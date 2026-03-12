మరో ట్రెండ్కు మల్లారెడ్డి శ్రీకారం! - 'విరోష్' తరహాలో గ్రాండ్గా 'మల్పన' వెడ్డింగ్
మరోసారి పెళ్లి కుమారుడిగా ముస్తాబవుతున్న మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి - ఉగాది రోజున సతీమణి కల్పనను మరోసారి మనువాడనున్న మల్లారెడ్డి - వివాహబంధంలో 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా స్వర్ణోత్సవం
Published : March 12, 2026 at 10:41 AM IST|
Updated : March 12, 2026 at 11:06 AM IST
Mallareddy Set To Marry Again : మల్లారెడ్డి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేని పేరు ఇది. ఆయన ఏం చేసినా అది వైరల్గా మారుతుంది. డెబ్బై పదుల వయసులోనూ ఆయన ఉత్సాహం నవ యువకుడిలా ఉంటుంది. పూలమ్మినా, పాలమ్మినా, కష్టపడ్డా అంటూ ఆయన చెప్పిన డైలాగ్ ఎంత ఫేమస్ అయిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనక్కరలేదు. కాలేజీ, సినిమా రిలీజ్ ఫంక్షన్లలో ఆయన చెప్పే డైలాగులు, నృత్యాలు ఎవరూ మర్చిపోలేరు. స్టార్ హీరోలతో సమానంగా స్టెప్లు వేస్తూ అందరినీ అలరిస్తూ నవ్వులు పూయిస్తుంటారు.
తాజాగా మల్లారెడ్డి మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఇంతకీ విశేషం ఏమంటారా? ఆయన మళ్లీ పెళ్లికుమారుడు కాబోతున్నారు. 50 ఏళ్ల వివాహ మహోత్సవ వేడుకలో భాగంగా తన శ్రీమతి కల్పనను మరోసారి మనువాడనున్నారు. ఉగాది రోజున నిర్వహించే ఈ వేడుకలో సంగీత్, హల్దీ వంటి కార్యక్రమాలు అట్టహాసంగా జరగనున్నాయి. 'విరోష్' పెళ్లి తరహాలో మల్లారెడ్డి దంపతులు 'మల్పన' పేరుతో ట్రెండ్ సెట్ చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోనున్న మల్లారెడ్డి : చామకూర మల్లారెడ్డి. నిత్యం ఏదో ఒక హడావుడితో వార్తల్లో నిలవడం ఆయన ప్రత్యేకత. రాజకీయాలు, విద్య, వ్యాపారం, కుటుంబం ఇలా ఏ రంగంలోనైనా స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలుస్తారు. ప్రస్తుతం 72 ఏళ్ల వయసులో మల్లారెడ్డి మరోమారు కొత్త ట్రెండ్ సృష్టిస్తున్నారు. మల్లారెడ్డి, ఆయన సతీమణి కల్పనకు వివాహం జరిగి ఈ నెల 19వ తేదీతో 50 వసంతాలు అవుతోంది. వివాహ స్వర్ణోత్సవాన్ని ఘనంగా చేసుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు ఈ జంట. ఏదో ఒక రోజు అట్టహాసంగా చేసుకునే వేడుకలా కాకుండా ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల తరహాలోనే సంగీత్, హల్దీ లాంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అవి కూడా ఒక్కో రోజు ఒక్కో చోట నిర్వహిస్తున్నారు.
వేడుకల్లో భాగంగా కార్యక్రమాల వివరాలు ఇవే : వేడుకల్లో భాగంగా ఈ నెల 12న సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం, 13న మల్లిఖార్జున స్వామి కల్యాణం జరపనున్నారు. ఈ రెండు వేడుకల్ని బోయిన్పల్లిలోని మల్లారెడ్డి నివాసంలో నిర్వహిస్తారు. మేడ్చల్ సమీపంలోని అద్వయ కన్వెన్షన్ హాల్లో ఈ నెల 14న సంగీత్, కొంపల్లిలోని మల్లారెడ్డి కుమారుడు భద్రారెడ్డి నివాసంలో 16న మెహందీ, హల్దీ కార్యక్రమాలు జరుపుతారు. ఈ నెల 19న కొంపల్లిలోని మరో కుమారుడు మహేందర్ రెడ్డి నివాసంలో వివాహ వేడుకల్ని చేయనున్నారు.
'మల్పన' పేరుతో స్వర్ణోత్సవ వేడుకలు : వివాహ వేడుకల్లో భాగంగా రాంపల్లిలో నిర్వహిస్తున్న క్రికెట్ టోర్నీని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఇటీవల ప్రారంభించారు. మల్లారెడ్డి తన వివాహ స్వర్ణోత్సవానికి ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్తో పాటు పార్టీ ముఖ్యనేతలు, ప్రజాప్రతినిధులు, బంధుమిత్రులను ఆహ్వానించారు. కేటీఆర్ సూచన మేరకు మల్లారెడ్డి, ఆయన సతీమణి కల్పన పేర్లు కలిసివచ్చేలా "మల్పన" పేరుతో వివాహ స్వర్ణోత్సవ వేడుకలు చేసుకుంటున్నట్లు మల్లారెడ్డి తెలిపారు.
ప్రస్తుత కాలంలో చిన్న చిన్న కారణాలతోనే భార్యాభర్తలు విడిపోతున్నారని, పరస్పరం అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మాత్రమే 50 ఏళ్లుగా కలిసి ఉన్నామన్న సందేశం ఇవ్వడం కోసమే వివాహ స్వర్ణోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు మల్లారెడ్డి చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమాలకు ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. తాజా వివాహ వేడుక ద్వారా ఆయన రెండు రాష్ట్రాల్లో వార్తల్లో నిలిచారు. సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా మల్లారెడ్డి వివాహ పోస్టులే వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజా కార్యక్రమం ద్వారా ఆయన మరోసారి హాట్టాపిక్గా మారారు. ఆయన వివాహ స్వర్ణోత్సవ వేడుకలకు సినీ, రాజకీయ, వ్యాపార రంగ ప్రముఖులు హాజరుకానున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
