నోటీసు ద్వారా నా గౌరవానికి భంగం కలిగించారు : కేసీఆర్
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో నందినగర్లో కేసీఆర్ విచారణ - జూబ్లీహిల్స్ ఏసీపీకి కేసీఆర్ లేఖ - తమకు చట్ట ప్రకారం నోటీసులు ఇవ్వలేదని వెల్లడి - అధికారులతో సిట్ చీఫ్ సమావేశం
Published : January 31, 2026 at 7:04 PM IST
Former CM KCR Writes a Letter to the Jubilee Hills ACP : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో పోలీసుల విచారణకు హాజరు అవుతానని మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్ నందినగర్లోని నివాసంలో విచారణకు అందుబాటులో ఉంటానని కేసీఆర్ చెప్పినట్లు సమాచారం. మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుంచి పోలీసులు విచారించనున్నారు. ఐతే రెండోసారి ఇచ్చిన నోటీసును నందినగర్లోని నివాసం గోడకు అతికించడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
సిట్ విచారణకు మాజీ సీఎంగా సహకరిస్తాను : ఈ తరుణంలో జూబ్లీహిల్స్ ఏసీపీకి కేసీఆర్ లేఖ రాశారు. తమకు చట్ట ప్రకారం నోటీసులు ఇవ్వలేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. తనకు ఇచ్చిన నోటీసు అక్రమమని, నోటీసు ద్వారా తన గౌరవానికి భంగం కలిగించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నందినగర్లో తన నివాసానికి నోటీసు అంటించడం చెల్లదని పేర్కొన్నారు.
రాజ్యాంగం ప్రకారం నోటీసులు అంటించడం అక్రమమని మాజీ సీఎం అన్నారు. 160 పీఆర్సీ ప్రకారం తనకు నోటీసులు ఇచ్చే పరిధి ఏసీపీకి లేదని, తాను ఉండే ఎర్రవల్లిలో తన స్టేట్మెంట్ రికార్డు చేయాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. సిట్ విచారణకు మాజీ సీఎంగా, ప్రతిపక్షనేతగా నేను విచారణకు సహకరిస్తానని, రేపు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు అందుబాటులో ఉంటానని లేఖలో పేర్కొన్నారు. రేపు ఉదయం ఎర్రవల్లి నుంచి హైదరాబాద్కు కేసీఆర్ రానున్నారు.
అధికారులతో సిట్ చీఫ్ సమావేశం : కేసీఆర్ లేఖ నేపథ్యంలో మరోసారి సిట్ సమావేశమైంది. రేపు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు కేసీఆర్ విచారణ దృష్ట్యా అధికారులతో సిట్ చీఫ్ సమావేశమయ్యారు.
ప్రశ్నావళి సిద్ధం : ఒకవేళ కేసీఆర్ విచారణకు హాజరైతే అడగాల్సిన ప్రశ్నావళిని సిట్ ఇప్పటికే సిద్ధం చేసుకున్నట్లుగా సమాచారం. ముఖ్యంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు ప్రభాకర్రావు పునర్నియామకానికి సంబంధించిన నోట్ ఫైల్ ఆధారంగా ఆయన్ని ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది. ఉమ్మడి రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని రీతిలో విశ్రాంత అధికారిని ఇంటెలిజెన్స్ విభాగానికి ఓఎస్డీగా నియమించడంలోనే కుట్ర ఉందనే కోణంలో సిట్ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది.
నల్ల జెండాలతో నిరసనలు, ధర్నాలు : మరోవైపు రేపు శాంతియుత పద్ధతిలో నిరసనలకు బీఆర్ఎస్ పిలుపునిచ్చింది. సిట్, ప్రభుత్వ వైఖరికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలకు బీఆర్ఎస్ పిలుపునిచ్చింది. బైక్ ర్యాలీలు, నల్ల జెండాలతో నిరసనలు, ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు చేపట్టాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. మున్సిపల్ ఎన్నికల దృష్ట్యా జిల్లాల నేతలు ఎక్కడిక్కడే నిరసన చేపట్టాలని ఆదేశించింది. హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ నేతలు, శ్రేణులు తెలంగాణ భవన్కు రావాలని సూచనలు చేసిది.
