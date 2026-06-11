కవిత పార్టీ టీఆర్ఎస్పై BRS అభ్యంతరం - ఈసీఐకి 700ల ఫిర్యాదులు
టీఆర్ఎస్పై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ ఈసీకి బీఆర్ఎస్ ఫిర్యాదు - టీఆర్ఎస్ పేరు తెలంగాణ సెంటిమెంట్తో ముడిపడి ఉందన్న బీఆర్ఎస్ - ఇప్పటికీ ప్రజలు బీఆర్ఎస్ను టీఆర్ఎస్గానే గుర్తిస్తారని వెల్లడి
Published : June 11, 2026 at 1:40 PM IST
BRS Objects on Kavitha TRS Party Name : కవిత రాజకీయ పార్టీ టీఆర్ఎస్(తెలంగాణ రక్షణ సేన)పై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ బీఆర్ఎస్(భారత రాష్ట్ర సమితి) కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేసింది. టీఆర్ఎస్ పేరు తెలంగాణ సెంటిమెంట్తో ముడిపడి ఉందని, ఇప్పటికీ ప్రజలు బీఆర్ఎస్ను టీఆర్ఎస్గానే గుర్తిస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. టీఆర్ఎస్ పేరును ఎవరికీ కేటాయించవద్దని ఈసీఐకి బీఆర్ఎస్ విజ్ఞప్తి చేసింది.
టీఆర్ఎస్ పేరుపై ఈసీఐకి దాదాపు 700ల వరకు అభ్యంతరాలు అందాయి. కవిత పార్టీ ప్రకటనకు ఒకరోజు ముందే టీఆర్ఎస్ పేరు కోసం ఈసీని మహారాష్ట్ర షోలాపూర్కు చెందిన నేతలు తెలంగాణ రాష్ట్ర సామాజిక సేన అనే పేరు కేటాయించాలని ఆశ్రయించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సామాజిక సేన అనే పేరుతో షోలాపూర్ నేత దయానంద్ మహాదేవ్ ఈసీకి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.
ఎన్నికల సంఘం నిబంధనల ప్రకారం పార్టీ పేరుపై అభ్యంతరాల స్వీకరణకు పత్రికల్లో నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉండగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సామాజిక సేన ఆ పని చేసింది. కవిత పార్టీ పేరు టీఆర్ఎస్గా వాడడంపై తెలంగాణ రాజ్య సమితి పార్టీ కూడా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.