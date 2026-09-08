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కేసీఆర్​ ఫామ్​హౌస్​కు వెళ్తుండగా కేటీఆర్​ అరెస్ట్​ - ప్రజాస్వామ్యం పరిహాసమవుతోందంటూ ఆగ్రహం

ప్రజాస్వామ్యం ఎన్ని రకాలుగా పరిహాసమవుతుందో ప్రజలు గమనిస్తున్నారన్న కేటీఆర్‌ - ఆరు గ్యారంటీలు వంద రోజుల్లో అమలు చేస్తామని చెప్పి వెయ్యి రోజులైందని విమర్శ

KTR ARRESTED AT HAKIMPET
హకీంపేట వద్ద కేటీఆర్​ అరెస్ట్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2026 at 4:39 PM IST

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Updated : September 8, 2026 at 4:51 PM IST

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KTR Fires On Police : కేసీఆర్ ఫామ్‌హౌస్‌ వద్ద డప్పుల మోతకు కాంగ్రెస్​ పిలుపునివ్వడంతో సిద్దిపేట జిల్లా ఎర్రవల్లిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. భారీగా కాంగ్రెస్​ శ్రేణులు తరలిరావడంతో ఆ ప్రాంతంలో భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. ఫామ్​హౌస్​కు అరకిలోమీటర్ రోప్​ పార్టీ, బారికేడ్లు పెట్టి ఆందోళనకారులను పోలీస్​ బలగాలు అడ్డుకున్నాయి.

కేసీఆర్‌ ఫాంహౌస్‌ వద్ద కాంగ్రెస్​ శ్రేణుల ఆందోళన సహా ఇతర పరిణామాల నేపథ్యంలో అప్రమత్తమైన కేటీఆర్​, హరీశ్​రావు సహా ఇతర బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ నుంచి బయలుదేరారు. పరిస్థితి అదుపు తప్పుతుందని గ్రహించిన పోలీసులు, హకీంపేట వద్దనే కేటీఆర్​, హరీశ్​ సహా ఇతర శాసన సభ్యులను అడ్డుకున్నారు. దీంతో వారంతా పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. కాసేపు అక్కడ ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. దీంతో వారిని అరెస్ట్​ చేసిన పోలీసులు, కేటీఆర్​ను బోయిన్​పల్లికి, హరీశ్​రావును జవహర్​నగర్​ పోలీస్​స్టేషన్​లకు తరలించారు. దీనిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన కేటీఆర్​, రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం ఎన్ని రకాలుగా పరిహాసమవుతుందో ప్రజలు గమనిస్తున్నారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

కేసీఆర్​ ఫామ్​హౌస్​కు వెళ్తుండగా కేటీఆర్​ అరెస్ట్​ - ప్రజాస్వామ్యం పరిహాసమవుతోందంటూ ఆగ్రహం (ETV Bharat)

"కేసీఆర్‌, బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలను దూషించేందుకు ఒక రోజంతా సభ పెట్టండి. మిగిలిన వారం రోజులైనా ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడుదాం. ఆరు గ్యారంటీలు వంద రోజుల్లో అమలు చేస్తామని చెప్పి వెయ్యి రోజులైంది. అన్ని వర్గాలు అసంతృప్తితో ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ హామీలు, ఆరు గ్యారంటీలపై సభలో చర్చిద్దాం. దళిత స్పీకర్‌ అని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఎక్కడాలేని ప్రేమ కురిపిస్తున్నారు" - కేటీఆర్‌, మాజీ మంత్రి

12 పైసలు ఇవ్వలేదు : దళితులపై ప్రేమ ఉంటే గిరిజన డిక్లరేషన్‌ హామీలు అమలు చేయాలని కేటీఆర్​ డిమాండ్​ చేశారు. దళితబంధు రూ.12 లక్షలు ఇస్తామని చెప్పి 12 పైసలు ఇవ్వలేదని విమర్శించారు. ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టుల్లో ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 30 శాతం వాటా ఇస్తామన్న హామీ ఏమైందని ప్రశ్నించారు.

కేటీఆర్​ను బోయిన్​పల్లి పోలీస్​స్టేషన్​కు తరలించిన అనంతరం అక్కడ కాసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పీఎస్‌లో కేటీఆర్‌ ఉండటంతో బీఆర్‌ఎస్‌ శ్రేణులు భారీగా తరలివచ్చాయి. అదే సమయంలో కాంగ్రెస్​ కార్యకర్తలు రావడంతో ఇరు పార్టీల శ్రేణులు నినాదాలు చేశాయి. పోలీస్​ స్టేషన్​ ముందే రాళ్లు, కుర్చీలు విసిరేసుకున్నాయి. దాడిలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. హస్తం పార్టీ కార్యకర్తకు చేయి విరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

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Last Updated : September 8, 2026 at 4:51 PM IST

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KTR ARRESTED AT HAKIMPET
హకీంపేటలో కేటీఆర్​ అరెస్ట్
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