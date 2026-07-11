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పార్టీ మార్పుల గురించి రేవంత్​ ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిది : కేటీఆర్

రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆగ్రహం - కేసీఆర్‌కు హరీశ్‌రావు ఒక రక్షణ కవచం లాంటివారని వ్యాఖ్య - రేవంత్‌రెడ్డి పార్టీ మార్పుల గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిదని హితవు

KTR
KTR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 11, 2026 at 2:47 PM IST

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BRS Leader KTR Fire on CM Revanth Reddy : హరీశ్‌రావు కేసీఆర్‌ తయారు చేసిన సైనికుడన్న మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌, కేసీఆర్‌కు హరీశ్‌రావు ఒక రక్షణ కవచం లాంటివారని స్పష్టం చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. శీల పరీక్షలు పెట్టాల్సింది రేవంత్‌రెడ్డికేనని మండిపడ్డారు. రేవంత్‌ రెడ్డి పొద్దున కాంగ్రెస్‌తో, రాత్రి బీజేపీతో ఉంటాడని విమర్శించారు. రేవంత్‌ రెడ్డి లాగా లాలూచి పడాల్సిన పరిస్థితి తమకు లేదని పేర్కొన్నారు. రేవంత్‌ రెడ్డి పార్టీ మార్పుల గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిదని హితవు పలికారు.

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KTR ON REVANTH REDDY
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హరీశ్​రావు బీజేపీ ఇష్యూపై కేటీఆర్
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