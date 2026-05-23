కఠిన సవాళ్లను అధిగమిస్తేనే భవిష్యత్‌లోని సవాళ్లు ఎదుర్కోగలం: కేటీఆర్

ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొన్న బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ - సీఎలో ప్రతిభ కనపరచిన విద్యార్థులకు సత్కారం - సలహాదారులుగా ఎదగాలని సూచన

KTR Attends ICAI Graduation Ceremony Event
Published : May 23, 2026 at 3:57 PM IST

KTR Attends ICAI Graduation Ceremony Event : గచ్చిబౌలిలోని అన్వయ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌లో జరిగిన ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ఐసీఏఐ) స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. సీఎలో ప్రతిభ కనపరచిన విద్యార్థులను సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ దేశ ప్రగతిలో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని కొనియాడారు. మారుతున్న కాలంలో సంక్లిష్టమైన పన్ను నిబంధనలు, జీఎస్టీ వ్యవస్థ, వ్యాపారాల విస్తృతి నేపథ్యంలో దేశ ఆర్థిక పునాదులను బలోపేతం చేయడంలో సీఏల పాత్ర అత్యంత కీలకమని పేర్కొన్నారు.

సలహాదారులుగా ఎదగాలి : సమాజంలో పారదర్శకతను పెంచే బాధ్యత వీరిపైనే ఉందని కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు. సీఏ కోర్సులోని కఠినత్వాన్ని, ఆ ఒత్తిడిని అధిగమించి విజయం సాధించిన ప్రతి విద్యార్థి, భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే ఎలాంటి సవాలునైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కోగల శక్తిమంతులని అభినందించారు. సీఏలు కేవలం అకౌంటింగ్ లేదా పన్నులకే పరిమితం కాకుండా, వ్యాపారాలను వృద్ధి చేసే సలహాదారులుగా ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు. వ్యాపార సంస్థలు బలోపేతం అయినప్పుడే ప్రభుత్వానికి ఆదాయం సమకూరుతుందని, తద్వారా సామాన్య ప్రజల సంక్షేమానికి మార్గం సుగమం అవుతుందని ఆయన వివరించారు.

పని సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా పెంచుకోవచ్చు : మారుతున్న ఆధునిక ప్రపంచంలో కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) వంటి అత్యాధునిక సాంకేతికతలను వృత్తిలో భాగంగా చేసుకోవాలని కేటీఆర్ సూచించారు. టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవడం ద్వారా పని సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా పెంచుకోవచ్చని ఉద్ఘాటించారు. ఈ స్థాయికి చేరుకోవడంలో విద్యార్థుల వెనుక ఉన్న తల్లిదండ్రుల అపారమైన త్యాగాలను, కష్టాన్ని ఎప్పటికీ మరువకూడదని, వారిని ఎల్లప్పుడూ గౌరవించాలని విద్యార్థులకు హితవు పలికారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐసీఏఐ సెంట్రల్ కౌన్సిల్ మెంబర్లు సీఎ శ్రీధర్ ముప్పాళ్ల సీఎ దాయనివాస్ శర్మ ఐసీఏఐ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

"భవిష్యత్‌లో వ్యాపార అవకాశాల్లో సీఏల పాత్ర అత్యంత కీలకం. ట్యాక్స్‌లు, జీఎస్టీ, వ్యాపారాల విస్తరణలో సీఏల అవసరం చాలా ఉంది. కఠిన సవాళ్లను అధిగమిస్తేనే భవిష్యత్‌లోని సవాళ్లు ఎదుర్కోగలం. సీఏలు కేవలం పన్నుల లెక్కలకే పరిమితం కాకూడదు. వ్యాపారాలను బలోపేతం చేసేవారిగా కూడా ఉండాలి. ఏఐ సాంకేతికతను తమ వృత్తిలో భాగం చేసుకోవాలి. పిల్లల ఎదుగుదల కోసం తల్లిదండ్రులు చేసిన త్యాగాలను మర్చిపోవద్దు" - కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్

