కాంగ్రెస్ హామీలు అమలు చేస్తే రాజకీయం వదిలేస్తా - రేవంత్ రెడ్డికి కేటీఆర్ సవాల్
KTR Public Meeting in Hanamkonda:రేవంత్రెడ్డి మహిళలను కోటీశ్వరులను చేస్తామని హామీ ఇచ్చారని కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు. కనీసం లక్షాధికారులను చేయండని, కాంగ్రెస్ హామీలు అమలు చేస్తే రాజకీయం వదిలేస్తానని కేటీఆర్ సవాల్ విసిరారు.
Published : November 22, 2026 at 7:18 PM IST
అబద్ధపు హామీలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ విమర్శించారు. హనుమకొండలోని కాకతీయ డిగ్రీ కళాశాల మైదానంలో ఆ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జన చైతన్య సభ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి కేటీఆర్ సహా ఆ జిల్లా ముఖ్యనేతలు హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. మహిళలను కోటీశ్వరులను చేస్తామని హామీ ఇచ్చారని, కనీసం లక్షాధికారులను చేయాలని సూచించారు. కాంగ్రెస్ హామీలు అమలు చేస్తే రాజకీయం వదిలేస్తానని కేటీఆర్ సవాల్ విసిరారు. వరంగల్లో కనీసం వెయ్యి ఉద్యోగాలైనా కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో 4 ఐటీ కంపెనీలు తెచ్చామని పేర్కొన్నారు.