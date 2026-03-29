ETV Bharat / state

అసెంబ్లీ నుంచి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల సస్పెన్షన్ - ప్రకటించిన స్పీకర్

బీఆర్ఎస్ శాసనసభ్యుల సస్పెన్షన్ కోసం తీర్మానం ప్రవేశపెట్టిన మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు - కేసీఆర్ ఛాంబర్‌లోకి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు వెళ్లకుండా అడ్డుకున్న మార్షల్స్ - హరీశ్‌రావు, కేటీఆర్‌, తలసాని, జగదీశ్‌రెడ్డి, కౌశిక్‌రెడ్డిని సస్పెండ్‌ చేసిన స్పీకర్‌

BRS MLAs Suspended in Assembly
Speaker Prasad Kumar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 29, 2026 at 2:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

BRS MLAs Suspended From Assembly : తెలంగాణ శాసనసభ నుంచి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్‌కుమార్‌ సస్పెండ్‌ చేశారు. సభా కార్యక్రమాలు జరగకుండా బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు అడ్డుకుంటున్నారని వారిని సస్పెండ్‌ చేయాలని శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్‌బాబు తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. దీంతో కేటీఆర్‌, హరీశ్‌రావు సహా ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను రెండు రోజుల పాటు సభ నుంచి సస్పెండ్‌ చేస్తున్నట్లు స్పీకర్‌ ప్రకటించారు.

TAGGED:

BRS MLAS SUSPENTION
TELANGANA ASSEMBLY
SPEAKER PRASAD KUMAR
MINISTER SRIDHAR BABU
BRS MLAS SUSPENDED ASSEMBLY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.