అసెంబ్లీకి వెళ్లకుండా కావాలనే అడ్డుకున్నారు - ఎన్హెచ్ఆర్సీకి బీఆర్ఎస్ మహిళా ఎమ్మెల్యేల ఫిర్యాదు
అసెంబ్లీ సాక్షిగా తమపై దాడి జరిగిందని జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్కు బీఆర్ఎస్ మహిళా ఎమ్మెల్యేలు ఫిర్యాదు చేశారు. శాసనసభలోకి వెళ్లకుండా పోలీసులు అడ్డుకున్నారని, తమ హక్కులకు విఘాతం కలిగేలా వ్యవహరించారని వివరించారు.
Published : September 11, 2026 at 3:22 PM IST
BRS Women MLAs Complaint to NHRC : అసెంబ్లీ వద్ద తమపై జరిగిన దాడి తీరుపై బీఆర్ఎస్ మహిళా ఎమ్మెల్యేలు దిల్లీలోని జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేశారు. కమిషన్ సభ్యురాలు విజయ భారతితో భేటి అయ్యారు. అసెంబ్లీ వద్ద దాడి తీరును ఎమ్మెల్యేలు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీత లక్ష్మారెడ్డి ఆమెకు వివరించారు. మహిళా ఎమ్మెల్యేలను పోలీసులతో అవమానించారని విజయభారతికి ఫిర్యాదు చేశారు. శాసనసభలోకి వెళ్లకుండా పోలీసులు అడ్డుకున్నారని గులాబీ నేతలు చెప్పారు. తమ హక్కులకు విఘాతం కలిగేలా పోలీసులు వ్యవహరించారని వివరించారు. ఎమ్మెల్యేలు కోవా లక్ష్మీ, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి, సబితా ఇంద్రారెడ్డి, జగదీశ్ రెడ్డి, పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ సురభి వాణిదేవిలు ఈ భేటీలో పాల్గొన్నారు.
శాసనసభ వద్ద మహిళా ఎమ్మెల్యేనని చూడకుండా తన జుట్టు పట్టుకుని లాగుతూ పోలీసులు అరాచకం సృష్టించే యత్నం చేశారని మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి ఆరోపించారు. అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో మహిళా ఎమ్మెల్యేల పట్ల పోలీసులు కీచకంగా వ్యవహరించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమను అసెంబ్లీలోకి వెళ్లకుండా అడ్డుకునే అధికారం పోలీసులకు ఎవరిచ్చారని ఆమె ప్రశ్నించారు.
శిఖండి రాజకీయాలు చేస్తున్నారు
దాడి ఘటనపై అసెంబ్లీలో ఒక్క నిమిషం మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదని, స్పీకర్, సీఎం, శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి స్పందిస్తారని భావించినా అది జరగలేదని సబిత పేర్కొన్నారు. డీజీపీకి ఫిర్యాదు చేసినా స్పందించలేదన్నారు. మహిళా ఎమ్మెల్యేల వద్ద మగ పోలీసులను పెట్టారన్న ఆమె, పురుష ఎమ్మెల్యేల వద్ద ఆడ పోలీసులను పెట్టారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. శిఖండి రాజకీయాలు ఎందుకు చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. ఈ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
మాపై దాడిచేసి మా నాయకులపైనే లైంగిక వేధింపుల కేసులు పెట్టారు
తమ హక్కులకు భంగం జరిగిందని మానవహక్కుల కమిషన్లో ఫిర్యాదు చేసినట్లు బీఆర్ఎస్ నేతలు వెల్లడించారు. తమపైనే దాడులు చేసి తమమీదే కేసులు పెట్టారన్నారు. తమ నాయకులపై లైంగిక వేధింపుల కేసులు పెట్టారన్నారు. అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో మహిళా ఎమ్మెల్యేలపట్ల కీచకంగా వ్యవహరించారని, తమకు జరిగిన అవమానం చాలా బాధగా అనిపించిందని తెలిపారు. కుట్రలో భాగంగానే ఇదంతా జరిగినట్లు అర్థమవుతోందన్నారు. ఎమ్మెల్యేలను తోసేస్తే కిందపడిపోగా వాళ్లను తొక్కేశారని బీఆర్ఎస్ నేతలు చెప్పారు.
అరణ్య రోదనే అవుతోంది
మాజీ మంత్రి జగదీశ్రెడ్డి బీపీ పెరిగి ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొన్నట్లు తెలిపారు. చాలా మంది శాసనసభ్యులకు దెబ్బలు తగిలాయని, అసెంబ్లీ లోపలికి వెళ్తుంటే యుద్ధ వాతావరణం సృష్టించారని అన్నారు. మూడు రోజులుగా అడుగుతుంటే అరణ్య రోదనే అవుతోందని వివరించారు. అసెంబ్లీలో తమ వాదన వినడానికి కూడా సిద్ధంగా లేరని అన్నారు. అసెంబ్లీ జరిగిన తొలి రోజు అరెస్టు చేశాక తెలంగాణ భవన్కు తరలించారని చెప్పారు. మహిళా ఎమ్మెల్యేల ఘటనపై డీజీపీ ఆఫీసులో ఫిర్యాదు చేసినా ఫలితం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
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