టే ఇడ్లీ, దోశలు ఇలాంటివే తింటాను. నాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు కొన్ని త్యాగాలు చేయాలి' అంటూ కేటీఆర్ మాట్లాడారు.
