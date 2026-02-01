ETV Bharat / state

ఎర్రవల్లి నుంచి హైదరాబాద్ బయలుదేరిన కేసీఆర్ - నందినగర్​లో భద్రత కట్టుదిట్టం

సిట్​ విచారణ నేపథ్యంలో ఎర్రవల్లి నుంచి హైదరాబాద్​ బయలుదేరిన కేసీఆర్ - మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సిట్ విచారణ - నందినగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో భద్రత కట్టుదిట్టం చేసిన పోలీసులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 1, 2026 at 12:22 PM IST

BRS Chief KCR To Appear Before SIT : ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్​ విచారణ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్​ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఎర్రవల్లి నుంచి హైదరాబాద్​కు బయలుదేరారు. ఇవాళ (ఆదివారం) మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు నందినగర్​లోని నివాసంలో అధికారులు కేసీఆర్​ను విచారించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ ఉదయం ఎర్రవల్లిలోని ఫాంహౌస్​ వద్దకు భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు పెద్ద ఎత్తున చేరుకున్నారు. కేసీఆర్​పై అపవాదు పోవాలని గుమ్మడికాయలతో దిష్టి తీశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలను చేశారు.

నందినగర్​లో భద్రత మరింత కట్టుదిట్టం : మరోవైపు కేసీఆర్ సిట్ విచారణ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్​ నగరంలోని నందినగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. రాష్ట్రంలోని కమిషనర్లు, ఎస్పీలను ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం అమ్రమత్తం చేసింది. బీఆర్ఎస్​ శ్రేణుల ఆందోళనల దృష్ట్యా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించింది. విచారణ పూర్తయ్యే వరకు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా చూడాలని ఆదేశించింది.

ఈ నేపథ్యంలోనే ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా ఎక్కడికక్కడ బారికేడ్లను పెట్టారు. కేసీఆర్ నివాసంలోకి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, సిట్​ అధికారులను మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు, అనుచరులు ఇంట్లోకి రాకుండా పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఇప్పటికే నందినగర్​లోని నివాసానికి చేరుకున్నారు.

