పార్లమెంటులో దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యాన్ని తగ్గిస్తే ఊరుకోం : కేటీఆర్
మహిళా బిల్లును డీలిమిటేషన్తో ముడిపెట్టడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నామన్న కేటీఆర్ - కేంద్రం పార్లమెంటులో ప్రవేశపెడుతున్న బిల్లులో అస్పష్టత ఉందని వ్యాఖ్య - దక్షిణాది రాష్ట్రాల లోక్సభ సీట్లు 24 శాతంగానే కొనసాగాలని డిమాండ్
Published : April 15, 2026 at 8:47 PM IST
BRS Working President KTR on Delimitation Issue : డీ-లిమిటేషన్ పేరిట మరో కొత్త కుట్రకు బీజేపీ తెరలేపిందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ధ్వజమెత్తారు. లోక్సభ, శాసనసభ సీట్ల పెంపుపై కేంద్రం చెప్పేది ఒకటి చేసేది మరొకటని విమర్శించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలోనే సీట్లు పెంచాలని పొందుపరిచినా ఆ అంశాన్ని తుంగలో తొక్కిందే బీజేపీ అని మండిపడ్డారు. డీ-లిమిటేషన్లో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరిగితే కేసీఆర్ ఆధ్యర్యంలో పోరాటం చేస్తామని హెచ్చరించారు. పార్లమెంటులో దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యాన్ని తగ్గిస్తే ఊరుకోబోమని తేల్చిచెప్పారు. మేడ్చల్ జిల్లా పీర్జాదిగూడలో పలు పార్టీల నుంచి బీఆర్ఎస్లోకి చేరిన వారిని గులాబీ కండువా కప్పి ఆహ్వానించారు.