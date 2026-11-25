కృష్ణా జలాల అంశంపై బీఆర్ఎస్ పోరుబాట - 'నల్లగొండ నగారా' పేరిట బహిరంగ సభ
BRS Public Meeting in Nalgonda: కృష్ణా నదీ జలాల అంశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు బీఆర్ఎస్ సిద్ధమవుతోంది. దీనికోసం వచ్చే నెల పదో తేదీన 'నల్లగొండ నగారా' పేరుతో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించనుంది.
Published : November 25, 2026 at 7:41 AM IST
కృష్ణా జలాల అంశంపై మరోమారు బీఆర్ఎస్ పోరుబాటకు సిద్ధమైంది. పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ వ్యవహారం నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ తీరుకు నిరసనగా ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని నిర్ణయించింది. వచ్చే నెల పదో తేదీన 'నల్లగొండ నగారా' పేరిట బహిరంగ సభ నిర్వహించేందుకు గులాబీ పార్టీ సిద్ధమవుతోంది.
కృష్ణా జలాల అంశాన్ని మరోమారు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు భారత రాష్ట్ర సమితి సిద్ధమవుతోంది. పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ వివాదం నేపథ్యంలో తెలంగాణ నీటి ప్రయోజనాలకు ముప్పు వాటిల్లుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న గులాబీ పార్టీ నల్లగొండ వేదికగా పోరాటానికి కార్యాచరణ సిద్ధం చేసింది. రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ విధానాలను ఎండగట్టడంతో పాటు కృష్ణా జలాల పరిరక్షణే ప్రధాన అజెండాగా భారీ బహిరంగసభ నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది.
'నల్లగొండ నగారా' సభ
'నల్లగొండ నగారా' పేరుతో వచ్చే నెల పదో తేదీన జరగనున్న ఈ సభకు బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ హాజరుకానున్నారు. పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ పేరుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ చేపడుతున్న నిర్మాణాలు నాగార్జునసాగర్ ఆయకట్టుతో పాటు తెలంగాణ తాగునీటి అవసరాలకు విఘాతం కలిగిస్తాయని బీఆర్ఎస్ ఆరోపిస్తోంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ మహానగరానికి, రంగారెడ్డి, ఉమ్మడి నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాలకు అందాల్సిన తాగునీరు, సాగునీటిపై ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ నీటి హక్కులను కాపాడటమే లక్ష్యంగా ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లాలని నిర్ణయించింది.
ప్రాజెక్టులను నదీ బోర్డుకు అప్పగించవద్దు
ప్రతిపక్షంలోకి వచ్చిన తొలినాళ్లలోనూ బీఆర్ఎస్ కృష్ణా జలాల అంశంపై నల్లగొండలోనే భారీ సభ నిర్వహించింది. ప్రాజెక్టులను కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డుకు అప్పగించవద్దంటూ సభ నిర్వహించారు. ఆ సభలో బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ పాల్గొని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఆ సభ ప్రభావంతోనే ప్రాజెక్టులను బోర్డుకు అప్పగించబోమంటూ ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసిందని బీఆర్ఎస్ నేతలు గుర్తుచేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మరోమారు నల్గొండ నుంచే జల పోరాటానికి శ్రీకారం చుట్టాలని నిర్ణయించారు.
"నల్గొండలోనే ప్రజా ఉద్యమం చేస్తాం. పెద్దఎత్తున ప్రజలను సమీకరిస్తాం. ఈ విషయాన్నీ ప్రజలముందుంచుతాం. పదో తేదీన లక్షలాదిమందితో కేటీఆర్ నాయకత్వంలో సభ ఏర్పాటు చేస్తాం. ప్రజాసమీకరణ చేసి ప్రభుత్వానికి నిరసన తెలుపుతాం" - జగదీశ్రెడ్డి, మాజీమంత్రి
నదీ యాజమాన్య బోర్డు ఛైర్మన్కు వినతిపత్రం
ఇప్పటికే పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ అంశంపై బీఆర్ఎస్ నేతలు కార్యాచరణ ప్రారంభించారు. నల్లగొండ, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మహబూబ్నగర్ జిల్లాలకు చెందిన పార్టీ ప్రతినిధుల బృందం కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు ఛైర్మన్ను కలిసి వినతిపత్రం అందించింది. పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ పనులను తక్షణమే నిలిపివేయించాలని, తెలంగాణ ప్రయోజనాలకు భంగం కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది.
విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని
హైదరాబాద్ సహా రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల తాగునీటి అవసరాలు, నాగార్జునసాగర్ ఆయకట్టు ప్రయోజనాలను పరిరక్షించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. తాజాగా బహిరంగ సభ ద్వారా ఈ అంశాన్ని మరింత విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని బీఆర్ఎస్ భావిస్తోంది. కృష్ణా జలాల విషయంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఖరిని ప్రశ్నించడంతో పాటు ఏపీ చేపడుతున్న నిర్మాణాలపై ప్రభుత్వ స్పందనను నిలదీయాలని యోచిస్తోంది.
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