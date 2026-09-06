ETV Bharat / state

కాంగ్రెస్‌ వెయ్యి రోజుల పాలన డిజాస్టర్‌, అట్టర్‌ ఫ్లాప్‌ : కేసీఆర్

ఎర్రవల్లిలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ అధ్యక్షతన బీఆర్‌ఎస్‌ శాసనసభాపక్ష సమావేశం - హాజరైన బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు - బీఆర్‌ఎస్‌ కార్యాచరణపై ఎమ్మెల్యేలకు కేసీఆర్‌ దిశానిర్దేశం

BRSLP Meeting
ఎర్రవల్లిలో బీఆర్‌ఎస్‌ఎల్పీ సమావేశం (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2026 at 5:29 PM IST

|

Updated : September 6, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BRS Legislature Party Meeting in Erravalli : కాంగ్రెస్‌ వెయ్యి రోజుల పాలన డిజాస్టర్‌, అట్టర్‌ ఫ్లాప్‌ అని మాజీ సీఎం బీఆర్‌ఎస్‌ అధినేత కేసీఆర్‌ విమర్శించారు. కేసీఆర్‌ అధ్యక్షతన సిద్దిపేట జిల్లా ఎర్రవల్లిలో ఆ పార్టీ శాసనసభాపక్ష (బీఆర్‌ఎస్‌ఎల్పీ) సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌, మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు, పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు హాజరయ్యారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై బీఆర్ఎస్ నేతలతో ఆయన చర్చించారు. బీఆర్‌ఎస్‌ కార్యాచరణపై ఎమ్మెల్యేలకు కేసీఆర్‌ దిశానిర్దేశం చేశారు.

అసెంబ్లీకి రావాలని ధర్నాలు చేస్తున్నారు : తమ ప్రభుత్వం పోవడం ఖాయమని కాంగ్రెస్‌ నేతలకు అర్థమైందన్న కేసీఆర్​, అందువల్లనే అడ్డగోలు దోపిడీ చేస్తున్నారని విమర్శించారు. పాలన చేతకాకే సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి అభ్యంతరకరంగా బూతుపురాణం చేస్తున్నారని, అలాంటి వారితో చర్చలకు అసెంబ్లీకి రావాలా? అని నిలదీశారు. తన చావు కోరుతూ పదేపదే స్పీచ్‌లు ఇస్తున్నారని, అసెంబ్లీకి రావాలని ధర్నాలు చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ప్రభుత్వంపై గట్టిగా పోరాడాలి : కృష్ణా, గోదావరి నదీ జలాల అంశంపై ఉధృతమైన పోరాటం చేయాలని బీఆర్ఎస్ సభ్యులకు కేసీఆర్ తెలిపారు. ఉద్దేశపూర్వకంగా రైతులకు సాగునీరు ఇవ్వకుండా ప్రభుత్వం గోస పెడుతోందని, రాజకీయాల కోసం అద్భుతమైన కాలేశ్వరం ప్రాజెక్టును పడావు పెట్టారని విమర్శించారు. ప్రాజెక్టుల పంపులు ఎందుకు ఆన్ చేయడం లేదని ప్రశ్నించారు. కాలేశ్వరం, పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుల దగ్గరకు వెళ్దామని, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన కచ్చితంగా జరుగుతుందని అన్నారు. అసెంబ్లీ, కౌన్సిల్ సమావేశాల్లో ప్రభుత్వంపై గట్టిగా పోరాడాలని ఆదేశించారు. సమావేశంలో తన గురించే ఎక్కువ మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తారని, పట్టించుకోకూడదని పేర్కొన్నారు.

ఉభయసభల్లో ఎండగట్టాలి : అసెంబ్లీ సమావేశాలకు అందరూ తప్పకుండా హాజరుకావాలని, శాసనసభ, మండలిలో జరిగే ప్రతి చర్చలో పాల్గొనాలని బీఆర్ఎస్ సభ్యులకు కేసీఆర్ తెలిపారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలను ఎవరూ తేలిగ్గా తీసుకోవద్దని సూచించారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ విధానాలను ఉభయసభల్లో ఎండగట్టాలని, స్పీకర్‌ పక్షపాత ధోరణి, అప్రజాస్వామిక విధానాలు ఎండగట్టాలని, ఉభయసభల్లో ప్రజా సమస్యలపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలని ఆదేశించారు. అసెంబ్లీలో ప్రజల అజెండానే బీఆర్‌ఎస్‌ అజెండాగా ఉండాలని వెల్లడించారు.

బీఆర్ఎస్​ 10 ఏళ్లు, నా 30 నెలల పాలనపై చర్చకు సిద్ధమా? : కేసీఆర్​కు రేవంత్​ రెడ్డి సవాల్

Last Updated : September 6, 2026 at 5:41 PM IST

TAGGED:

BRSLP MEETING
KCR
బీఆర్‌ఎస్‌ఎల్పీ సమావేశం
ASSEMBLY SESSIONS 2026
BRSLP MEETING IN ERRAVALLI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.