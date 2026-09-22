మీరు వెళ్లి 5 రోజులు డ్రామాలు చేశారు - ఏం తేల్చారో చెప్పండి :జగదీష్ రెడ్డి
కాంగ్రెస్ నేతలు నేరస్తుల తరహాలో ప్లాన్ చేసుకొని దాడులకు వెళ్తున్నారని, అనుమతి లేకుండా ఒకరి ఆస్తుల్లోకి వెళ్లకూడదన్న సంగతి కాంగ్రెస్ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు తెలియదా అని జగదీష్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు.
Published : September 22, 2026 at 10:23 PM IST
Jagadish Reddy Fires on Congress Leaders : రైతులకు నీరు ఇవ్వకుండా ప్రభుత్వం నేరపూరిత చర్యకు పాల్పడిందని, తాము ప్రశ్నిస్తోంటే సమస్యలు పక్కదారి పట్టించేందుకు సర్కస్ చేస్తున్నారని మాజీమంత్రి, బీఆర్ఎస్ శాసనసభ్యుడు జగదీష్ రెడ్డి ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ నేతలు నేరస్తుల తరహాలో ప్లాన్ చేసుకొని దాడులకు వెళ్తున్నారని, అనుమతి లేకుండా ఒకరి ఆస్తుల్లోకి వెళ్లకూడదన్న సంగతి కాంగ్రెస్ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు తెలియదా అని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ నేతల పర్యటనకు ఏర్పాట్లు, ఖర్చు ఎవరు చేశారని, ప్రభుత్వ ఖర్చు ఎంత అని నిలదీశారు. ఈ వ్యవహారం వెనక ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారా చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
బస్సు దిగగానే కాంగ్రెస్ నేతలకు భయం
వ్యక్తుల భూముల్లోకి వెళ్లి విచారణ చేసే హక్కు ఎవరికైనా ఉంటుందా? రేపు వారి ఇళ్లల్లోకి ఎవరైనా వెళ్తే ఏం సమాధానం చెబుతారని జగదీష్ రెడ్డి నిలదీశారు. విచారణకు వెళ్తే అధికారులు వెళ్లాలి కానీ, ఐదు రోజులు డ్రామాలు చేసి కాంగ్రెస్ నేతలు ఏం సాధించారని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ నేతలు మాట్లాడేది అబద్ధమని తేలిపోయిందని, తాను అఫిడవిట్లో చెప్పింది నిజమని చెప్పినందుకు వారికి ధన్యవాదాలని ఎద్దేవా చేశారు. కాంగ్రెస్ డ్రామాలు చూసి ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారన్న సమాచారం వారికే వచ్చిందని, ఎందుకు తిరుగుతున్నామని కాంగ్రెస్ నేతలే అనుకుంటున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. సీసీ కెమెరాలు ఉండడాన్ని తప్పు పట్టేవారు, భయపడేది నేర స్వభావం ఉన్న వారు మాత్రమే అన్న ఆయన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలు చూసి బస్సు దిగగానే కాంగ్రెస్ నేతలకు భయం ఎందుకని ప్రశ్నించారు.
నీరు, కరెంట్ అందించి పంటలు కాపాడాలి
ఒక సామాన్య రైతుకు ఉన్న జ్ఞానం కాంగ్రెస్ నేతలకు లేదా అని ఎద్దేవా చేశారు. ఓటు వేసిన ప్రజల పొలాలు ఎండిపోతున్నాయని, కాంగ్రెస్ నేతలు అక్కడకు వెళ్లి వారి కష్టాలు చూడాలని మాజీమంత్రి హితువు పలికారు. భూ భారతితో లక్షలాది మంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్న ఆయన తెలంగాణకు కాంగ్రెస్ దెయ్యం పట్టిందని విమర్శించారు. ఎల్నినో వల్ల కాదు కాంగ్రెస్ వైఫల్యం వల్ల ఇబ్బందులు అని అన్నారు. కరెంట్, నీళ్లు లేక ఎండుతున్న పొలాలను చూసేందుకు పోలీసులు లేకుండా తాము వెళ్తున్నామని, ఇప్పటికైనా ప్రాజెక్టుల ద్వారా నీరు, కరెంట్ అందించి పంటలు కాపాడాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. కరెంట్, నీరు లేక పొలాలు ఎండిపోతున్నాయని, అసలు సమస్యలపై దృష్టి పెట్టాలని కోరారు.