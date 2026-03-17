'పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండండి' - రోహిత్‌ రెడ్డిపై బీఆర్​ఎస్ అధిష్ఠానం చర్యలు

పైలట్ రోహిత్‌రెడ్డి వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన బీఆర్ఎస్ అధిష్ఠానం - షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేసిన భారత రాష్ట్ర సమితి - వారం రోజుల్లో లిఖితపూర్వక వివరణ ఇవ్వాలని ఆదేశాలు

Published : March 17, 2026 at 12:23 PM IST

BRS Show Cause Notice To Pilot Rohit Reddy : మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం ఆరోపణల నేపథ్యంలో తాండూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డిపై భారత రాష్ట్ర సమితి చర్యలకు ఉపక్రమించింది. ఈ వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన పార్టీ అధిష్ఠానం ఆయనకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. బీఆర్ఎస్ ప్రధాన కార్యదర్శి, పార్టీ క్రమశిక్షణా వ్యవహారాల బాధ్యులు సోమా భరత్ కుమార్ ఈ మేరకు నోటీసు ఇచ్చారు. ఈ అంశం విస్తృతంగా మీడియాలో ప్రచారం పొందడం వల్ల పార్టీ ప్రతిష్ఠకు, ప్రజల్లో ఆందోళనకు దారితీసిందని నోటీసులో పేర్కొన్నారు.

నైతిక విలువలకు కట్టుబడి ఉన్నాం : భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ ఒక బాధ్యతాయుతమైన రాజకీయ సంస్థగా చట్టపరమైన నిబంధనలు, నైతిక విలువలను పాటించడంలో కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు. అక్రమ కార్యకలాపాలు, ముఖ్యంగా మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం లేదా వాటితో ఏ విధమైన సంబంధం కలిగి ఉండటాన్ని పార్టీ పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. రోహిత్ రెడ్డి ప్రమేయంపై వచ్చిన ఆరోపణలు పార్టీ ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించేలా ఉండటంతో ఈ విషయాన్ని పార్టీ అత్యంత తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. నోటీసు అందిన తేదీ నుంచి ఏడు రోజుల్లోపు స్పష్టమైన, సమగ్ర లిఖితపూర్వక వివరణ ఇవ్వాలని రోహిత్ రెడ్డిని ఆదేశించారు.

నోటీసు లేకుండానే తగిన క్రమశిక్షణా చర్యలు : ఈ అంశంపై తుది నిర్ణయం తీసుకునే వరకు పార్టీ కార్యక్రమాలు, అధికారిక కార్యకలాపాల్లో రోహిత్​రెడ్డి పాల్గొనకుండా ఉండాలని కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చామని భరత్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. నోటీసుకు గడువులోగా సంతృప్తికరమైన వివరణ సమర్పించకపోతే పార్టీ రాజ్యాంగం, నియమావళి ప్రకారం ఎటువంటి అదనపు నోటీసు లేకుండానే తగిన క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.

ప్రత్యేక విచారణ బృందం సిట్‌ ఏర్పాటు : ఇదిలా ఉండగా, మొయినాబాద్ ఫామ్​హౌస్‌ డ్రగ్స్ కేసులో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ కేసు మూలాలను, అంతర్జాతీయ సంబంధాలపై దర్యాప్తు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం ప్రత్యేక విచారణ బృందం సిట్‌ను ఏర్పాటు చేయనుంది. సిట్‌ ఏర్పాటు చేస్తూ ఇవాళ ప్రభుత్వం అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేయనుంది.

ఫామ్​హౌస్‌ వేదికగా జరిగిన అంశాలపై విచారణ : రాజేంద్రనగర్ డీసీపీ యోగేశ్ గౌతమ్ నేతృత్వంలో ఈ సిట్ ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ కేసును అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేయించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. శనివారం ఫామ్​హౌస్‌లో నిర్వహించిన పార్టీలో డ్రగ్స్‌ వాడినట్లు నిర్ధారణ కావడం, విచారణకు వెళ్లిన పోలీసులపై కాల్పులు జరపడాన్ని ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. తాండూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి ఫాంహౌస్‌లో గతంలోనూ ఇలాంటి అసాంఘీక ఘటనలే జరిగాయన్న సమాచారం ప్రభుత్వానికి చేరడంతో ఈ ఫాంహౌస్‌ వేదికగా జరుగుతున్న, జరిగిన అంశాలపైనా సిట్‌ విచారణ చేయనుంది.

పలు అంశాలపై ఆరా : రోహిత్‌ రెడ్డి పార్టీకి ఎవరెవరు హాజరయ్యారు? డ్రగ్స్‌ ఎక్కడి నుంచి సరఫరా చేశారు? డ్రగ్స్‌తో పాటు అసలు ఫాంహౌస్‌లో ఎలాంటి కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయి? గతంలో ఎవరైనా ప్రముఖులు ఇక్కడికి వచ్చారా? వస్తే వారికి ఎలాంటి పార్టీ ఇచ్చారు? ఇదే తరహాలో ఎన్ని పార్టీలు జరిగాయి? అన్న కోణంలో సిట్‌ విచారణ చేసే అవకాశం ఉంది. డ్రగ్స్ దందాతో పాటు దుబాయ్‌కు ఉన్న సంబంధాలపై సిట్ ఆరా తీయనుంది. అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ మాఫియాతో నిందితులకు ఏమైనా పరిచయాలు ఉన్నాయా? అన్న లింకులపైనా సిట్‌ బృందం ఫోకస్‌ చేయనుంది. సిట్‌ ఏర్పాటు చేయాలన్న నిర్ణయంతో ఈ కేసులో మరికొంతమంది రాజకీయ ప్రముఖులు, వ్యాపారవేత్తల పేర్లు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉందా? అన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.

