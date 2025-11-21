ETV Bharat / state

నన్ను అరెస్ట్​ చేసే ధైర్యం రేవంత్​ సర్కార్​ చేయదు : కేటీఆర్​

ఫార్ములా-ఈ కార్​ కేసుపై స్పందించిన కేటీఆర్​ - సీఎం రేవంత్​రెడ్డిపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు - తెలంగాణ భవన్​లో మీడియా సమావేశం

KTR Comments on CM Revanth
KTR Comments on CM Revanth (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 21, 2025 at 12:56 PM IST

KTR Comments on CM Revanth : ఫార్ములా-ఈ కార్​ కేసులో గవర్నర్​ అనుమతిపై బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్​ స్పందించారు. ఈ కేసులో చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుందన్నారు. ఫార్ములా-ఈ కార్​ కేసుపై ఇప్పటికే 100 సార్లు చెప్పాను ఏ తప్పు చేయలేదు, లై డిటెక్టర్​ పరీక్షకు కూడా సిద్ధమేనని చెప్పారు. హైదరాబాద్​లోని తెలంగాణ భవన్​లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. సీఎం రేవంత్​రెడ్డిపై విమర్శలు చేశారు.

ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ, ఫార్ములా-ఈ కార్​ కేసులో ఏమీ లేదన్న విషయం అందరికీ తెలుసునని చెప్పారు. నన్ను అరెస్టు చేసే ధైర్యం చేయరని, అందుకే దానం నాగేందర్​తో రాజీనామా చేయిస్తారన్నారు. దానంతో రాజీనామా చేయిస్తామని మా వాళ్లతో అన్నారని తెలిపారు. అనర్హత వేటు పడితే పరువు పోతోందని రాజీనామాకు అవకాశం ఇస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. సాంకేతికత సాకులతో కడియం శ్రీహరిని కాపాడే అవకాశం ఉందేమోనని చూస్తున్నారని చెప్పారు.

"చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుంది. ఫార్ములా-ఈ కార్​ కేసులో ఏమీ లేదన్న విషయం అందరికీ తెలుసు. నన్ను అరెస్టు చేసే ధైర్యం చేయరు. దానం నాగేందర్​తో రాజీనామా చేయిస్తారు. దానంతో రాజీనామా చేయిస్తామని మా వాళ్లతో అన్నారు. అనర్హత వేటు పడితే పరువు పోతోందని రాజీనామాకు అవకాశం ఇస్తున్నారు. సాంకేతికత సాకులతో కడియం శ్రీహరిని కాపాడే అవకాశం ఉందేమోనని చూస్తున్నారు." - కేటీఆర్​, బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు

హైదరాబాద్​లో భారీ భూ కుంభకోణం : ఈ క్రమంలో ప్రైవేటు పరిశ్రమల పెట్టుబడి కోసం వచ్చినప్పుడు రాయితీగా భూకేటాయింపు జరుగుతుందని కేటీఆర్​ తెలిపారు. ఉపాధి కోసం రాయితీలు ఇచ్చి భూకేటాయింపు జరుగుతోందన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యువతకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేకపోతోందని ధ్వజమెత్తారు. హైదరాబాద్​లో భారీగా భూకుంభకోణం జరుగుతోందని ఆరోపించారు. హైదరాబాద్​లోని బాలానగర్​, నాచారం, జీడిమెట్లలో భూ కుంభకోణం జరుగుతోందని వివరించారు.

9,300 ఎకరాల్లో భూ కుంభకోణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెరలేపిందని కేటీఆర్​ ఆరోపణలు చేశారు. రూ.5 లక్షల కోట్ల విలువైన ఆస్తులను కొల్లగొట్టేందుకు కేబినెట్​ భేటీలో తెరలేపిందని పేర్కొన్నారు. సీఎం రేవంత్​రెడ్డి అనుచరులకు, బంధువులకు ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆగ్రహించారు. హైదరాబాద్​లో భూములు ఉన్న చోట రేవంత్​రెడ్డి ముఠా వాలిపోతోందని చెప్పారు. రేవంత్​రెడ్డి ఆలోచనలు మొత్తం భూములపైనే ఉంటాయని కేటీఆర్​ తెలిపారు.

పెరిగిన భూముల విలువలను ఏటీఎంగా మార్చారు : మూసీ ప్రాజెక్టు, మెట్రోపై కుంభకోణాలకు తెరలేపిందని కేటీఆర్​ విమర్శించారు. సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ప్రభుత్వం హెచ్​సీయూలో భూములపై కన్నెస్తే సుప్రీంకోర్టు ఆపిందని గుర్తు చేశారు. పెరిగిన భూముల విలువలను ఏటీఎంగా మార్చుకునేందుకు రేవంత్​రెడ్డి ప్రభుత్వం తెరలేపిందని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

ఫార్ములా ఈ-కార్‌ రేసింగ్‌ కేసులో కేటీఆర్​పై విచారణకు గవర్నర్ అనుమతి

