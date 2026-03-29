ఈ 19 కుంభకోణాలపై విచారణ జరిపించాలి : సీఎం రేవంత్​రెడ్డికి బీఆర్​ఎస్ లేఖ

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డికి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల లేఖ - కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ అవినీతి, కుంభకోణాలపై విచారణ జరపాలని డిమాండ్ -మంత్రి శ్రీనివాస్ రెడ్డిని వెంటనే బర్తరఫ్ చెయ్యలాని డిమాండ్ చేస్తూ గన్ పార్క్ వద్ద నిరసన

Published : March 29, 2026 at 2:02 PM IST

BRS MLAs Letter to Chief Minister Revanth Reddy : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి బీఆర్‌ఎస్‌ శాసనసభాపక్షం లేఖ రాసింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్న అవినీతి కుంభకోణాలపై విచారణ జరపాలని బీఆర్ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు ఆ లేఖలో డిమాండ్ చేశారు. అవినీతి, కుంభకోణాలపై సభా సంఘం లేదా సిట్టింగ్ జడ్జితో పాటు మరో 19 అంశాలపై విచారణ చేయించాలని పేర్కొన్నారు. విచారణ నిష్పక్షపాతంగా జరగాలంటే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మంత్రులతో సహా ఇతర ఎమ్మెల్యేలు పదవులకు రాజీనామా చేయాలని బీఆర్‌ఎస్‌ శాసనసభాపక్షం సభ్యులు డిమాండ్ చేశారు.

అవినీతి, కుంభకోణాలపై లేఖ రాస్తే విచారణ జరుపుతామని శాసనసభలో స్వయంగా సీఎం ప్రకటించారని, కాంగ్రెస్ పాలనలో జరిగిన కుంభకోణాల వివరాలు అందిస్తున్నామని ఆ లేఖతో పేర్కొన్నారు. మాటపై ఏ మాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉన్నా ఈ కుంభకోణాలపై వెంటనే సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించి, ఇందులో ప్రమేయం ఉన్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, ప్రజాధనాన్ని రికవరీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

బీఆర్​ఎస్​ విచారణ కోరుతున్న 19 అంశాలు ఇవే :

  • సివిల్ సప్లై స్కామ్
  • అమృత్ టెండర్ల స్కామ్​
  • కేఎల్​ఎస్​ఆర్​ స్కామ్​
  • నైనీ కోల్ బ్లాక్ – సింగరేణి స్కామ్​
  • సింగరేణి ఓబీ స్కామ్​
  • సోలార్ పవర్ స్కామ్​
  • ఎన్టీపీసీ థర్మల్ పవర్ స్కామ్
  • హెచ్‌సీయూ భూముల స్కామ్​
  • లగచర్ల ల్యాండ్ స్కామ్​
  • కోటి ఎకరాల భూమి నిషేధిత జాబితా స్కామ్
  • ఎక్సైజ్ మైక్రో బ్రూవరీ స్కామ్​
  • హమ్ రోడ్స్ స్కామ్​
  • టీడీఆర్​ స్కామ్​
  • యంగ్ ఇండియా స్కూల్స్ స్కామ్​
  • ఫోర్త్ సిటీ స్కామ్​
  • హిల్ టీపీ స్కామ్​
  • అక్రమ మైనింగ్ స్కామ్​
  • డెక్కన్ సిమెంట్స్ స్కామ్​
  • మంచి రేవుల దేవాదాయ భూముల కుంభకోణం

సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ చేపట్టాలి : అంతకుముందు రాఘవ కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ వ్యవహారంపై సభా సంఘం వేయాలని బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు డిమాండ్‌ చేశారు. రాష్ట్రంలో అక్రమ మైనింగ్ చేస్తున్న మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డిని వెంటనే బర్తరఫ్ చెయ్యాలని డిమాండ్ చేస్తూ హైదరాబాద్​లోని గన్ పార్క్ వద్ద బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు నిరసన చేపట్టారు. ఆ పార్టీ నేతలు హరీశ్​రావు, కేటీఆర్ ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ నిరసన తెలిపారు. శాసనసభ సమావేశాలకు వెళ్తూ ప్లకార్డులు ప్రదర్శించి ఆందోళనకు దిగారు. రాఘవ కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ అక్రమాలపై ఆధారాలతో సహా బయట పెట్టామని, అవినీతి మంత్రిపై హౌస్ కమిటీ వెయ్యాలని, అవసరమైతే సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ చేపట్టాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు.

అక్రమ మైనింగ్‌కు పాల్పడిన ఇతర సంస్థలపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారో, రాఘవ కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌పై ఎందుకు అలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ప్రశ్నించారు. తప్పుచేయకపోతే భయమెందుకని నిలదీశారు. ప్రభుత్వం ఎలా స్పందిస్తుందో చూసి, దిగి రాకపోతే గవర్నర్​ను కలిసి చర్యలు తీసుకోవాలని అడుగుతామని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మంత్రి కుటుంబాన్ని ఎందుకు కాపాడాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. మెట్రో భూముల అంశంపై ప్రభుత్వ చర్యలను కేటీఆర్ తప్పుబట్టారు. కాంగ్రెస్ అడ్డగోలు పాలనపై బీజేపీ మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ఉందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ అవినీతిపై పోరాటం కొనసాగిస్తామని కేటీఆర్ తేల్చిచెప్పారు.

"రాఘవ కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి దూరపు బంధువులది అని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి అంటున్నారు. అక్రమం జరిగింది వాస్తవమని ముఖ్యమంత్రి ఒప్పుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి వాటా ఉన్నందుకు చర్య తీసుకోవడం లేదా? మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డిని బర్తరఫ్ చేయాల్సిందే. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలా స్పందిస్తుందో చూస్తాం. ప్రభుత్వం దిగిరాకపోతే గవర్నర్‌ను కలుస్తాం. గవర్నర్‌ను కలిసి పొంగులేటిని బర్తరఫ్ చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరతాం" - కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే

అక్రమ మైనింగ్​లపై సభలో దుమారం - సీబీసీఐడీ విచారణకు ఆదేశించిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

