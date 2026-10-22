'కన్నెపల్లి నుంచి నీరు ఎత్తిపోయాలి' - గోదావరి జలాల అంశంతో సర్కారుపై ఒత్తిడి పెంచే యోచనలో బీఆర్ఎస్
కాంగ్రెస్ సర్కారుపై ఒత్తిడి పెంచేలా బీఆర్ఎస్ నేతలు వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. కన్నెపల్లి పంప్హౌస్ నుంచి నీరు ఎత్తిపోసే అంశాన్ని లేవనెత్తాలని, ఈ మేరకు పార్టీ ప్రధాన ప్రజాప్రతినిధులు మేడిగడ్డను సందర్శించేందుకు వెళ్లే యోచనలో ఉన్నారు.
Published : October 22, 2026 at 3:28 PM IST
BRS Plan To Visit Medigadda Project : కన్నెపల్లి పంప్హౌస్ నుంచి నీరు ఎత్తిపోసే విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచాలని బీఆర్ఎస్ భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రాజధాని ప్రాంత గులాబీ నాయకులు మేడిగడ్డకు వెళ్లాలన్న యోచనలో ఉన్నారు. అక్కడ దిగువకు వెళ్తోన్న గోదావరి జలాలను పరిశీలించి, ప్రజలకు వాస్తవాలు వివరించాలన్నది ప్రధాన ప్రతిపక్ష ప్రజాప్రతినిధుల ఆలోచన. ఎల్నినో కారణంగా కరవు పరిస్థితులున్న ఈ తరుణంలో కన్నెపల్లి నుంచి నీటిని ఎత్తిపోస్తే హైదరాబాద్ ప్రజలకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని అంటున్నారు.
కన్నెపల్లి నుంచి నీరు ఎత్తిపోయాలని డిమాండ్
గోదావరి జలాల ఎత్తిపోత అంశాన్ని ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు బీఆర్ఎస్ వ్యూహరచన చేస్తోంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగంగా కన్నెపల్లి పంప్హౌస్ నుంచి నీటిని ఎత్తిపోసి సుందిళ్ల, అన్నారం బ్యారేజీల మీదుగా ఎల్లంపల్లి జలాశయానికి తరలించాలని గులాబీ నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. గోదావరిలో నీరు దిగువకు వెళ్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం ఎత్తిపోతలపై దృష్టి సారించడం లేదని విమర్శిస్తున్నారు. గతంలో బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ నేతృత్వంలోని బృందం కన్నెపల్లి పంప్హౌస్ను సందర్శించింది.
పంపుల ద్వారా నీటిని ఎత్తిపోసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందని ఆరోపించింది. సుందిళ్ల, అన్నారం బ్యారేజీలు సురక్షితంగా ఉన్నాయని సెంట్రల్ వాటర్ అండ్ పవర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ (సీడబ్య్యూపీఆర్ఎస్) నివేదిక ఇచ్చిందని గులాబీ నేతలు గుర్తుచేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నీటిని ఎత్తిపోసి ఎల్లంపల్లికి తరలిస్తే సాగునీటితోపాటు తాగునీటి అవసరాలకు కూడా ప్రయోజనం చేకూరుతుందని వాదిస్తున్నారు.
నీటి ఎత్తిపోతపై ప్రభుత్వం స్పందించేలా ఒత్తిడి
ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు, నీటి లభ్యతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో భవిష్యత్తులో తాగునీటి ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉందని బీఆర్ఎస్ నేతలు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సింగూరు జలాశయంలో నీటి నిల్వలు తగ్గడం, హైదరాబాద్ నగర తాగునీటి అవసరాలకు గోదావరి జలాలు కీలకం కానున్నాయని పేర్కొంటున్నారు. ఈ అంశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంతో పాటు నీటి ఎత్తిపోతపై ప్రభుత్వం స్పందించేలా ఒత్తిడి పెంచాలని నగర గులాబీ నాయకత్వం భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా హైదరాబాద్, ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలకు చెందిన బీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు, ముఖ్య నేతలు మేడిగడ్డ బ్యారేజీని సందర్శించేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం.
కిందకు వెళ్తున్న గోదావరి జలాల పరిశీలన
రెండు, మూడు రోజుల్లోనే ఈ పర్యటన చేపట్టే అవకాశమున్నట్లు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. అక్కడి పరిస్థితులను, దిగువకు వెళ్తున్న గోదావరి జలాలను పరిశీలించి నీటిని ఎత్తిపోస్తే కలిగే ప్రయోజనాలను ప్రజలకు వివరించాలని నేతలు యోచిస్తున్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్వహణ, బ్యారేజీల భద్రత, నీటి ఎత్తిపోతపై ఇప్పటికే అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య రాజకీయ వాదోపవాదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మేడిగడ్డ పర్యటన ద్వారా తాగునీటి అంశాన్ని ముందుకు తెచ్చి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచాలని ప్రధాన ప్రతిపక్షం భావిస్తోంది.
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