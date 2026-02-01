ఎర్రవల్లి నుంచి హైదరాబాద్ బయలుదేరిన కేసీఆర్ - నందినగర్లో భద్రత కట్టుదిట్టం
సిట్ విచారణ నేపథ్యంలో ఎర్రవల్లి నుంచి హైదరాబాద్ బయలుదేరిన కేసీఆర్ - మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సిట్ విచారణ - నందినగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో భద్రత కట్టుదిట్టం చేసిన పోలీసులు
Published : February 1, 2026 at 12:22 PM IST
BRS Chief KCR To Appear Before SIT : ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ విచారణ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఎర్రవల్లి నుంచి హైదరాబాద్కు బయలుదేరారు. ఇవాళ (ఆదివారం) మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు నందినగర్లోని నివాసంలో అధికారులు కేసీఆర్ను విచారించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ ఉదయం ఎర్రవల్లిలోని ఫాంహౌస్ వద్దకు భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు పెద్ద ఎత్తున చేరుకున్నారు. కేసీఆర్పై అపవాదు పోవాలని గుమ్మడికాయలతో దిష్టి తీశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలను చేశారు.
నందినగర్లో భద్రత మరింత కట్టుదిట్టం : మరోవైపు కేసీఆర్ సిట్ విచారణ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నగరంలోని నందినగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. రాష్ట్రంలోని కమిషనర్లు, ఎస్పీలను ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం అమ్రమత్తం చేసింది. బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల ఆందోళనల దృష్ట్యా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించింది. విచారణ పూర్తయ్యే వరకు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా చూడాలని ఆదేశించింది.
ఈ నేపథ్యంలోనే ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా ఎక్కడికక్కడ బారికేడ్లను పెట్టారు. కేసీఆర్ నివాసంలోకి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, సిట్ అధికారులను మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు, అనుచరులు ఇంట్లోకి రాకుండా పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఇప్పటికే నందినగర్లోని నివాసానికి చేరుకున్నారు.