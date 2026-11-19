తెలంగాణలో పెన్షన్లు తగ్గించి - రూ.4000 ఇవ్వకుండా డప్పు కొట్టుకుంటున్నారు : కేటీఆర్
KTR Fires on CM Revanth Reddy : బీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎవరినీ వదలబోమని, అవినీతి సొమ్ము తిన్నవారి నుంచి మొత్తం కక్కిస్తామని కేటీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు. రేవంత్పై విమర్శలు చేశారు.
Published : November 19, 2026 at 10:44 PM IST
ఏడాది తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎగిరేది గులాబీ జెండానేనని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సహా అందరికీ తెలుసని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ అన్నారు. బీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎవరినీ వదలబోమని, అవినీతి సొమ్ము తిన్నవారి నుంచి మొత్తం కక్కిస్తామని వ్యాఖ్యానించారు. భూపాలపల్లి నియోజకవర్గానికి చెందిన పలువురు నేతలు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. తెలంగాణ భవన్ జరిగిన కార్యక్రమంలో కేటీఆర్ వారికి కండువాలు కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు.
భట్టి విక్రమార్క గొప్పగా నటించారు
కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలే ప్రభుత్వం బట్టలు విప్పుతున్నారన్న ఆయన 15 శాతం కమిషన్ ప్రభుత్వం అని జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి బహిరంగంగా చెప్పారని కేటీఆర్ అన్నారు. అవినీతిమయం, ఐదు లక్షల కోట్లు దోచుకున్నారని రాజగోపాల్ రెడ్డి చెప్పారని పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ దోపిడీ, ప్రవర్తనతో ప్రజలు విసిగిపోయి బీఆర్ఎస్ కోసం టార్చ్ వేసుకొని వెతుక్కుంటూ వస్తారని కేసీఆర్ అప్పుడే చెప్పారని గుర్తు చేశారు. తాను కమల్ హాసన్ అభిమానిని అని చెప్పిన కేటీఆర్ భట్టి విక్రమార్క గ్యారెంటీ కార్డులు చేతిలో పట్టుకొని ఆయన కంటే గొప్పగా నటించారని ఎద్దేవా చేశారు. భద్రంగా పెట్టుకోవాలని భట్టి నాడు చెప్పారని, మూడేళ్లు అయిపోయిందని, ఇప్పుడు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలని ప్రశ్నించారు.
బానిసకు ఒక బానిసలా వ్యవహరిస్తున్నారు
దిల్లీ నేతలను చూసి రేవంత్ రెడ్డి వణికిపోతున్నారని, ముఖ్యమంత్రి అన్న సోయి లేకుండా రాహుల్ కుర్చీలో టిష్యూ పేపర్లు తీస్తారని కేటీఆర్ ఆక్షేపించారు. ప్రియాంక గాంధీ బాడీ గార్డులు పక్కకు నెట్టివేస్తారని అన్నారు. ఒకరు అమిత్ షా చెప్పులు ఎక్కడ విడుస్తారా అని చూస్తారని, ఇంకొకరు వయస్సులో చిన్నవారు అయిన అమిత్ షా కాళ్లు మొక్కుతారని విమర్శించారు. కాళ్లు మొక్కడానికి అమిత్ షా దేవుడా అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ రాష్ట్ర నేతలు దిల్లీ దర్బార్కు గులాం అయ్యారని, బానిసకు ఒక బానిసలా వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శించారు.
పెన్షన్లు తగ్గించారు
మేడిగడ్డను బాంబులతో పేల్చారన్నది నూటికి నూరు శాతం నిజం అన్న ఆయన రూ.400 కోట్లతో పూర్తయ్యే రెండు పిల్లర్ల మరమ్మత్తులు మూడేళ్లుగా చేయడం చేతగావడం లేదని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. వరద వచ్చి మేడిగడ్డ కొట్టుకుపోవాలని రేవంత్ రెడ్డి ఎదురు చూస్తున్నారని అన్నారు. కొత్త పెన్షన్లు ఇస్తామని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంటోందని, కానీ ఉన్న పెన్షన్లనే తగ్గించిందని ఆరోపించారు. వంద రోజుల్లో రూ.4000 పెన్షన్ ఇస్తామన్నారు. ఇవ్వకుండా ఎందుకు డప్పు కొట్టుకుంటున్నారని ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. అక్రమ సంపాదనతో ఓటుకు రూ.10 వేల ఇచ్చి కొనాలని రేవంత్ రెడ్డి భావిస్తున్నారని, ఆ డబ్బులు బరాబర్ తీసుకొని గులాబీ జెండాకు ఓటు వేయాలని కేటీఆర్ కోరారు.